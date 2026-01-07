Starke Beitragserhöhungen auch bei den privaten Krankenversicherungen (PKV)
Krankenkassen 2026
Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, in einen Standard- oder Basistarif der Privaten zu wechseln. Das ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und mit Leistungseinschränkungen verbunden. Dazu sollte man sich vorher unbedingt beraten lassen.
Wie gelingt eine Rückkehr in die GKV?
Oftmals wünschen sich Privatversicherte angesichts jährlich steigender Beiträge die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist aber schwierig und nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Vor allem gilt eine Altersgrenze: Versicherte müssen unter 55 Jahre alt sein. Wer steigende Beiträge fürchtet, sollte sich unbedingt vor dieser Altersgrenze beraten lassen, wie die Rückkehr in die GKV gelingen kann.
