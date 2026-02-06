Kontakt
Herzinfarkt bei Frauen: Symptome erkennen – BIG direkt gesund informiert zum Go Red for Women Day

Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen oft anders als bei Männern – deshalb werden die Symptome häufig zu spät erkannt. Über Warnzeichen und Prävention informiert die Krankenkasse BIG direkt gesund am heutigen Go Red for Women Day.

Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen oft anders als bei Männern – deshalb werden die Symptome häufig zu spät erkannt. Die Krankenkasse BIG direkt gesund aus Dortmund informiert zum Go Red for Women Day darüber, welche Warnzeichen Frauen ernst nehmen sollten und wie Prävention Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen verhindern kann.

Häufigste Todesursache
Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache bei Frauen. Dennoch wird das Risiko im Alltag häufig unterschätzt oder mit anderen Erkrankungen verwechselt. Der Go Red for Women Day, eine Initiative der American Heart Association, macht weltweit am 1. Freitag im Februar auf die Herzgesundheit von Frauen aufmerksam.

Herzinfarkt bei Frauen: Symptome oft anders – und später erkannt
„Frauenherzen schlagen tatsächlich anders – und genau deshalb brauchen sie mehr Aufmerksamkeit. Aufklärung und Prävention können Leben retten, wenn Warnzeichen ernst genommen und richtig eingeordnet werden“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender von BIG direkt gesund.

Typische Herzinfarkt-Symptome bei Frauen
Diese Anzeichen treten bei einem Herzinfarkt bei Frauen besonders häufig auf:
  • Druck, Brennen oder Engegefühl in der Brust
  • Schmerzen im Oberkörper, z. B. in Armen, Schultern, Rücken, Hals, Kiefer oder Oberbauch
  • Atemnot ohne erkennbare Ursache
  • Übelkeit oder Erbrechen
  • Schwindel oder Benommenheit
  • ungewöhnliche, anhaltende Müdigkeit
  • kurzfristige Verwirrtheit oder Desorientierung
Wichtig: Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt sofort den Notruf 112 wählen – auch bei unklaren Symptomen.

Zeichen setzen: BIG-Mitarbeitende tragen Rot
Um auf den Aktionstag hinzuweisen, tragen Mitarbeitende der BIG direkt gesund an verschiedenen Standorten bewusst Rot oder zeigen mit roten Herzballons, worum es geht. Die Farbe steht symbolisch für das Herz und für Solidarität mit Frauen in Deutschland und weltweit.

Prävention: Wie Frauen ihr Herz schützen können
Als bundesweit geöffnete Krankenkasse unterstützt BIG direkt gesund Versicherte aktiv bei der Vorbeugung von Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen. Zu den Leistungen gehören:
  • Zertifizierte Präventionskurse zu Bewegung, Ernährung, Förderung des Nichtrauchens und Stressbewältigung → bis zu 120 Euro pro Kurs, maximal 240 Euro pro Jahr
  • Digitaler persönlicher Herzgesundheitscoach zur Schlaganfallvorsorge
  • Sportmedizinische Untersuchung alle zwei Jahre → Zuschuss von bis zu 300 Euro, inklusive Herz-Check
  • Gesundheits-Check-up ab 35 Jahren
  • Versorgungsprogramm Herz im Grönemeyer Institut
Weitere Informationen zur Herzgesundheit von Frauen finden Interessierte unter:

https://www.big-direkt.de/de/hoer-auf-dein-herz

Häufige Fragen zur Herzgesundheit von Frauen

Wie bemerken Frauen einen Herzinfarkt?
Typisch sind unspezifische Beschwerden wie Atemnot, Übelkeit, Rücken‑ oder Oberbauchschmerzen sowie starke Müdigkeit – nicht immer starke Brustschmerzen.

Warum sind Herzinfarkte bei Frauen problematischer als bei Männern?
Sie werden häufiger zu spät erkannt, wodurch Komplikationen wahrscheinlicher sind.

Wann sollte der Notruf 112 gewählt werden?
Bei plötzlich auftretenden Brust‑ oder Oberkörperbeschwerden, Atemnot oder ungewöhnlicher Schwäche sofort den Notruf 112 wählen.

Wie beugt man Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen vor?
Regelmäßige Bewegung, Nichtrauchen, ausgewogene Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen senken das Risiko deutlich.

