Kreditkarten ohne Konto zur kostenlosen Bargeldversorgung

Wer eine gebührenfreie kostenlose Bargeldversorgung toll findet, muss nicht unbedingt von Sparkasse oder VR-Bank zu einer Direktbank wechseln. Über das Internet kann man sich auch eine Kreditkarte besorgen, die nicht an ein Konto gebunden ist. Es gibt sogar welche, die auf die sonst übliche Jahresgebühr verzichten. Kostenloses Zahlen im Ausland und gebührenfreie Bargeldversorgung weltweit versprechen:
  • Bank Norwegian Visa
  • TF Bank Mastercard Gold
  • Hanseatic Bank Genialcard
  • Deutschland Kreditkarte Classic.
  • Barclays Visa Card
Da auch diese Anbieter von irgendetwas leben müssen, kassieren sie zum Teil horrende Zinsen, wenn man Ratenzahlungen oder Zahlungsaufschub wählt. Bei den Norwegern sind das aktuell 24,4 Prozent. Daher sollte man den Saldo immer pünktlich ausgleichen.

