Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1074378

BIG direkt gesund Hörder-Bach-Allee 1-3 44263 Dortmund, Deutschland https://www.big-direkt.de/de/startseite.html
Ansprechpartner:in Frau Bettina Kiwitt +49 231 55571016
Logo der Firma BIG direkt gesund

„Fensterfest“ im Quartier Nord: BIG direkt gesund feiert Meilenstein für neuen Standort in Aachen

Moderne Arbeitswelt, nachhaltige Gebäudeentwicklung und klares Bekenntnis zum Standort

(lifePR) (Aachen, )
Mit einem „Fensterfest“ feierte BIG direkt gesund am 24. September gemeinsam mit den Projektpartnern einen wichtigen Meilenstein beim Umbau des ehemaligen Möbelhauses Trösser im Aachener Quartier Nord. Dort entstehen bis Mitte 2027 auf rund 2.000 Quadratmetern moderne Büro-, Service- und Kollaborationsflächen für die Krankenkasse. Die vormals geschlossene Gebäudefassade in der ersten Etage ist mittlerweile durch viele Glaselemente aufgelockert worden. Die Bauherrin und künftige Vermieterin, die Landmarken AG, hatte zum „Fensterfest“ eingeladen.

Nachhaltiger Standort mit Zukunft

„Mit dem Umzug ins Quartier Nord investieren wir bewusst in die Zukunft der BIG. Der Standort vereint Nachhaltigkeit, attraktive Arbeitsbedingungen und eine hervorragende Erreichbarkeit für unsere 160 Mitarbeitenden in Aachen. Das sind wichtige Voraussetzungen, um ihnen ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu bieten und unsere Versicherten bestmöglich zu betreuen“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG.

Modernisierte Flächen sparen CO und Energie

Ausschlaggebend für die Standortentscheidung der BIG, die von Heiko Keller von der Cubion Immobilien AG begleitet wurde, waren neben der guten Erreichbarkeit insbesondere ökonomische und ökologische Aspekte. Die Flächen an der Krefelder Straße werden umfassend modernisiert und auf einen technischen Standard gebracht, der deutliche CO₂-Einsparungen gegenüber dem bisherigen, denkmalgeschützten Standort in Aachen Rothe Erde ermöglicht. „Wir setzen unter anderem auf eine energieeffiziente Gebäudetechnik sowie die Versorgung mit Strom aus einer Photovoltaikanlage“, so Landmarken-Projektleiter Daniel Gilles.

 „Im Mittelpunkt der Planung standen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. In Befragungen und Workshops haben wir ihre Wünsche und Anforderungen ermittelt und direkt in die Gestaltung der neuen Arbeitswelt einfließen lassen“, sagt Jan Oelze, geschäftsführender Gesellschafter des interdisziplinären Beratungs- und Planungsunternehmen pro m².

Moderne Arbeitswelt für Mitarbeitende

Die neuen Räume werden konsequent auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten ausgerichtet. Geplant sind offene Begegnungs- und Kommunikationsbereiche, Besprechungsräume, Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten sowie ein Kundencenter für den persönlichen Austausch. Große Fensterflächen sorgen für viel Tageslicht und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Klares Bekenntnis zum Standort Aachen

Mit einer Mietvertragslaufzeit von zehn Jahren sichert BIG direkt gesund die Präsenz in Aachen. Für Versicherte bleibt die persönliche Beratung in der Kaiserstadt weiterhin gut erreichbar. „Mit der langfristigen Anmietung bekennen wir uns klar zum Standort Aachen. Die Stadt ist für uns nicht nur ein wichtiger Unternehmensstandort, sondern auch ein attraktiver Arbeits- und Lebensraum für unsere Mitarbeitenden. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Versicherten neben unseren umfassenden digitalen Services auch künftig eine gut erreichbare Anlaufstelle vor Ort haben“, betont Peter Kaetsch.

Bestandsgebäude sinnvoll weiterentwickelt

Der Umbau des ehemaligen Möbelhauses ist Teil der Weiterentwicklung des Quartiers Nord. Durch die Umnutzung einer Bestandsimmobilie entstehen insgesamt 4000 Quadratmeter moderne Flächen für Arbeiten, Einkaufen und Freizeit.

Zahlen und Fakten zum neuen BIG-Standort in Aachen im Quartier Nord
  • Rund 2.000 m² moderne Büro- und Serviceflächen im 1. Obergeschoss
  • 160 Mitarbeitende am Standort Aachen
  • Einzug Mitte 2027 geplant
  • 10 Jahre Mietvertragslaufzeit
  • Energieeffiziente Gebäudetechnik
  • Energieversorgung u.a. durch Photovoltaikanlage
  • Deutliche CO₂-Einsparung gegenüber dem bisherigen Standort
  • Persönliches Kundencenter für Versicherte vor Ort
  • Teil der Quartiersentwicklung mit insgesamt 4.000 m² Mixed-Use-Fläche für Arbeiten, Einkaufen und Freizeit

BIG direkt gesund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.