BIGtalk mit Dr. Hanna Heikenwälder: Krebs neu denken - Warum Forschung und Prävention Hoffnung machen
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Krebsentstehung ist ein langer Prozess
Grundlage des Interviews mit Moderatorin Steffi Strecker ist Heikenwälders Bestseller „Krebs: Das Ende einer Angst“. Darin zeigt die Expertin auf, wie sich die Krebsmedizin in den vergangenen Jahren verändert hat und welche Bedeutung Prävention, Früherkennung und moderne Therapien heute haben. „Die Krebsentstehung ist in der Regel ein Prozess über viele Jahrzehnte und das ist unsere Chance“, sagt Dr. Heikenwälder, die am Universitätsklinikum Tübingen forscht.
Persönliches Krebsrisiko senken
Im Mittelpunkt des BIGtalks steht daher die Frage, was jeder Einzelne selbst tun kann, um das persönliche Krebsrisiko zu senken. Dr. Hanna Heikenwälder erläutert verständlich und wissenschaftlich fundiert, welchen Einfluss Faktoren wie Bewegung, Ernährung, Nichtrauchen, Alkohol, Schlaf und Stress auf die Gesundheit haben. Gleichzeitig erklärt sie, warum Krebs trotz gesunder Lebensführung entstehen kann und weshalb Früherkennungsuntersuchungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen.
„Wir können den Krebs besiegen“
Zudem hat die Mikrobiologin eine mutmachende Botschaft: „Wir können den Krebs besiegen. Das bedeutet nicht, dass wir ihn aus der Welt schaffen. Es bedeutet, dass niemand mehr an Krebs sterben und unerträgliche Qualen erleiden muss“.
Gesundheitliche Zusammenhänge verstehen
„Wissen schafft Sicherheit. Mit dem BIGtalk möchten wir Menschen dabei unterstützen, gesundheitliche Zusammenhänge besser zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten für ihr eigenes Leben zu erkennen“, so Christiane Heidrich, Teamleiterin Versorgungsmanagement, die die Angebote der BIG zur Krebs-Früherkennung vorstellen wird. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, im Chat Fragen an die Referentinnen zu stellen. Eine Mitgliedschaft bei der Krankenkasse ist nicht nötig, um am BIGtalk teilzunehmen.
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