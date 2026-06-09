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Was ist besser: Rente oder Auszahlplan?

(lifePR) (Utting, )
Das hängt davon ab, was Ihnen wichtig ist. Sicherheit, dass die Rente bis zum Lebensende fließt, oder höhere Auszahlungen über einen kürzeren Zeitraum. Ab 2027 soll es auch reine Auszahlungsprodukte geben, damit Sie selbst kurz vor dem Rentenalter noch den Anbieter wechseln können. Es ist also möglich, renditestark mit einem geförderten Altersvorsorgedepot Kapital für den Lebensabend aufzubauen und später zu einem Versicherer zu wechseln. Assekuranzen wie Europa Versicherungen, Canada Life oder Debeka wandeln eingezahltes Vermögen in eine lebenslange Rente um. Banken, Bausparkassen, Fonds- und Depotanbieter sowie Broker werden Auszahlpläne anbieten.   

Verbraucherschützer Larisch rät, sich unabhängig beraten zu lassen, was zur eigenen Lebenssituation passt, und auf die Kosten zu achten. Eine Verrentung garantiert lebenslange Zahlungen, sei aber oft ein absoluter Geldverlust, weil Assekuranzen mit einer sehr hohen Lebenserwartung kalkulieren.

Beispiel Verrentung:
Die Berechnung erfolgt mit dem aktuellen durchschnittlichen Rentenfaktor von 25. Dies bedeutet, dass Versicherer pro 10.000 Euro angespartem Kapital eine lebenslange Monatsrente von 25 Euro auszahlen. Je niedriger der Rentenfaktor, desto geringer fällt die Rente aus.

Altersvermögen 150.000 €
Rentenfaktor 25 150.000:10.000 x 25
Monatsrente 375 €
Kapital aufgezehrt nach 33,3 Jahren

Für ein Altersvermögen in Höhe von 150.000 Euro erhalten Sie lebenslang 375 Euro im Monat. Um Ihr Kapital vollständig ausgezahlt zu bekommen, müssten Sie die Rente über 33 Jahre lang beziehen. Erleben Sie Ihren 100. Geburtstag nicht, machen Sie Verlust.

Beispiel Auszahlplan:
Sie gehen mit 67 Jahren in Rente und lassen sich das angesparte Vermögen bis zum 85. Lebensjahr auszahlen. Die angenommene Verzinsung des Auszahlplans beträgt – konservativ gerechnet – zwei Prozent. Die Zahlungen enden nach 18 Jahren. Das Kapital wird vollständig ausgezahlt.  

Altersvermögen 150.000 €
Verzinsung: 2 % Zinsertrag 28.459,79 €
Monatliche Zahlung  826,20 €
Kapital aufgezehrt nach 18 Jahren

Quelle: Rechner von auszahlplan.net

Ein zeitlich begrenzter Auszahlplan ermöglicht deutlich höhere Monatsbezüge. In unserem Beispiel würden Sie rund 830 Euro erhalten – mehr als das Doppelte der kalkulierten Leibrente. Leben Sie länger, brauchen Sie aber finanzielle Reserven, um Ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Verwendete Quellen:
Interview mit Merten Larisch, Referent Altersvorsorge, Geldanlage und Immobilienfinanzierung bei der Verbraucherzentrale Bayern e.V. 

Altersvorsorgereformgesetz:
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1157838
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw13-de-altersvorsorge-1156798
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-12-01-Altersvorsorgereformgesetz/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/reform-der-privaten-altersvorsorge.html
https://www.deutschlandfunk.de/riester-nachfolger-koalition-bessert-bei-gefoerderter-privater-altersvorsorge-nach-100.html 

GDV:
https://www.dieversicherer.de/versicherer/altersvorsorge/news/altersvorsorgereform-195288 

Stellungnahmen zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge:
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1061/1061-pk.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0701-0800/768-25(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://finanzen.hessen.de/presse/hessens-verbesserungsvorschlaege-zur-reform-der-gefoerderten-privaten-altersvorsorge-finden
https://www.vzbv.de/meldungen/private-altersvorsorge-verbesserungen-fuer-alle-verbraucherinnen-den-fokus-ruecken

Frühstartrente:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-fruehstart-rente-2399880

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