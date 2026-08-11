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Bonusprogramme: So weisen Sie Ihre Aktivitäten nach

Bonusprogramme der Krankenkassen

(lifePR) (Utting, )
Ihre Aktivitäten in Sachen Gesundheit müssen Sie nachweisen, um den Bonus zu erhalten. Wie das zu erfolgen hat, regelt jede Kasse individuell. Nachweise können zum Beispiel ärztliche Bescheinigungen über eine Vorsorgemaßnahme sein, die Kopie eines Impfausweises, Kopien von Teilnahme- oder Mitgliedschaftsbescheinigungen etc. Meist laden Sie die Nachweise in der App Ihrer Krankenkasse hoch. Oder Sie führen ein Bonusheft in Papierform, das Ihnen Ihre Krankenkasse zur Verfügung stellt.

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