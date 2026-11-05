Sieben Alkoholfrei-Einreichungen – sieben Erfolge: Bähr Pfalztraube GmbH zieht mit Doppel-Gold in die Top 100 der Weingüter Deutschlands ein.

Historischer Erfolg mit perfekter Bilanz für die Bähr Pfalztraube GmbH: Der pfälzische Betrieb wurde von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) offiziell in die renommierte Liste der Top 100 Weingüter in Deutschland aufgenommen. Das Besondere an diesem Einzug: Als bundesweit einziger Betrieb mit einem ausschließlich alkoholfreien Portfolio setzt das Unternehmen aus Neustadt ein starkes Zeichen für die gesamte Weinbranche. Das Qualitätshaus überzeugte auf ganzer Linie: Alle sieben eingereichten alkoholfreien Weine und Seccos wurden von der Fachjury prämiert.



Als Spitzenreiter gingen der prickelnde VITISECCO BLANC Edition Muscat sowie der Stillwein VINOPUR WEISS aus den strengen Blindverkostungen hervor – beide Kreationen wurden mit der begehrten DLG-Goldmedaille ausgezeichnet. Die makellose Erfolgsquote bei den eingereichten Produkten unterstreicht das extrem hohe Qualitätsniveau über das gesamte Sortiment hinweg.



Diese Spitzenplatzierung im aktuellen Bundesweinprämierungs-Ranking ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Arbeit: Die Bähr Pfalztraube GmbH erhielt bereits 2020 einen Bundesehrenpreis und wurde von der DLG seit 2023 jährlich mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet, zuletzt im laufenden Jahr 2026. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird nur an Betriebe vergeben, die über Jahre hinweg fehlerfreie und sensorisch erstklassige Qualitäten bei den Prüfungen der DLG-Tester präsentieren.



„Die Aufnahme in die Top 100 und die Doppel-Gold-Auszeichnung für unseren VITISECCO BLANC und VINOPUR WEISS sind ein Erfolgsnachweis unserer konsequenten Qualitätsstrategie“, freut sich Alexander Bähr, Mitgründer und Geschäftsführer der Bähr Pfalztraube GmbH. „Wir sind angetreten, zu beweisen, dass der Verzicht auf Alkohol nicht auch den Verzicht auf Geschmack bedeutet. Dass wir als reiner Alkoholfrei-Betrieb eine 100-prozentige Erfolgsquote erzielen und schon seit vier Jahren für unsere langjährige Produktqualität geehrt werden, zeigt, dass unsere Weinmarken im Premiumsegment fest etabliert sind.“



Während traditionelle Erzeuger das alkoholfreie Segment meist als Nebensortiment führen, hat sich das Familienunternehmen seit Jahren konsequent auf alkoholfreie Wein-Produkte spezialisiert. Basis dafür sind selektierte Grundweine, wodurch der typische Charakter der Rebsorten voll erhalten bleibt.



BÄHR Pfalztraube GmbH- !alkoholfrei & ausgezeichnet



Der bis ins 18 Jahrhundert zurückreichenden Familien-Weinbautradition verpflichtet, gründeten die beiden Brüder Jochen und Alexander Bähr im Jahre 2014 eigens zur Herstellung alkoholfreier Weine und Seccos die Bähr Pfalztraube GmbH. Ziel der Geschwister war es von Anfang an, Qualitätsführer in diesem Bereich zu werden. Mit ihren Genussprodukten und höchsten Qualitätsansprüchen konnten mittlerweile mehr als 190 Prämierungen erzielt werden.



2016 wurden die Seccolinien „VITISECCO“ (Secco aus alkoholfreiem Qualitätswein) und „JUICECCO“ (Secco aus Traubensaft) entwickelt. Alkoholfreie Weine werden unter dem Markennamen „VINOPUR“ vertrieben. Außerdem wurde die „Bährenglut“ (alkoholfreier „Glühwein“ mit verschiedenen Aromatisierungen) auf den Markt gebracht.

(lifePR) (