Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060789

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Stefanie Engelmann +49 8806 3338480
Logo der Firma Biallo & Team GmbH
Biallo & Team GmbH

In günstigen Ratenkredit umwandeln

(lifePR) (Utting, )
Wenn Kunden ihr Konto permanent überziehen, sind Banken nach § 504a BGB verpflichtet, beratend tätig zu werden und Alternativen anzubieten. Das dürfte in den meisten Fällen ein Ratenkredit mit niedrigeren Zinsen sein. Die Kontoüberziehung wird durch einen Betrag mit fester monatlicher Tilgung umgewandelt und in drei, vier oder fünf Jahren komplett getilgt.

In der Praxis zeigt sich aber, dass jene Banken mit extrem hohem Dispozins ihren Kunden dann auch teure Ratenkredite anbieten. Bei den VR-Banken ist dies meist der Easy Credit, der den Zins nach Bonität vergibt. Das heißt: Leute mit geringem Einkommen zahlen einen höheren Zins als andere, also die, die es sich eigentlich nicht leisten können,

Wer günstig Geld braucht, sollte einen Ratenkredit-Vergleich im Internet durchführen. Das sind in der Regel günstige Anbieter bei einem Kredit über 5.000 Euro, der in 48 Monaten komplett getilgt ist.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.