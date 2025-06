BETTERTASTE mit "Female Balance Kirsche-Himbeere" auf der Kölner Liste® für Profisportler gelistet

Das Berliner Unternehmen BETTERTASTE setzt neue Maßstäbe in puncto Transparenz und Produktsicherheit. Das beliebte Nahrungsergänzungsmittel Female Balance Kirsche-Himbeere ist ab sofort auf der renommiertengelistet, einem unabhängigen Verzeichnis für Nahrungsergänzungsmittel, die auf Dopingsubstanzen getestet wurden.Die Kölner Liste® wird seit Jahren als verlässliche Orientierungshilfe für Sportlerinnen, Ernährungsberaterinnen und gesundheitsbewusste Verbraucherinnen geschätzt. Produkte, die dort aufgenommen werden, durchlaufen umfassende Analysen in akkreditierten Laboren, um sicherzustellen, dass sie frei von anabolen Steroiden, Stimulanzien und anderen verbotenen Substanzen sind, die auf der Dopingmittelliste der WADA stehen.„Dass Female Balance nun Teil der Kölner Liste ist, bestätigt unseren hohen Qualitätsanspruch und unterstreicht unser Ziel, sichere und wirksame Produkte zu entwickeln – insbesondere für die Bedürfnisse von Frauen in hormonellen Ausnahmesituationen“, erklärt Marie Maass, Gründerin von BETTERTASTE.wurde für die tägliche Einnahme entwickelt, um die gezielte Versorgung mit Mikronährstoffen wie Eisen, Magnesium und Vitamin B6 sicherzustellen – insbesondere im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus und PMS-Beschwerden. Ergänzt wird die Formel durch ausgewählte Pflanzenextrakte wie Mönchspfeffer, der traditionell in der Frauenheilkunde verwendet wird. Gerade für Sportlerinnen eine wertvolle Unterstützung: Eisen und Magnesium tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei, Vitamin B6 unterstützt die Regulierung der Hormontätigkeit. So kann Female Balance dabei beitragen, das Trainings- oder Aktivitätsniveau auch in herausfordernden Phasen konstant zu halten.Die Listung bedeutet, dass Sportlerinnen und gesundheitsbewusste Konsumentinnen das Produkt mit einem Maximum an Transparenz und Vertrauen unbedenklich verwenden können.