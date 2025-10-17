BETTERTASTE launcht neue Produktlinie Happy Aging: Glow Shots bringen Schönheit von innen nach außen.

Die Premium Nutrition Marke BETTERTASTE erweitert ihr Sortiment um die neue Produktlinie Happy Aging. Im Mittelpunkt stehen die Glow Shots, Trinkshots mit ausgewählten Beauty- und Longevity-Nährstoffen, die Haut, Haare und Nägel von innen heraus unterstützen sollen.„Wir sind überzeugt, dass wahre Schönheit von innen kommt. Mit den Glow Shots machen wir es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie nie, Gesundheit und Ausstrahlung in ihren Alltag zu integrieren“, erklärt Marie Maass, Gründerin von BETTERTASTE.Die Glow Shots kombinieren hochwertige Inhaltsstoffe wie Ovoderm® Eierschalenmembran - reich an natürlichem Kollagen, Hyaluronsäure und Elastin - mit Astaxanthin, Kupfer, Vitamin C, Biotin und Niacin. Diese Formulierung trägt dazu bei, die Hautelastizität zu erhalten, das Hautbild zu verbessern und Haare sowie Nägel zu stärken. Ergänzt wird die Rezeptur durch natürliche Extrakte wie Konjakwurzel und Rote-Bete-Saftkonzentrat, die den Shots ihren charakteristischen Geschmack verleihen.Der Markt für Nahrungsergänzung im Bereich Longevity und Selfcare wächst stetig. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten suchen nach Lösungen, die Gesundheit, Wohlbefinden und äußere Erscheinung verbinden. Die Glow Shots greifen diesen Trend auf und bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, gezielte Nährstoffversorgung in den Alltag zu integrieren.Mit der Einführung der Happy Aging-Linie setzt BETTERTASTE ein weiteres Zeichen für Innovationskraft und Qualität in der Premium-Nutrition-Branche. Bereits mit Erfolgsprodukten wie Female Balance oder Shape Pro+ hat das Unternehmen gezeigt, wie moderne Ernährungskonzepte Lifestyle und Wissenschaft vereinen.„Unsere Community erwartet von uns Innovation, höchste Qualität und Produkte, die wirklich wirken. Genau das liefern wir mit den Glow Shots. Sie sind mehr als ein Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind ein Lifestyle-Statement für moderne Frauen und Männer, die Wert auf Gesundheit, Ausstrahlung und Lebensqualität legen“, so Maass.