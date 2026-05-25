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Wie kann ich mein Vermögen schützen?

Geldanlage bei Inflation

(lifePR) (Utting, )
Inflation und Geldanlage – ist das denn so wichtig bei der aktuell niedrigen Preissteigerung? Das mögen so manche Verbraucherinnen und Verbraucher noch Anfang des Jahres 2026 gedacht haben, nachdem die Inflation in den Jahren 2022 und 2023 mit 6,9 beziehungsweise 5,9 Prozent deutlich über den Werten der Vorjahre lag und nach Angaben des Statistischen Bundesamts für 2025 auf durchschnittlich 2,2 Prozent zurückgegangen war. Doch der jüngste starke Anstieg der Energiepreise aufgrund des Iran-Kriegs zeigt, wie schnell sich das Blatt auch wieder wenden kann. So rechnet die Europäische Zentralbank angesichts der Energiepreise mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 2,6 Prozent. Insofern ist es generell ratsam, das Thema Inflation grundsätzlich auf dem Radar zu haben. Zum einen, weil sie jederzeit auch wieder steigen kann. Und zum anderen, weil sie grundsätzlich an der Rendite Ihrer Geldanlagen zehrt.

Dazu ein Beispiel: Angesichts der rückläufigen Inflation hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins seit Herbst 2023 mehrfach gesenkt und den für Einlagen relevanten Zinssatz seitdem von vier auf zwei Prozent reduziert. Auf diesem Stand verharrt er seit Juni 2025 (Stand 19. März 2026) und entsprechend sind auch die Zinsen für Tagesgeld wieder gesunken – und das teils auf ein Niveau, bei dem von einer negativen Realverzinsung die Rede ist. Vereinfacht wird hierfür die Inflationsrate von der Verzinsung einer Geldanlage abgezogen. Parken Sie Ihren Notgroschen beispielsweise bei einer Bank mit wenig attraktiven Tagesgeldkonditionen von einem Prozent Zinsen, erhalten Sie nach einem Jahr bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro eine Verzinsung von 100 Euro. Unter Berücksichtigung einer Inflationsrate von beispielsweise zwei Prozent liegt der Realzins gemäß der üblichen Faustformel „Nominalzins minus Inflationsrate“ jedoch bei minus ein Prozent. Oder anders formuliert: Sie haben zwar 10.100 Euro auf dem Konto, erhalten dafür jedoch nur noch Waren und Dienstleistungen im Wert von 9.902 Euro. Dieser Effekt wird auch als Kaufkraftverlust bezeichnet.

Biallo-Tipp: Mit dem Inflationsrechner von biallo.de können Sie bequem ermitteln, wie sich die Inflation auf Ihre Ersparnisse und die Kaufkraft auswirkt. Hierbei fließt die exakte Formel für die Berechnung des Realzinssatzes ein, die auch als Fisher-Gleichung bezeichnet wird.

Damit Anleger unabhängig von der Inflationsentwicklung möglichst kein Geld verlieren, rät der Verbraucherzentrale Bundesverband zu breit gestreuten Investitionen. Dazu gehören neben Tages- und Festgeld auch Sachwerte wie Aktien, Aktienfonds und Immobilien. Diese seien „als Mittel gegen Inflation“ grundsätzlich geeignet, betonen die Verbraucherschützer. Wie das Ersparte im Einzelfall aufgeteilt werde, hänge von der Risikobereitschaft, dem Anlagevolumen und dem Sparziel ab.

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