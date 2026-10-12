Queensland entdecken: Neues Online-Reisemagazin zeigt „Alles, was Australien ausmacht“ – ohne große Distanzen
Online-Reisemagazin bietet Inspiration, Planungshilfen und Orientierung für alle, die Australiens Vielfalt in einer einzigen Reise erleben möchten.
Das Magazin gibt Einblicke in Naturräume und Erlebnisse, die sich so an kaum einem anderen Ort finden lassen. Denn in Queensland treffen alle landschaftlichen Facetten, die man mit Australien verbindet, auf für australische Verhältnisse engem Raum aufeinander.
Zu den Highlights zählen das Great Barrier Reef, das größte Korallenriffsystem der Erde und UNESCO-Weltnaturerbe mit mehr als 600 Inseln, sowie das raue Outback im Landesinneren. Im Norden liegt der Daintree-Regenwald, der mit geschätzten 180 Millionen Jahren als einer der ältesten tropischen Regenwälder der Welt gilt. Im Süden warten die Gondwana-Regenwälder, ebenfalls UNESCO-Welterbe, und die Sandinsel K’gari (Fraser Island). Ausgangspunkt der meisten Reisen ist Brisbane, die drittgrößte Stadt Australiens. Hier verschmelzen urbane und natürliche Welten: Direkt hinter dem weißen Sandstrand ragt die Skyline in den Himmel.
Praxisorientierte Planungshilfen für Australien‑Reisende
Neben inspirierenden Inhalten bietet das Magazin konkrete Unterstützung für die Reiseplanung. Dazu gehören: Informationen zu Reisezeit und Klima in den verschiedenen Regionen, Hinweise zu Transport und Routenplanung, Tipps zu Unterkünften, Einreise‑ und Visainformationen, Vorschläge für Reiserouten je nach Aufenthaltsdauer und Interessen sowie einen Wildlife-Kalender, damit man seine Reisepläne nach möglichen Tierbeobachtungen ausrichten kann.
Damit richtet sich das Reisemagazin sowohl an Erstbesucher als auch an erfahrene Australien-Reisende, die Queensland intensiver entdecken möchten.
Das Portal ist ab sofort kostenfrei erreichbar unter: https://www.botg.de/reisemagazine/queensland
Das komplette Reiseprogramm zu Australien der BoTG findet man hier: https://www.botg.de/reiseziele/australien
Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro.
Das online Reisemagazin Ozeanien (inkl. Queensland) kann online durchblättert oder als PDF auf jedem Computer abgespeichert werden.
Direkt-Link zum Ozeanien-Magazin: https://www.botg.de/fileadmin/user_upload/onlinekataloge/OzeanienMagazin/HTML/