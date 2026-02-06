Herzinfarkt bei Frauen: Symptome erkennen – BIG direkt gesund informiert zum Go Red for Women Day

Druck, Brennen oder Engegefühl in der Brust

Schmerzen im Oberkörper, z. B. in Armen, Schultern, Rücken, Hals, Kiefer oder Oberbauch

Atemnot ohne erkennbare Ursache

Übelkeit oder Erbrechen

Schwindel oder Benommenheit

ungewöhnliche, anhaltende Müdigkeit

kurzfristige Verwirrtheit oder Desorientierung

Zertifizierte Präventionskurse zu Bewegung, Ernährung, Förderung des Nichtrauchens und Stressbewältigung → bis zu 120 Euro pro Kurs, maximal 240 Euro pro Jahr

Digitaler persönlicher Herzgesundheitscoach zur Schlaganfallvorsorge

Sportmedizinische Untersuchung alle zwei Jahre → Zuschuss von bis zu 300 Euro, inklusive Herz-Check

Gesundheits-Check-up ab 35 Jahren

Versorgungsprogramm Herz im Grönemeyer Institut

Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen oft anders als bei Männern – deshalb werden die Symptome häufig zu spät erkannt. Die Krankenkasse BIG direkt gesund aus Dortmund informiert zum Go Red for Women Day darüber, welche Warnzeichen Frauen ernst nehmen sollten und wie Prävention Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen verhindern kann.Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache bei Frauen. Dennoch wird das Risiko im Alltag häufig unterschätzt oder mit anderen Erkrankungen verwechselt. Der Go Red for Women Day, eine Initiative der American Heart Association, macht weltweit am 1. Freitag im Februar auf die Herzgesundheit von Frauen aufmerksam.„Frauenherzen schlagen tatsächlich anders – und genau deshalb brauchen sie mehr Aufmerksamkeit. Aufklärung und Prävention können Leben retten, wenn Warnzeichen ernst genommen und richtig eingeordnet werden“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender von BIG direkt gesund.Diese Anzeichen treten bei einem Herzinfarkt bei Frauen besonders häufig auf:Wichtig: Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt sofort den Notruf 112 wählen – auch bei unklaren Symptomen.Um auf den Aktionstag hinzuweisen, tragen Mitarbeitende der BIG direkt gesund an verschiedenen Standorten bewusst Rot oder zeigen mit roten Herzballons, worum es geht. Die Farbe steht symbolisch für das Herz und für Solidarität mit Frauen in Deutschland und weltweit.Als bundesweit geöffnete Krankenkasse unterstützt BIG direkt gesund Versicherte aktiv bei der Vorbeugung von Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen. Zu den Leistungen gehören:Weitere Informationen zur Herzgesundheit von Frauen finden Interessierte unter:Typisch sind unspezifische Beschwerden wie Atemnot, Übelkeit, Rücken‑ oder Oberbauchschmerzen sowie starke Müdigkeit – nicht immer starke Brustschmerzen.Sie werden häufiger zu spät erkannt, wodurch Komplikationen wahrscheinlicher sind.Bei plötzlich auftretenden Brust‑ oder Oberkörperbeschwerden, Atemnot oder ungewöhnlicher Schwäche sofort den Notruf 112 wählen.Regelmäßige Bewegung, Nichtrauchen, ausgewogene Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen senken das Risiko deutlich.