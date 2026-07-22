So vermeidet man hohe Zahlungen
Doch diesen „Großmut“ lassen sich viele Geldhäuser fürstlich entlohnen. Aber das muss sich heute niemand mehr gefallen lassen. Wie wir später sehen werden, sind es überwiegend Volks- und Raiffeisenbanken (VR), die mit ihren Dispositionskrediten zu den 20 besonders teuren Geldhäusern (Dispo) in Deutschland gehören. Bundesweit gibt es natürlich auch eine Reihe von Sparkassen oder überregionale Banken (Deutsche Bank, Commerzbank usw.), die teurer als einzelne VR-Banken sind. Aber das sind dann eher Ausnahmen.
Andererseits: Unter den 20 günstigen Banken in Deutschland sind auch zehn VR-Banken. Das heißt: Es geht also auch anders. Man muss nur wollen. Und nur zwei Sparkassen zeichnen sich als besonders kundenfreundlich in Sachen Dispo aus.