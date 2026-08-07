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Bonusprogramme: So hoch ist der Bonus

Bonusprogramme der Krankenkassen

(lifePR) (Utting, )
Jede Kasse gewährt unterschiedlich hohe Boni und auch die Auszahlungsmodalitäten unterscheiden sich. So haben manche Kassen eine reine Geldprämie vorgesehen. Bei anderen können Sie sich als Versicherter oder Versicherte entscheiden, ob Sie eine Geldprämie oder einen finanziellen Zuschuss möchten. Den Zuschuss gibt es oft für die Investition in Sport- oder Fitnessgeräte oder auch eine Startgebühr für eine Sportveranstaltung bzw. für Gesundheitsmaßnahmen wie eine Zahnreinigung. Oft ist der Bonus höher, wenn Sie sich für einen Zuschuss entscheiden.

Diese Prämien zahlen die Krankenkassen

Viele Kassen gewähren pro Gesundheitsmaßnahme und sportlicher Aktivität fünf, zehn oder auch 20 Euro pro Maßnahme, in seltenen Fällen bis zu 50 Euro. Maximal rund 200 Euro im Jahr sind in der Regel als Geldprämie möglich. Um die 200 Euro in bar zu erhalten, müssen Sie sehr aktiv sein: Zehn, 15 oder mehr Maßnahmen pro Jahr müssen Sie dann schon vorweisen können. Da nicht alle Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen jährlich vorgesehen sind, ist es eher unwahrscheinlich, Jahr für Jahr den Maximalbetrag zu erhalten. Wenn Sie sich jedoch für den Zuschuss entscheiden, gibt es oft deutlich mehr.

Beispiel: Die hkk gewährt fünf bis zehn Euro, im Ausnahmefall 20 Euro, pro Gesundheitsmaßnahme wie eine Impfung o.Ä., die Sie sich umgehend auf Ihr Konto überweisen lassen können. Alternativ entscheiden Sie sich für einen Zuschuss zu Gesundheitsmaßnahmen wie eine professionelle Zahnreinigung, dann ist der Bonus um 25 Prozent höher als bei der Geldprämie. Oder aber Sie sammeln ein paar Maßnahmen und sichern sich einen Zuschuss von bis zu 280 Euro für einen Fitness-Tracker. Die DAK erhöht den Zuschuss für Investitionen in Sport- und Fitnessausrüstung sogar um 100 Prozent und um 20 Prozent (maximal 500 Euro im Jahr), wenn man eine Gesundheitsmaßnahme wählt.

Die hkk hat diverse Rechenbeispiele zusammengestellt, wie sich ein Bonus berechnen kann:

Modellfall Mann, 23 Jahre:

Gesundheitsmaßnahme / Betrag
Zahnvorsorge / 10 Euro
Krebsvorsorgeuntersuchung (Hautkrebs) / 20 Euro
Schutzimpfung (z.B. Grippeschutz) / 5 Euro
Schutzimpfung (z.B. Corona) / 5 Euro
Aktives Mitglied in der Handballmannschaft / 10 Euro
Fitness-Studio / 10 Euro
Teilnahme an einem Volkslauf / 10 Euro
Deutsches Sportabzeichen (DOSB) / 10 Euro
Gesamt / 80 Euro
Quelle: hkk, Stand Mai 2026 https://www.hkk.de/...

So können Sie den Zuschuss zu Gesundheitsmaßnahmen verwerten

Sollten Sie sich anstatt für eine Geldprämie für einen Zuschuss zu Gesundheitsmaßnahmen entscheiden, dann sind das typische Leistungen, für die Sie den Zuschuss verwenden können:
  • Professionelle Zahnreinigung
  • Brillen
  • Kontaktlinsen
  • Sehtests
  • Osteopathie
  • Akupunktur
  • Baby- oder Kleinkindschwimmen
  • Eltern-Baby-Kurse
  • Fitness-Tracker, Smartwatches
  • Sport- und Fitnessausrüstung wie Yogamatte, Crosstrainer oder Laufschuhe
  • Sport- und Gesundheits-Apps
  • Sportmedizinische Untersuchungen
  • Sportveranstaltungen (Teilnahmegebühren)
  • Erste-Hilfe-Kurse
  • Großes Blutbild
  • Vitaminwertbestimmung zu Vitaminen B12 und D
Biallo-Tipp: Gerade für Familien können sich Bonusprogramme lohnen. Denn es können gleich mehrere Familienmitglieder Boni sammeln. Beachten Sie aber, dass Kinder unter Umständen weniger umfangreich mit Prämien bedacht werden als mitversicherte Partner.

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