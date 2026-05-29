Anlagealternative Robo-Advisor
ING: In Zusammenarbeit mit Scalable Capital bietet die ING die digitale Vermögensverwaltung Smart Invest an. Die drei global ausgerichteten Portfolios setzen sich aus bis zu 15 ETFs zusammen. Je nach Anlageziel und Risikoneigung können Sie aus den Varianten Weltportfolio klassisch, Weltportfolio klassisch +Gold und Weltportfolio mit ESG-Ansatz wählen und jeweils die Aktienquote zwischen 40 und 100 Prozent individuell festlegen.
Whitebox: Bei diesem Robo-Advisor wählen Sie zunächst aus den beiden Varianten Basis und Pro. Der Unterschied: Bei der Basis-Variante umfasst das Portfolio bis zu zehn ETFs, die Pro-Variante ist breiter aufgefächert. In der Basis-Variante können Sie aus drei Portfolios wählen, darunter eines mit Fokus auf Nachhaltigkeit und eines mit Fokus auf Zinserträge. Bei der Pro-Variante stehen zwei Portfolios mit Schwerpunkt auf unterbewerteten Aktien zur Wahl. Die fünf genannten Strategien können Sie anhand von zehn Risikostufen entsprechend Ihrer Risikoneigung anpassen.
Bevestor: Bei diesem Robo-Advisor stehen die fünf Portfolios Select 0, 25, 50, 65 und 90 zur Wahl, wobei Sie jeweils drei Investmentthemen wie zum Beispiel Klimawandel, Wasser und KI beimischen können. Dabei steht die Ziffer jeweils für die Aktienquote, die in etwa zu erwarten ist. Beispiel Select 50: Hier beträgt der Anteil an Aktien-ETFs derzeit 54 Prozent, Anleihefonds machen 34,5 Prozent aus, Geldmarkt- und Rohstofffonds sind mit 6,5 beziehungsweise 5,0 Prozent gewichtet.
Zeedin: Hinter diesem Robo-Advisor steht die Hauck Aufhäuser Lampe Vermögensverwaltung. Sie können wählen, ob Sie eine fondsbasierte digitale Vermögensverwaltung oder eine einzeltitelbasierte wünschen, zudem umfasst das Angebot auch ein Portfolio, das mit Einzeltiteln und Fonds anhand von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet wird. Beispielhaft setzt sich etwa ein renditeorientiertes Portfolio aus 40 Prozent Aktien(fonds), 45 Prozent Anleihen, fünf Prozent Gold und zehn Prozent risikoadjustierten Investments wie etwa Bonus-Zertifikaten und Aktienanleihen zusammen.
Biallo-Tipp: Biallo.de bietet Ihnen einen umfangreichen Robo-Advisor Performancevergleich mit vielen Anbietern und Anlagestrategien.