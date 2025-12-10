So sparen Sie 2025 noch Steuern: Die besten Tipps für den Jahresendspurt
Jahreswechsel & Steuertipps
Werden die Ausgaben steuerlich diesem Jahr zugerechnet, können Sie dadurch Ihre Einkommensteuer je nach Höhe der Ausgaben um Hunderte oder Tausende Euro verringern. Aber nur wer rechtzeitig zahlt, schöpft seine Steuersparmöglichkeiten voll aus. Was aber müssen Sie dafür tun und welche Fristen sind zu beachten? Biallo.de zeigt Ihnen Schritt für Schritt, welche Ausgaben sich noch vor dem Jahreswechsel lohnen – mit Rechenbeispielen für jede Lebenslage.