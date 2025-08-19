Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032846

BIG direkt gesund Rheinische Straße 1 44137 Dortmund, Deutschland https://www.big-direkt.de/de/startseite.html
Ansprechpartner:in Frau Bettina Kiwitt +49 231 55571016
Logo der Firma BIG direkt gesund

Aktiv nach Feierabend: Team Walk Bochum/Gelsenkirchen - Jetzt Startplätze für Premiere sichern

Der Team Walk Bochum/Gelsenkirchen - präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund - bringt Bewegung in den Feierabend. Am Donnerstag, 4. September, fällt ab 16:00 Uhr auf dem Gelände am Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid der Startschuss.

(lifePR) (Dortmund, )
Der Team Walk Bochum/Gelsenkirchen - präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund - bringt Bewegung in den Feierabend. Am Donnerstag, 4. September, fällt ab 16:00 Uhr auf dem Gelände am Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid zum ersten Mal der Startschuss - für Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde sowie Familien.

Stimmungsvolle Strecke
Auf ihrer acht Kilometer langen Strecke vereint die Route Bochum und Gelsenkirchen zu einer spannenden Entdeckungstour durch das Ruhrgebiet. „Die beiden Städte bieten perfekte Rahmenbedingungen für Jedermann. Beim Team Walk sorgen wir für Action und Abwechslung – Cheerleader, Sambaband, DJ und Stimmungsmacher inklusive“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer vom Veranstalter bunert Events. Bei der Team Walk Tour stehen nicht Zeitnahme oder Wettkampf im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erlebnis. Dieses wird abgerundet durch eine Pausenstation und leckere Verpflegung.

Idealer Impuls
Gesundheitspartnerin der Veranstaltung ist die Krankenkasse BIG direkt gesund, die das Konzept auch nach Bochum bringt. „Wir möchten den Menschen Spaß an Bewegung vermitteln und mit dem Team Walk einen gesunden Impuls setzen. Bewegung beugt vielen Erkrankungen vor und stärkt Muskeln, Herz und Kreislauf. Das Gelände am Lohrheidestadion ist eine kultige Location – genau der Ort, um möglichst viele Interessierte zu motivieren“, sagt Andrea Rath, Eventmanagerin bei BIG direkt gesund.

Team Time
Die Team Walk Tour wächst: Von kleinen Teams bis hin zu großen Firmenverbünden melden sich immer mehr Teilnehmende an. Ein klarer Beleg dafür, dass Team-Building-Events weiterhin auf großes Interesse stoßen. Mit der Anmeldung über den Team Login können auch Teamzelte oder Tische reserviert werden, um das Event noch besser zu genießen. Damit wird den Firmen ein schöner Team-Treffpunkt vor und nach der Wanderung geboten – ideal für Austausch, Networking und einen gemütlichen Tagesausklang bei der After-Walk-Party.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.teamwalk-tour.de/boge

Website Promotion

Website Promotion
BIG direkt gesund

BIG direkt gesund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.