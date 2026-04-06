Diese steuerlichen Regeln gelten für die Entnahme

Für die Besteuerung gibt es zwei Möglichkeiten:
- Sie versteuern alles auf einen Schlag, dann aber nur 70 Prozent der ausgezahlten Summe.
- Sie versteuern den vollen Betrag, dann aber gleichmäßig verteilt auf alle Jahre bis zu Ihrem 85. Lebensjahr. Beispiel: Der Betrag auf dem Wohnförderkonto beläuft sich auf 36.000 Euro. Er wird mit dem vollendenden 67. Lebensjahr, also 18 Jahre lang, aufgeteilt. Jährlich werden deshalb 2.000 Euro (36.000 Euro geteilt durch 18 Jahre) den einkommensteuerpflichtigen Einkünften hinzuaddiert.
Wenn Sie aus Ihrem Riester-Vertrag Geld entnehmen können und wollen, müssen Sie dies vorher bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) beantragen. Das ist die Behörde der Deutschen Rentenversicherung, die für die Auszahlung der Riester-Zulagen zuständig ist. Der Anbieter Ihres Vertrags ist drei Monate vorher zu informieren. Die ZfA erteilt dem Anbieter nach der Prüfung des Antrags per Bescheid mit, ob die Entnahme genehmigt wird. Ohne Bescheid darf der Anbieter das Kapital nicht für die Entnahme auszahlen.
Für den Antrag bei der ZfA sind diese Fristen zu beachten:
- Drei Monate zum Ende des Kalendervierteljahres für die vollständige oder teilweise Entnahme während der Ansparphase. Beispiel: Beantragen Riester-Sparerinnen oder Riester-Sparer die Entnahme im Januar, kann die Auszahlung erst zum 30. Juni erfolgen.
- Zehn Monate vor Beginn der Auszahlungsphase, also dem eigentlichen Beginn der Rentenphase. Zu beachten sind hier die Altersgrenzen für die Auszahlung von Riester-Verträgen.
Biallo-Tipp: Mit der Zulagenstelle über die Entnahme reden!
Wer eine Entnahme erwägt, sollte die rechtlichen Möglichkeiten und Varianten mit der ZfA klären. „Die Mitarbeiter dort sind kompetent und hilfsbereit“, sagt Hentschel. Wer sich in einer Bank beraten lassen wolle, müsse dagegen aufpassen. Da könne es passieren, dass die gewünschte „Entnahme“ missverstanden und als „Kündigung“ interpretiert wird.
Wann keine Entnahme wegen einer anderen Förderung möglich ist
In Ihren Erläuterungen zu dem Antrag macht die ZfA darauf aufmerksam, dass eine Entnahme nur möglich ist, „sofern weder Sie noch ein Mitbewohner der Wohnung für die geltend gemachten Aufwendungen bestimmte weitere öffentliche Förderungen beantragt hat beziehungsweise beantragen wird“. Dazu zählt die ZfA unter anderem Förderungen durch Zuschüsse der staatlichen Förderbank KfW und vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, aber auch eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a EStG oder für energetische Maßnahmen nach § 35 c EStG.