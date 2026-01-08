Krankenkasse wechseln: Wechseln oder bleiben? Dieser Mehrwert steckt in Zusatzleistungen

Zahnersatz und professioneller Zahnreinigung

Reiseschutzimpfungen

Kinderwunschbehandlungen

Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere für Familien

Naturheilverfahren

Wer einfach nur Beiträge sparen will, der kann einen steigenden Beitragssatz als Anlass nehmen, zu einer günstigeren Kasse zu wechseln. Allerdings ist der Beitragssatz nur ein Kriterium bei der Kassenwahl. Die Kassen bieten zu einem kleinen Anteil individuelle Zusatzleistungen an, in denen durchaus ein finanzieller Mehrwert stecken kann.Das sind häufige Zusatzleistungen, in denen eine Kostenersparnis steckt. Sie werden häufig in Form von höheren Zuschüssen gewährt zuOft sind diese Zusatzleistungen mit der Teilnahme an Bonusprogrammen oder an speziellen Wahlprogrammen verknüpft. Das heißt, Versicherte können sie bei manchen Kassen nur in Anspruch nehmen, wenn sie auch an diesen Programmen teilnehmen.Rechnen Sie bei den Zusatzleistungen nach, ob es sich lohnt, wegen eines Extra-Zuschusses bei einer Kasse zu bleiben, die einen hohen Zusatzbeitrag erhebt.Sollten Sie bei Ihrer Kasse solche besonderen Leistungen in Anspruch nehmen, kann ein Kassenwechsel auch eine Verschlechterung bedeuten, sofern die neue Kasse solche Zusatzleistungen nicht anbietet. Klären Sie am besten vor einem Kassenwechsel, ob möglicherweise oft in Anspruch genommene Leistungen Ihrer Kasse zu den Standardleistungen nach gesetzlichem Leistungskatalog gehören oder freiwillige Zusatzleistungen sind. Oft ist das für den Versicherten gar nicht zu unterscheiden.Leider ist das Angebot der freiwilligen Zusatzleistungen nicht sehr transparent. Für den Versicherten ist es oft nicht nachzuvollziehen, ob eine Leistung eine Standardleistung ist, die alle Kassen gleichermaßen anbieten oder ob es sich um ein freiwilliges Extra handelt. Die Kassen werben gerne auffällig mit Angeboten für junge und gesunde Menschen, beispielsweise mit Bonusprogrammen, die ein gesundes, sportliches Leben belohnen. Die Extras für ältere und (chronisch) kranke Menschen stehen weniger im Fokus und sind oft in den Satzungen der Kassen versteckt.Versicherte können sich überlegen, welche Gesundheitsleistungen ihnen wichtig sind und dann gezielt eine passende Kasse über Online-Vergleichs-Portale suchen. Alternativ können Versicherte einschlägige Tests, die Kassenvergleiche anstellen, studieren. So bietet etwa die Stiftung Warentest einen Produktfinder an.: Bei der Wahl der neuen Krankenkasse sollten Sie beachten, dass nicht alle Krankenkassen allen Versicherten offenstehen. So sind die AOKs regional organisiert und jeweils für Versicherte geöffnet, die in dem jeweiligen Bundesland arbeiten oder leben. Auch viele BKKs sind regional organisiert oder nur für Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens.Gerade ältere Menschen mit einer chronischen Erkrankung nehmen oft an speziellen Behandlungsprogrammen teil, die ihre Kasse anbietet. Diese besonderen Versorgungsmöglichkeiten verlieren Versicherte bei einem Kassenwechsel, wenn die neue Kasse kein solches Programm anbietet. Deshalb sollten Versicherte vor einem Kassenwechsel mit ihrem Arzt und ihrer Krankenkasse klären, welchen Mehrwert das Versorgungsprogramm bietet und ob es sich lohnt, deshalb einen Kassenwechsel zu unterlassen.Hilfsmittel, die Ihnen die bisherige Kasse zu Verfügung gestellt hat, müssen Sie bei einem Kassenwechsel zurückgeben. Die neue Kasse wird Ihnen zwar Ersatz bieten, aber manchmal gelingt die Bereitstellung nicht übergangslos. Das kann durchaus unangenehm sein, etwa wenn ein Rollstuhl ersetzt werden muss. Sprechen Sie sich deshalb rechtzeitig mit der neuen Kasse ab.