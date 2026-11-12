Neuer Heimtest macht verstecktes Herzrisiko sichtbar

Herzinfarkt und Schlaganfall kommen oft ohne Vorwarnung – dabei lässt sich ein zentraler genetischer Risikofaktor längst zuverlässig bestimmen. Mit dem neuen Lp(a)-Heimtest bringen die IKK Südwest und BIG direkt gesund dieses wichtige Vorsorgeangebot direkt zu ihren Versicherten nach Hause.



Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Ein wichtiger Risikofaktor bleibt dabei häufig unbeachtet: ein erhöhter Lipoprotein(a)-Wert, kurz Lp(a). Anders als der Cholesterinwert wird dieser bei einer normalen Blutuntersuchung meist nicht automatisch mitbestimmt, obwohl er wichtige Hinweise auf das persönliche Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall liefert. Die IKK Südwest und BIG direkt gesund schließen diese Vorsorgelücke nun gemeinsam: Als erste gesetzliche Krankenkassen Deutschlands bieten sie ihren Versicherten ab sofort einen innovativen Lp(a)-Test per Self-Sampling an – bequem und einfach von zu Hause aus durchführbar.



Einmal messen, ein Leben lang informiert



Da der Lp(a)-Wert genetisch bedingt ist und sich im Lauf des Lebens kaum verändert, reicht eine einmalige Bestimmung in der Regel aus, um das individuelle Risiko einzuschätzen. Schätzungen zufolge weisen rund 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung erhöhte Werte auf. Besonders für Menschen mit familiärer Vorbelastung – etwa, wenn in der Familie bereits Herzinfarkte oder Schlaganfälle aufgetreten sind – ist die Bestimmung relevant, kann aber grundsätzlich für alle sinnvoll sein, die ihr persönliches Herz-Kreislauf-Risiko besser kennen möchten.



Für den neuen Heimtest genügt eine kleine Blutprobe aus der Fingerbeere, die zu Hause selbst entnommen und per Post an das Fachlabor geschickt werden kann. Das Ergebnis erhalten die Teilnehmenden anschließend digital. „Self-Sampling ist für uns ein entscheidender Hebel, um unseren Versicherten Präventions- und Vorsorgediagnostik unkompliziert und niedrigschwellig zugänglich zu machen. Mit dem Lp(a)-Heimtest übernehmen wir als First-Mover Verantwortung für die Herzgesundheit unserer Versicherten – ganz ohne Hürden und direkt aus den eigenen vier Wänden“, erklärt Daniel Schilling, Vorstand der IKK Südwest. „Wer sein persönliches Risiko frühzeitig kennt, stärkt seine Gesundheitskompetenz und kann gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten gezielt Vorsorge treffen. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer modernen, digitalen und vorausschauenden Gesundheitsversorgung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender von BIG direkt gesund.



Starke Partnerschaft für innovative Diagnostik



Die technische und medizinische Umsetzung des Angebots liegt in den Händen von ZOTZ|KLIMAS und Probatix Health. Während Probatix für den digitalen Prozess von der Bestellung bis zur Befundübermittlung sorgt, übernimmt die Laborgruppe ZOTZ|KLIMAS die präzise Analyse der Proben. „Unser Anspruch ist es, moderne Diagnostik so einzusetzen, dass sie möglichst früh und unkompliziert bei den Menschen ankommt. Die Lp(a)-Bestimmung zeigt sehr konkret, welchen Beitrag Labordiagnostik zur Prävention leisten kann: Ein häufig unerkannter Risikofaktor wird mit einer einfachen Untersuchung sichtbar und kann anschließend gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt in die individuelle Risikobewertung einbezogen werden“, erklärt Markus Teuber, Chief Business Officer bei ZOTZ|KLIMAS.



Erhöhter Wert? Keine Panik!



Ein erhöhter Lp(a)-Wert ist kein Grund zur Sorge, sollte aber als wichtiges Warnsignal verstanden werden. Für die individuelle Risikobewertung ist stets das Zusammenspiel weiterer Faktoren wie Blutdruck, Cholesterinwerte, Vorerkrankungen und Lebensstil entscheidend. Gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt können daraus geeignete Vorsorge- und Behandlungsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch wenn sich der Lp(a)-Wert selbst kaum beeinflussen lässt, können viele andere Faktoren aktiv verbessert werden: eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und Alkohol sowie ein gesundes Körpergewicht tragen maßgeblich dazu bei, das persönliche Herz-Kreislauf-Risiko zu senken.



Vom Healthy Hub in die Versorgung



Möglich wurde die Kooperation durch den Healthy Hub, die gemeinsame Innovationsplattform von BIG direkt gesund, IKK Südwest, mhplus Krankenkasse und SBK Siemens-Betriebskrankenkasse – quasi die „Höhle der Löwen“ der gesetzlichen Krankenversicherung. Über dieses Format lernten die Krankenkassen die Laborgruppe ZOTZ|KLIMAS und das Digital Health-Unternehmen Probatix Health kennen, die das Angebot gemeinsam realisieren. Beide Unternehmen wurden für ihre innovative Versorgungslösung als Gewinner des Healthy Hub 2025 ausgezeichnet.

(lifePR) (