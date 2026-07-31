In günstigen Ratenkredit umwandeln
In der Praxis zeigt sich aber, dass jene Banken mit extrem hohem Dispozins ihren Kunden dann auch teure Ratenkredite anbieten. Bei den VR-Banken ist dies meist der Easy Credit, der den Zins nach Bonität vergibt. Das heißt: Leute mit geringem Einkommen zahlen einen höheren Zins als andere, also die, die es sich eigentlich nicht leisten können,
Wer günstig Geld braucht, sollte einen Ratenkredit-Vergleich im Internet durchführen. Das sind in der Regel günstige Anbieter bei einem Kredit über 5.000 Euro, der in 48 Monaten komplett getilgt ist.