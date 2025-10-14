BIG direkt gesund als erste Krankenkasse in die „Hall of Fame der E-Mail-Sicherheit“ aufgenommen

Kontakt
BIG direkt gesund gehört zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in die neue „Hall of Fame der E-Mail-Sicherheit“ aufgenommen hat – und das sogar mit dem höchsten Status Gold. Damit geht die BIG über die für kritische Infrastrukturen (KRITIS) geforderten Standards hinaus und setzt als erste Krankenkasse in Deutschland ein Zeichen für maximale Datensicherheit im digitalen Gesundheitswesen.

Rund 150 Unternehmen ausgezeichnet
Die „Hall of Fame der E-Mail-Sicherheit“ ist Teil des vom BSI gemeinsam mit eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und dem Digitalverband Bitkom ausgerufenen E-Mail-Sicherheitsjahres 2025. Ziel der Aktionskampagne ist es, die E-Mail-Kommunikation in Deutschland spürbar sicherer zu machen – sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Rund 150 Unternehmen wurden zum Start in die „Hall of Fame“ aufgenommen. BIG direkt gesund zählt als einzige gesetzliche Krankenkassen zu diesen Unternehmen. Für die BIG ist die E-Mail einer der wichtigsten Kommunikationskanäle. Seit Jahresanfang bis Ende September 2025 wurden mehr als 1,25 Millionen Mails von den Mitarbeitenden der BIG verschickt – an Versicherte, Ärztinnen und Ärzte, Dienstleister, Behörden etc.

Technische Richtlinien umgesetzt
Grundlage für die Aufnahme in die Hall of Fame ist die konsequente Umsetzung zentraler Technischer Richtlinien (TR) des BSI:
  • TR-03108 für sicheren E-Mail-Transport: Die Transportverschlüsselung auf dem Weg zum Server sowie zwischen den Servern erschwert es Unbefugten, E-Mail-Nachrichten zu lesen oder zu verändern.
  • TR-03182 für sichere Authentifizierung: Sie schützt vor gefälschten Absenderadressen und Phishing.
Sensibilisierung für Gefahren im Netz
BSI-Präsidentin Claudia Plattner sagt: „Als Cybersicherheitsbehörde Deutschlands ist es unser Anspruch, die Bürgerinnen und Bürger nicht nur für die Gefahren im Netz zu sensibilisieren, sondern sie aktiv zu schützen. Das leistet das E-Mail-Sicherheitsjahr: Gemeinsam machen wir den E-Mail-Verkehr in Deutschland in der Fläche sicherer! Dazu haben wir Unternehmen, die E-Mail-Infrastruktur betreiben oder anbieten, dazu gewonnen, unsere Technischen Richtlinien zum sicheren E-Mail-Transport und E-Mail-Authentifizierung umzusetzen – bei sich selbst oder für andere, die die Infrastruktur nutzen.“

Besondere Verantwortung für sensible Gesundheitsdaten
Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund, betont: „Die Aufnahme in die BSI ‚Hall of Fame‘ unterstreicht unseren Anspruch, höchste Sicherheitsstandards in der digitalen Kommunikation umzusetzen. Als Krankenkasse tragen wir eine besondere Verantwortung für den Schutz sensibler Gesundheitsdaten – dieser Verantwortung kommen wir konsequent nach“.

BIG direkt gesund

BIG direkt gesund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

