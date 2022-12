Besuch von Bundestagsabgeordneter Dr. Kristian Klinck

Bestway® Deutschland stellt sich vor

Dr. Kristian Klinck ist seit vergangenem Jahr direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreis Plön-Neumünster. Um die Region besser kennenzulernen, hat er u. a. die Bestway® Deutschlandzentrale in Neumünster besucht.



Mit Beginn seiner Amtszeit hat sich Bundestagsabgeordneter Dr. Kristian Klinck (SPD) vorgenommen, seinen Wahlkreis näher kennenzulernen. Dabei stehen nicht nur die Bürger, sondern auch die ansässigen Unternehmen im Fokus. Im Zuge dessen stand für Klinck im November ein Besuch in der Bestway® Deutschlandzentrale auf dem Programm.



In einem Gespräch mit Chief Executive Officer Malte Ohnesseit, Marketing Director Sandra Dwinger und Public Relations Specialist Eric Figura wurden die Entstehungsgeschichte und der Status quo von Bestway® Deutschland intensiv besprochen.



Neben der starken Position im deutschen Markt waren auch lokales Sponsoring und die derzeitige Fachkräftesituation Themen des Dialogs. "Es ist beeindruckend, was in Neumünster Tag für Tag von Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern und der Wirtschaft geleistet wird. Viele am Markt erfolgreiche Unternehmen sind hier vertreten", so Klinck am Ende des Kennenlernens.