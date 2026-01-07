Kontakt
Starke Beitragserhöhungen auch bei den privaten Krankenversicherungen (PKV)

Krankenkassen 2026

Auch in der privaten Krankenversicherung steigen die Beiträge. Durchschnittlich sind es 13 Prozent, im Einzelfall kann es aber auch zu deutlich höheren Beitragssteigerungen kommen. Wen diese Erhöhungen finanziell überfordern, dem bleibt oft nur, innerhalb des Tarifs an den Kosten zu schrauben. Um Beiträge zu sparen, können Sie zum Beispiel auf Leistungen im Bereich stationäre Versorgung verzichten, etwa auf die Unterbringung im Ein- und Zweibettzimmer sowie die Chefarztbehandlung. Ebenso könnten Sie erwägen, Leistungen beim Zahnersatz zu senken, zum Beispiel von 100 Prozent Kostenübernahme auf 80 Prozent. Denkbar wäre auch, den Selbstbehalt zu erhöhen. Allerdings sollten Angestellte wissen, dass sich der Arbeitgeber zwar an den Krankenkassenbeiträgen zur Hälfte beteiligt, nicht aber am Selbstbehalt.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, in einen Standard- oder Basistarif der Privaten zu wechseln. Das ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und mit Leistungseinschränkungen verbunden. Dazu sollte man sich vorher unbedingt beraten lassen.

Wie gelingt eine Rückkehr in die GKV?

Oftmals wünschen sich Privatversicherte angesichts jährlich steigender Beiträge die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist aber schwierig und nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Vor allem gilt eine Altersgrenze: Versicherte müssen unter 55 Jahre alt sein. Wer steigende Beiträge fürchtet, sollte sich unbedingt vor dieser Altersgrenze beraten lassen, wie die Rückkehr in die GKV gelingen kann.

