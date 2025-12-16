BIG direkt gesund zum GKV-Tag: Solidarität braucht eine faire Finanzierung

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bleibt der zentrale Pfeiler der Gesundheitsversorgung in Deutschland und genießt auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit breite Unterstützung in der Bevölkerung. Bei einer aktuellen Umfrage des GKV-Spitzenverbands begrüßen 83 Prozent der Befragten die Gleichbehandlung aller Versicherten unabhängig von Einkommen und Krankheitsrisiko. BIG direkt gesund beteiligt sich aktiv am bundesweiten GKV-Tag, um ein klares Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses unverzichtbaren Systems zu setzen.



Gesundheit hängt nicht vom Kontostand ab

„Die Menschen wissen, was sie an der gesetzlichen Krankenversicherung haben“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender von BIG direkt gesund. „Solidarität ist kein Schlagwort, sondern ein Versprechen: Sie sorgt dafür, dass Gesundheit nicht vom Kontostand abhängt. Dass dieses Prinzip so klar unterstützt wird, ist ein starkes Signal an die Politik.“



Mit rund 75 Millionen Versicherten ist die GKV nicht nur der größte, sondern auch der wichtigste Gesundheitsversicherer in Deutschland. Dass das System breite Zustimmung erfährt, zeigen die Zahlen: 73 Prozent der Befragten unterstützen das solidarische Finanzierungsprinzip, weitere 78 Prozent sehen die beitragsfreie Familienversicherung als entscheidenden Vorteil der GKV an.



Große Sorge um finanzielle Stabilität

Gleichzeitig macht die Umfrage deutlich, dass viele Menschen mit Sorge auf die finanzielle Lage der GKV blicken. Zwei von drei Befragten halten die Situation für problematisch. BIG direkt gesund unterstützt die Forderung nach einer fairen und nachhaltigen Finanzierung der GKV.



Die BIG unterstützt GKV-Klage ausdrücklich

Ein zentraler Grund für die angespannte Finanzlage ist die seit Jahren unzureichende Finanzierung der Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehenden. Der Bund kommt seiner Verantwortung nicht vollständig nach und belastet die gesetzlichen Krankenkassen jährlich mit rund zehn Milliarden Euro. „Das stellt ganz klar einen Verstoß gegen die Zweckbindung der Beitragsgelder dar“, sagt Peter Kaetsch und ergänzt: „Der Bund drückt sich vor der Rechnung – und die GKV soll zahlen. So höhlt der Bund das Solidarprinzip aus“. Der GKV-Spitzenverband hat deshalb bereits Klage eingereicht. „Diesen Schritt unterstützen wir als BIG ausdrücklich“, so der Peter Kaetsch.



„Solidarität darf kein Sonntagsbekenntnis sein“

Der GKV-Tag sei ein wichtiges Signal für diesen Zusammenhalt. Peter Kaetsch: „Solidarität darf kein Sonntagsbekenntnis sein – sie braucht politische Verantwortung und eine verlässliche Finanzierung. Sonst zahlen Versicherte und Arbeitgeber weiter die Zeche“.

