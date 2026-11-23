Krebs zählt nach wie vor zu den Krankheiten, die Menschen am meisten fürchten. Nicht nur die Erkrankung macht Angst, auch die Therapie. Gleichzeitig entwickelt sich die Krebsmedizin rasant weiter. Wie Prävention, Früherkennung, Künstliche Intelligenz und personalisierte Therapien die Chancen von Patientinnen und Patienten verbessern können, darüber sprach die Molekularbiologin und Bestsellerautorin Dr. Hanna Heikenwälder beim jüngsten BIGtalk von BIG direkt gesund am 18. November 2026 im Dortmunder Lensing Media Port. Die wichtigste Botschaft des Abends fasste sie in einem Satz zusammen: „Niemand ist schuld an Krebs und trotzdem kann jeder etwas tun.“



Früher erkennen, besser behandeln



Die Wissenschaftlerin zeichnete ein insgesamt optimistisches Bild: Neue Erkenntnisse aus Forschung, Künstlicher Intelligenz und personalisierter Medizin eröffneten heute Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen seien. „Je mehr wir über Krebs wissen, desto effizienter können wir ihn verhindern, früher erkennen und besser behandeln“, sagte Dr. Hanna Heikenwälder, die am Universitätsklinikum Tübingen forscht und den Bestseller „Krebs: Das Ende einer Angst“ geschrieben hat. Besonders wichtig sei dabei die Prävention. Nach Angaben der Expertin zählen Rauchen, starkes Übergewicht, Bewegungsmangel und bestimmte Infektionen zu den wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass niemand eine Krebserkrankung vollständig verhindern könne. „Niemand ist schuld an Krebs und trotzdem kann jeder etwas tun“, betonte Dr. Hanna Heikenwälder.



Personalisierte Medizin immer wichtiger



Krebs entstehe meist über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Gerade deshalb seien Prävention und Früherkennung so entscheidend. Große Hoffnungen setzt die Forscherin auf die Weiterentwicklung der Früherkennung sowie auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Moderne KI-Systeme könnten Muster in Bild- und Gesundheitsdaten erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen blieben. Dadurch könnten Krebsarten künftig deutlich früher entdeckt und Therapien genauer auf einzelne Patienten abgestimmt werden.



Auch die personalisierte Medizin werde nach Einschätzung der Wissenschaftlerin eine immer größere Rolle spielen. Ziel sei es, Therapien passgenau auf die biologischen Eigenschaften eines Tumors zuzuschneiden und dadurch die Wirksamkeit zu erhöhen sowie Nebenwirkungen zu reduzieren. Neue Immuntherapien und mRNA-basierte Ansätze könnten diesen Wandel zusätzlich beschleunigen.



Hemmschwellen mit Heimtests abbauen



Konkrete Angebote für ihre Versicherte stellte Christiane Heidrich, Teamleiterin Versorgungsmanagement bei der BIG, vor. Dazu gehören unter anderem ein HPV-Heimtest für Frauen, ein Darmkrebs-Heimtest, die Hautarzt-App „Dermanostic“, die Brustkrebsfrüherkennung „Discovering Hands“ sowie Unterstützungsangebote für Menschen mit einer Krebserkrankung. „Das, was wir erreichen wollen, ist, dass unsere Versicherten Krebsfrüherkennung in Anspruch nehmen“, erklärte Christiane Heidrich. Niedrigschwellige und digitale Angebote könnten dabei helfen, Hemmschwellen abzubauen und Menschen frühzeitig für Früherkennungsmaßnahmen zu gewinnen.



Forderung nach Gesundheitsförderung an Schulen



„Der Kampf gegen Krebs, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen die Hilfe von der Politik, wir brauchen Gelder, wir brauchen die Hilfe von Schulen, wir müssen früh anfangen mit Prävention“, sagte die Wissenschaftlerin. Konkret sprach sie sich für eine stärkere Verankerung von Gesundheitsförderung in Schulen aus. Würde sie politische Verantwortung tragen, würde sie als erste Maßnahme „jeden Tag eine Stunde Sport vor dem Unterricht“ einführen. Darüber hinaus plädierte sie für ein eigenes Schulfach „Gesundheit“. Kritisch bewertete sie zudem, dass es in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern keine verbindlichen Qualitätsstandards für das Essen in Schulen und Kitas gibt. Aus ihrer Sicht investiere Deutschland bislang deutlich zu wenig in die Prävention. Statt Krankheiten vor allem zu behandeln, müsse Gesundheit stärker geschützt und gefördert werden.



„Vision Zero“: Niemand muss mehr an Krebs sterben



Zum Abschluss richtete Dr. Hanna Heikenwälder den Blick nach vorn. Die von ihr formulierte „Vision Zero“ beschreibt das langfristige Ziel, Krebs so wirksam zu verhindern, früh zu erkennen und zu behandeln, dass möglichst niemand mehr unerträgliche Schmerzen erleiden oder an der Erkrankung sterben muss.





(lifePR) (