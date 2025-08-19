Aktiv nach Feierabend: Team Walk Bochum/Gelsenkirchen - Jetzt Startplätze für Premiere sichern
Der Team Walk Bochum/Gelsenkirchen - präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund - bringt Bewegung in den Feierabend. Am Donnerstag, 4. September, fällt ab 16:00 Uhr auf dem Gelände am Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid der Startschuss.
Stimmungsvolle Strecke
Auf ihrer acht Kilometer langen Strecke vereint die Route Bochum und Gelsenkirchen zu einer spannenden Entdeckungstour durch das Ruhrgebiet. „Die beiden Städte bieten perfekte Rahmenbedingungen für Jedermann. Beim Team Walk sorgen wir für Action und Abwechslung – Cheerleader, Sambaband, DJ und Stimmungsmacher inklusive“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer vom Veranstalter bunert Events. Bei der Team Walk Tour stehen nicht Zeitnahme oder Wettkampf im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erlebnis. Dieses wird abgerundet durch eine Pausenstation und leckere Verpflegung.
Idealer Impuls
Gesundheitspartnerin der Veranstaltung ist die Krankenkasse BIG direkt gesund, die das Konzept auch nach Bochum bringt. „Wir möchten den Menschen Spaß an Bewegung vermitteln und mit dem Team Walk einen gesunden Impuls setzen. Bewegung beugt vielen Erkrankungen vor und stärkt Muskeln, Herz und Kreislauf. Das Gelände am Lohrheidestadion ist eine kultige Location – genau der Ort, um möglichst viele Interessierte zu motivieren“, sagt Andrea Rath, Eventmanagerin bei BIG direkt gesund.
Team Time
Die Team Walk Tour wächst: Von kleinen Teams bis hin zu großen Firmenverbünden melden sich immer mehr Teilnehmende an. Ein klarer Beleg dafür, dass Team-Building-Events weiterhin auf großes Interesse stoßen. Mit der Anmeldung über den Team Login können auch Teamzelte oder Tische reserviert werden, um das Event noch besser zu genießen. Damit wird den Firmen ein schöner Team-Treffpunkt vor und nach der Wanderung geboten – ideal für Austausch, Networking und einen gemütlichen Tagesausklang bei der After-Walk-Party.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.teamwalk-tour.de/boge