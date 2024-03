Wein - alkoholfrei und ausgezeichnet, Low-Carb und vegan – drei Produktneuheiten der Bähr Pfalztraube GmbH bei MUNDUS VINI Non Alcoholic prämiert

Alkoholfreier Wein passt zum Trend zur bewussten Ernährung. Die Qualität entscheidet aber, ob das Angebot angenommen wird. Um diese unter Beweis zu stellen, treten die Brüder Bähr von der Bähr Pfalztraube GmbH regelmäßig mit Erfolg bei Fachverkostungen an. Beim international besonders renommierten Wettbewerb „MUNDUS VINI Non Alcoholic“ des Weinfachverlags Meininger konnten sie mit ihren Produkten erneut drei Medaillen gewinnen, die im Rahmen der Prowein in Düsseldorf überreicht wurden. Damit sind nach der Premiere 2023 erneut alle eingereichten Wein-Neuheiten prämiert worden.„Unsere Weine sind ein ausgezeichnetes Wein-Getränkeangebot für alle, die fit sind und bleiben möchten“, so Alexander Bähr, einer der beiden Gesellschafter-Geschäftsführer des Neustadter Unternehmens. „Wir arbeiten am Weincampus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen direkt vor Ort in Mußbach selbst auch an Forschungsprojekten über bioaktive und gesundheitlich positive Bestandteile des Weines mit":Durch den Wegfall des Alkohols können die nach wie vor enthaltenen Antioxidantien ihre positive Wirkung, wie z.B. den ihnen zugeschriebenen Schutz von Gefäßen im menschlichen Körper, voll entfalten. Mit dem Alkohol verliert der Wein auch noch die allermeisten Kalorien und wird wesentlich besser verträglich. Mit nur 1 bis 4,5g Zucker je 100ml sind die veganen Getränke aus dem Herzen der Pfalz in der Regel „kalorienarm“ und auch für eine „Low-Carb“-Ernährungsweise geeignet.Mittlerweile befindet sich in den Räumen von Bähr Pfalztraube in Neustadt die großtechnische Versuchsanlage des DLR Rheinpfalz. Damit werden u.a. die entalkoholisierten Weine für eine ernährungsphysiologische Beurteilung gewonnen. Diese werden dann im Forschungsprojekt mit zwei weiteren Hochschulen (RPTU Kaiserslautern-Landau und TU Braunschweig) analysiert und in Bezug auf ihre Wirkung auf den menschlichen Stoffwechsel bewertet.Auf der Versuchsanlage entalkoholisieren die Pfälzer Qualitätspioniere inzwischen auch ihre eigenen Weine. Die ausgesuchten Basisweine werden von Pfälzer Biowinzern hergestellt und sind allesamt vegan.Dieses einmalige Zusammenspiel zwischen Forschung und direkter Umsetzung der Erkenntnisse am Markt führt zu spürbaren Fortschritten bei der Entwicklung von guten alkoholfreien Weinprodukten. So kann das Neustadter Unternehmen mittlerweile mehr als 150 Prämierungen für seine Produkte vorweisen und damit dieses wachstumsstarke Segment des Weinbereichs hochwertig und überzeugend bedienen.