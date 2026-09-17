Mindful Drinking 2026: So prägt der Gesundheitstrend alkoholfreie Weine und Getränke als Lifestyle Phänomen in Deutschland
Bewusster Alkoholverzicht, gesunde Ernährung und neue Genussgewohnheiten treiben die Nachfrage nach alkoholfreiem Wein und Secco
Die Gründe für den alkoholfreien Lifestyle sind vielfältig und individuell. Schon lange ist bekannt, wie positiv sich alkoholfreie Getränke im Vergleich zu alkoholhaltigen Varianten auf die Gesundheit auswirken. Wer bewusst auf Alkohol verzichtet, kann von einer besseren Schlafqualität profitieren, sich fitter und klarer im Kopf fühlen und damit den Alltag bewusster erleben. Bei vielen Menschen ist Alkohol inzwischen auch einfach „out“ – sie wollen lieber bewusst und elegant genießen, anstatt mit einem Kater aufzuwachen.
Bewusst schmecken und genießen – die Bedeutung von „Mindful Drinking“ als gesellschaftlicher Trend
„Mindful Drinking“ als gesellschaftlicher Trend bedeutet, sich bewusst Zeit zum Entschleunigen zu nehmen und alkoholfreie Getränke mit allen Sinnen zu riechen, die Aromen zu schmecken sowie die Eindrücke zu reflektieren. Hierbei stehen nicht nur Nachhaltigkeit und Genuss im Einklang – auch die soziale Komponente des Trinkens ändert sich. Statt alkoholischer Getränke rücken wieder tiefsinnige Gespräche, zwangloses Probieren und der bewusste Genuss kultureller Spezialitäten in den Fokus.
In der Praxis kann „Mindful Drinking“ aber auch bedeuten, nicht aus Gewohnheit bei jedem Anlass zu trinken. So wird aus dem vermeintlichen „Verzicht“ auf Alkohol eine bewusste Entscheidung. Diese signalisiert, dass jeder Mensch auf seine Art genießt und dabei einfach er selbst bleiben kann, ohne den Zwang, sich an gesellschaftliche Stereotypen anzupassen. Daher passt das „Trinken mit Haltung“ auch zu jedem Lebensstil – ob täglich, häufig oder nur manchmal.
Wie sich bewusster Konsum, Gesundheitsfokus und Lifestyle‑Bewegungen auf die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen auswirken
Insbesondere jüngere Menschen greifen laut Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) immer seltener zu alkoholischen Getränken. Wie Zahlen aus dem Jahr 2021 belegen, lag der regelmäßige Alkoholkonsum in Deutschland bei befragten Personengruppen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren bei unter neun Prozent, bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren lag der Anteil bei weniger als 35 Prozent.
Gemessen an dieser Entwicklung haben auch Start-ups und etablierte Unternehmen die Relevanz des „Mindful Drinking“ als gesellschaftlichen Trend erkannt. Sie treiben die Bewegung mit einer immer vielseitigeren Auswahl an alkoholfreien Alternativen voran, die einerseits geschmacklich überzeugen und andererseits den Wunsch nach einem gesundheitsbewussteren Lebensstil aufgreifen. Zu den Unternehmen, die den alkoholfreien Lifestyle als Gesundheitstrend in Deutschland aufgreifen, gehört auch die Bähr Pfalztraube GmbH als Spezialist für alkoholfreie Weine. Getreu dem Motto „Wein neu gedacht“ etabliert das Familienunternehmen alkoholfreie Weine und Seccos im gehobenen Genusssegment für jede Gelegenheit. Angebote wie das Sortiment von Bähr Pfalztraube GmbH zeigen, dass die alkoholfreien Varianten gegenüber den klassischen alkoholischen Getränken geschmacklich überzeugen können. Ein „guter“ Wein bleibt auch dann ein guter Wein, wenn er keinen Alkohol enthält – denn die Weinaromatik bleibt, nur der Alkohol geht.
„Mindful Drinking“ und eine bewusste Ernährung gehen Hand in Hand
Dass weniger in dieser Hinsicht oft mehr sein kann, zeigt der Blick auf die gesundheitlichen Vorteile alkoholfreier Getränke: Durch den wegfallenden Alkohol sind die Getränke im Vergleich zum normalen Wein kalorienreduziert. Je nach Produkt können sie zudem vegan und besser verträglich sein. Obendrein sprechen die weinbasierten „Mindful Drinking“-Getränke mit ihren enthaltenen Antioxidantien aus den Weintrauben nicht nur gesundheitsbewusste Genießer an, sondern auch aktive Menschen, die sich fitnessbewusst ernähren möchten.
Der Einfluss bewusster Ernährung auf den alkoholfreien Getränkemarkt ist nicht zu unterschätzen. So wollen auch gesundheitsbewusste Menschen, denen eine ausgewogene Ernährung wichtig ist, nicht auf einen guten Wein verzichten. Doch gerade nach dem Sport oder im Rahmen einer Diät sind alkoholhaltige Weine für viele Menschen nicht die passende Wahl. Um dennoch nicht auf hochwertigen Genuss verzichten zu müssen, können alkoholfreie Weine als kalorienarme Alternativen die bewusste Ernährung hervorragend ergänzen.
Mit einem Zuckergehalt von weniger als 5 g /100 ml eignen sich beispielsweise die alkoholfreien Weine und –Seccos aus dem Bähr-Pfalztraube-Sortiment auch für eine „Low-Carb“-Ernährungsweise, ohne dabei unnötig viele Kalorien aufzunehmen. Somit lässt sich eine bewusste Ernährungsweise mit alkoholfreien Getränken im Sinne des „Mindful Drinking“-Trends verbinden – mit dem angenehmen Nebeneffekt, nach einer Feier selbst mit dem Auto sicher nach Hause fahren zu können.