Fitness-Wettbewerb an sechs Standorten: BIG direkt gesund feuert zur Trendsportart HYROX an

Die offene Division – herausfordernd, aber dennoch gut zu absolvieren.

Die Pro Division – für erfahrene Sportler.

Die Doubles Division – ein Zweierteam läuft zusammen, teilen sich aber die Übungen nach der individuellen Stärke untereinander auf.

Die 4er Staffel – zu viert wird das Rennen so aufgeteilt, dass jedes Mitglied des Teams zweimal 1 km läuft und zwei Workouts absolviert.

HYROX Karlsruhe (01. - 02.03.2025)

HYROX Köln (10. - 13.04.2025)

HYROX Berlin (16. - 18.05.2025)

HYROX Hamburg (03. - 05.10.2025)

HYROX Stuttgart (01. - 02.11.2025)

HYROX Frankfurt (13. - 14.12.2025)

HYROX heißt die innovative Trendsportart, die funktionelles Krafttraining, Laufen und hochintensive Intervalle kombiniert. BIG direkt gesund ist ab sofort Gesundheitspartnerin dieses Fitness-Formats, das Challenge und Teamspirit gleichermaßen verkörpert. An sechs Standorten in Deutschland können sich Sportbegeisterte für das internationale Event anmelden.HYROX ist eine neue Herausforderung für Fitnessbegeisterte in einer weltweiten Community. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren dabei acht aufeinanderfolgende Workouts, die jeweils mit einem 1-km-Lauf kombiniert werden.„Bei HYROX ist Partyatmosphäre angesagt. Dafür sorgen ein DJ und das einmalige Gemeinschaftserlebnis. HYROX ist so konzipiert, dass es jede und jeder schaffen kann. Egal ob Top-Athlet oder Freizeitsportler: 99 Prozent der Teilnehmenden erreichen die Ziellinie. Und genau diese Kombination hat uns davon überzeugt, uns bei HYROX zu engagieren“, sagt Anke Kremer aus dem Marketing-Team der BIG.HYROX ist ein standardisierter und messbarer globaler Wettbewerb mit vergleichbaren Weltranglisten für jedes Fitness-Level und mündet in einer Weltmeisterschaft am Ende jeder Wettkampfsaison. Ob Anfänger oder Profi, ob allein oder im Team – die vier Leistungskategorien von HYROX bieten vielseitige Teilnahmeoptionen:„HYROX bringt Menschen weltweit in Bewegung – unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Gemeinsam mit BIG direkt gesund möchten wir noch mehr Sportbegeisterte erreichen und sie für die besondere Mischung aus Wettkampf, Teamspirit und Spaß begeistern“, sagt Florian Gerlich, Partnerships Manager HYROX.Insgesamt sechs HYROX-Wettbewerbe finden in 2025 statt:Anmeldungen sind möglich unter https://hyroxdach.com/de/