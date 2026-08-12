Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1062228

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Anita Pabian +49 8806 333840
Logo der Firma Biallo & Team GmbH
Biallo & Team GmbH

Bonus anfordern: Diese Fristen müssen Sie beachten

Bonusprogramme der Krankenkassen

(lifePR) (Utting, )
„Damit der Bonus nicht verfällt, sollten Versicherte genau darauf achten, welche Fristen ihre Krankenkasse zur Abrechnung vorgesehen hat“, rät Julika Unger, Gesundheitsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Bei den meisten Bonusprogrammen sammeln Versicherte die Boni über ein Jahr hinweg. Meist gilt das Kalenderjahr von 1. Januar bis 31. Dezember. Oft haben Sie dann bis zum 31. März des Folgejahres Zeit, Ihre Nachweise einzureichen und Ihre Boni geltend zu machen. Versäumen Sie diese Frist, verfällt Ihr Bonus.

Allerdings gibt es auch andere Regelungen: Manchmal können Sie die Boni bis zum 31. Dezember des Folgejahres einreichen oder Sie sind für eine bestimmte Dauer nach Durchführung der bonusfähigen Maßnahme gültig. Bei anderen Kassen können Sie wiederum den Bonus unbegrenzt geltend machen.

In der Regel können Sie jederzeit, auch während des Jahres, in ein Bonusprogramm einsteigen und oft für das gesamte Kalenderjahr Nachweise einreichen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.