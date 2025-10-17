Kontakt
BETTERTASTE launcht neue Produktlinie Happy Aging: Glow Shots bringen Schönheit von innen nach außen.

Premium Nutrition Brand setzt erneut Maßstäbe in Sachen Longevity, Selfcare und Beauty-Nutrition

Berlin
Die Premium Nutrition Marke BETTERTASTE erweitert ihr Sortiment um die neue Produktlinie Happy Aging. Im Mittelpunkt stehen die Glow Shots, Trinkshots mit ausgewählten Beauty- und Longevity-Nährstoffen, die Haut, Haare und Nägel von innen heraus unterstützen sollen.

„Wir sind überzeugt, dass wahre Schönheit von innen kommt. Mit den Glow Shots machen wir es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie nie, Gesundheit und Ausstrahlung in ihren Alltag zu integrieren“, erklärt Marie Maass, Gründerin von BETTERTASTE.

Die Glow Shots kombinieren hochwertige Inhaltsstoffe wie Ovoderm® Eierschalenmembran - reich an natürlichem Kollagen, Hyaluronsäure und Elastin - mit Astaxanthin, Kupfer, Vitamin C, Biotin und Niacin. Diese Formulierung trägt dazu bei, die Hautelastizität zu erhalten, das Hautbild zu verbessern und Haare sowie Nägel zu stärken. Ergänzt wird die Rezeptur durch natürliche Extrakte wie Konjakwurzel und Rote-Bete-Saftkonzentrat, die den Shots ihren charakteristischen Geschmack verleihen.

Der Markt für Nahrungsergänzung im Bereich Longevity und Selfcare wächst stetig. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten suchen nach Lösungen, die Gesundheit, Wohlbefinden und äußere Erscheinung verbinden. Die Glow Shots greifen diesen Trend auf und bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, gezielte Nährstoffversorgung in den Alltag zu integrieren.

Mit der Einführung der Happy Aging-Linie setzt BETTERTASTE ein weiteres Zeichen für Innovationskraft und Qualität in der Premium-Nutrition-Branche. Bereits mit Erfolgsprodukten wie Female Balance oder Shape Pro+ hat das Unternehmen gezeigt, wie moderne Ernährungskonzepte Lifestyle und Wissenschaft vereinen.

„Unsere Community erwartet von uns Innovation, höchste Qualität und Produkte, die wirklich wirken. Genau das liefern wir mit den Glow Shots. Sie sind mehr als ein Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind ein Lifestyle-Statement für moderne Frauen und Männer, die Wert auf Gesundheit, Ausstrahlung und Lebensqualität legen“, so Maass.

Weitere Informationen zu den Glow Shots und der Happy Aging-Linie finden Sie hier.

BETTERTASTE

Das seit 2013 zusammen selbstständige Unternehmer-Ehepaar Marie und Alex Maass hat sich einem nachhaltigen und natürlichen Fitness-Lifestyle verschrieben, den es mit hochwertigen Nahrungsergänzungen aus seiner Marke BETTERTASTE an seine Kund*innen weitergibt. Die Marke bietet hochwertige Produkte, die darauf abzielen, das Wohlbefinden zu steigern und den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Egal, ob es darum geht, Vitalität im Alltag zu fördern, den Schlaf zu verbessern, die Verdauung zu unterstützen oder Symptome von PMS und Migräne zu lindern – im BETTERTASTE Shop finden Kunden eine Vielzahl passender Produkte, die mit wenigen Klicks online bestellt werden können.

