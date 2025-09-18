BIG direkt gesund und Salus BKK wollen zum 1. Januar 2027 fusionieren – Startschuss für eine starke gemeinsame Zukunft
Die Verwaltungsräte der BIG direkt gesund und der Salus BKK haben am 16. September einen Kooperationsvertrag beschlossen mit dem Ziel, beide Krankenkassen zum 1. Januar 2027 zu fusionieren.
Herausforderungen für Kassen wachsen
„Die Herausforderungen für gesetzliche Krankenkassen wachsen enorm: steigender Kostendruck, zunehmende Regulatorik sowie Anforderungen an Digitalisierung und Cybersicherheit. In größeren Organisationen können diese komplexen Aufgaben besser gestemmt werden. Deshalb ist die geplante Fusion für uns ein konsequenter Schritt, um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern“, erklärt Robert Leitl, Verwaltungsratsvorsitzender der BIG direkt gesund.
Kundenservice auf hohem Niveau verbessern und ausbauen
Auch für die Salus BKK ist die Zusammenführung eine strategisch wichtige Entscheidung: „Von Anfang an war klar: Wir passen hervorragend zusammen. Wir denken ähnlich, insbesondere bei den Themen Digitalisierung und Kundenausrichtung, und ergänzen uns auch betriebswirtschaftlich“, sagt Albrecht Ehlers, Verwaltungsratsvorsitzender der Salus BKK. „Von zentraler Bedeutung war für uns, dass die erstklassige Betreuung unserer Versicherten auf hohem Niveau gesichert wird. Wir werden durch die geplante Fusion viele Synergieeffekte generieren, die unseren Kundenservice verbessern und ausbauen“, betont Ute Schrader, Vorständin der Salus BKK.
Im Kassenranking Sprung auf Rang 23
Vorbehaltlich der gesetzlich vorgesehenen Prüfungen soll die Fusion die neue BIG direkt gesund in den Verbund der Betriebskrankenkassen führen.
Durch die Fusion rückt die neue Krankenkasse mit dann rund 650.000 Versicherten zum jetzigen Stichtag im bundesweiten Kassenranking um sieben Plätze auf Rang 23 vor. „Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um auch künftig weiter zu wachsen. Denn als Mitglied in der Kooperationsgemeinschaft unternehmensnaher Krankenkassen (KuK) haben wir vielfältige Verbindungen zu Innungskrankenkassen und Betriebskrankenkassen. Wir wollen mit Blick auf die beiden Kassenarten Brücken bauen“, betont Peter Kaetsch. Das strategische Ziel sei klar: Man wolle eine Kasse mit mindestens einer Million Versicherten schaffen, so Kaetsch.
Stabilität, Sicherheit und Perspektive für Versicherte und Mitarbeitende
„Alle Arbeitsplätze in den beiden Kassen sind gesichert. Ab 2027 gewinnen wir noch mehr Stärke hinzu. Für unsere Versicherten und Mitarbeitenden bedeutet das Stabilität, Sicherheit und Perspektive“, betont Markus Bäumer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BIG.
Bildzeile: Den Kooperationsvertrag mit dem Ziel einer Fusion zwischen der BIG direkt gesund und der Salus BKK unterzeichneten Ute Schrader, Vorständin der Salus BKK, Peter Kaetsch (vorn links), Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund, und Markus Bäumer (vorn rechts), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BIG. Den wegweisenden Beschluss hatten zuvor die Verwaltungsräte der beiden Kassen gefasst, vertreten auf dem Foto durch die alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden (oben von links) Robert Leitl und Helmut Krause von der BIG, sowie Uwe Bratje und Albrecht Ehlers von der Salus BKK. (©BIG direkt gesund/Christian Laukemper)
Über die Salus BKK
Die Salus BKK wurde 1895 als Betriebskrankenkasse der Philipp Holzmann AG gegründet. Heute gehört sie mit über 300 Mitarbeitenden an 15 Standorten und über 170.000 Versicherten zu den bundesweit 25 größten Betriebskrankenkassen. Weitere Informationen auch unter www.salus-bkk.de.