„Fensterfest“ im Quartier Nord: BIG direkt gesund feiert Meilenstein für neuen Standort in Aachen

Rund 2.000 m² moderne Büro- und Serviceflächen im 1. Obergeschoss

160 Mitarbeitende am Standort Aachen

Einzug Mitte 2027 geplant

10 Jahre Mietvertragslaufzeit

Energieeffiziente Gebäudetechnik

Energieversorgung u.a. durch Photovoltaikanlage

Deutliche CO₂-Einsparung gegenüber dem bisherigen Standort

Persönliches Kundencenter für Versicherte vor Ort

Teil der Quartiersentwicklung mit insgesamt 4.000 m² Mixed-Use-Fläche für Arbeiten, Einkaufen und Freizeit

„Mit dem Umzug ins Quartier Nord investieren wir bewusst in die Zukunft der BIG. Der Standort vereint Nachhaltigkeit, attraktive Arbeitsbedingungen und eine hervorragende Erreichbarkeit für unsere 160 Mitarbeitenden in Aachen. Das sind wichtige Voraussetzungen, um ihnen ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu bieten und unsere Versicherten bestmöglich zu betreuen“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG.Ausschlaggebend für die Standortentscheidung der BIG, die von Heiko Keller von der Cubion Immobilien AG begleitet wurde, waren neben der guten Erreichbarkeit insbesondere ökonomische und ökologische Aspekte. Die Flächen an der Krefelder Straße werden umfassend modernisiert und auf einen technischen Standard gebracht, der deutliche CO₂-Einsparungen gegenüber dem bisherigen, denkmalgeschützten Standort in Aachen Rothe Erde ermöglicht. „Wir setzen unter anderem auf eine energieeffiziente Gebäudetechnik sowie die Versorgung mit Strom aus einer Photovoltaikanlage“, so Landmarken-Projektleiter Daniel Gilles.„Im Mittelpunkt der Planung standen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. In Befragungen und Workshops haben wir ihre Wünsche und Anforderungen ermittelt und direkt in die Gestaltung der neuen Arbeitswelt einfließen lassen“, sagt Jan Oelze, geschäftsführender Gesellschafter des interdisziplinären Beratungs- und Planungsunternehmen pro m².Die neuen Räume werden konsequent auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten ausgerichtet. Geplant sind offene Begegnungs- und Kommunikationsbereiche, Besprechungsräume, Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten sowie ein Kundencenter für den persönlichen Austausch. Große Fensterflächen sorgen für viel Tageslicht und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.Mit einer Mietvertragslaufzeit von zehn Jahren sichert BIG direkt gesund die Präsenz in Aachen. Für Versicherte bleibt die persönliche Beratung in der Kaiserstadt weiterhin gut erreichbar. „Mit der langfristigen Anmietung bekennen wir uns klar zum Standort Aachen. Die Stadt ist für uns nicht nur ein wichtiger Unternehmensstandort, sondern auch ein attraktiver Arbeits- und Lebensraum für unsere Mitarbeitenden. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Versicherten neben unseren umfassenden digitalen Services auch künftig eine gut erreichbare Anlaufstelle vor Ort haben“, betont Peter Kaetsch.Der Umbau des ehemaligen Möbelhauses ist Teil der Weiterentwicklung des Quartiers Nord. Durch die Umnutzung einer Bestandsimmobilie entstehen insgesamt 4000 Quadratmeter moderne Flächen für Arbeiten, Einkaufen und Freizeit.