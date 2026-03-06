Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053296

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Anita Pabian +49 8806 333840
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Care-Arbeit und Teilzeit nicht finanziell ausgleichen

(lifePR) (Utting, )
Teilzeit, Kinderbetreuung und Familienarbeit sind für viele Frauen bewusste Entscheidungen. Sie ermöglichen Nähe zur Familie und mehr Flexibilität im Alltag. Im Hier und Jetzt fühlt sich dieses Modell häufig stimmig an. Die finanziellen Folgen zeigen sich jedoch meist erst Jahre später. Denn weniger Arbeitsstunden bedeuten nicht nur weniger Einkommen. Sie wirken sich auch auf Rentenansprüche, Karrierechancen und den langfristigen Vermögensaufbau aus. Diese Effekte laufen im Hintergrund mit und werden leicht übersehen.

Care-Arbeit fair ausgleichen

Finanzielle Gleichberechtigung bedeutet, unbezahlte Arbeit mitzudenken. Wer wegen Care-Arbeit weniger verdient, kann etwa einen geringeren Anteil an den Fixkosten übernehmen. Statt strikt fifty-fifty oder nach Einkommen zu teilen, wird die Care-Arbeit bei Miete, Versicherungen oder anderen Ausgaben eingerechnet. Auch Vermögensübertragungen und ein finanzieller Ausgleich können helfen, Ungleichgewichte auszugleichen. Wichtig ist, diese Regelungen bewusst zu treffen und frühzeitig zu klären.

Vorsorge nicht komplett pausieren

Gerade in Teilzeit rückt Altersvorsorge schnell in den Hintergrund. Dabei ist sie in dieser Phase besonders wichtig. Wer weniger arbeitet, sammelt auch weniger Rentenpunkte. Gerade hier gilt: in der Partnerschaft sollten Sie die Vorsorge gemeinschaftlich denken. Wenn ein Partner oder eine Partnerin die Care-Arbeit übernimmt, sollte ein Vorsorgeausgleich stattfinden. Selbst kleine Sparraten können helfen, Versorgungslücken zu begrenzen. Frühzeitige Beiträge wirken langfristig stärker als spätere Nachzahlungen.

Teilzeit strategisch denken

Teilzeit muss kein Dauerzustand sein. Frauen profitieren davon, sich früh Gedanken darüber zu machen, wie lange die reduzierte Arbeitszeit geplant ist und welche Optionen es für eine spätere Aufstockung gibt. Auch Zwischenschritte können sinnvoll sein. Eine schrittweise Erhöhung der Arbeitszeit oder ein gezielter Fokus auf Weiterbildungen während der Teilzeitphase helfen, den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern und langfristige Nachteile zu reduzieren.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.