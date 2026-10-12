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Queensland entdecken: Neues Online-Reisemagazin zeigt „Alles, was Australien ausmacht“ – ohne große Distanzen

Online-Reisemagazin bietet Inspiration, Planungshilfen und Orientierung für alle, die Australiens Vielfalt in einer einzigen Reise erleben möchten.

(lifePR) (Geldern, )
Mit einem neuen Online-Reisemagazin lädt die Best of Travel Group (BoTG) dazu ein, die Vielfalt Queensland‘s, dem zweitgrößten Bundesstaats Australiens zu erkunden. Die Seite richtet sich an Australien-Interessierte, Individualreisende und Kulturinteressierte - es verbindet inspirierende Reportagen mit klar strukturierten Informationen.

Das Magazin gibt Einblicke in Naturräume und Erlebnisse, die sich so an kaum einem anderen Ort finden lassen. Denn in Queensland treffen alle landschaftlichen Facetten, die man mit Australien verbindet, auf für australische Verhältnisse engem Raum aufeinander.

Zu den Highlights zählen das Great Barrier Reef, das größte Korallenriffsystem der Erde und UNESCO-Weltnaturerbe mit mehr als 600 Inseln, sowie das raue Outback im Landesinneren. Im Norden liegt der Daintree-Regenwald, der mit geschätzten 180 Millionen Jahren als einer der ältesten tropischen Regenwälder der Welt gilt. Im Süden warten die Gondwana-Regenwälder, ebenfalls UNESCO-Welterbe, und die Sandinsel K’gari (Fraser Island). Ausgangspunkt der meisten Reisen ist Brisbane, die drittgrößte Stadt Australiens. Hier verschmelzen urbane und natürliche Welten: Direkt hinter dem weißen Sandstrand ragt die Skyline in den Himmel.

Praxisorientierte Planungshilfen für Australien‑Reisende

Neben inspirierenden Inhalten bietet das Magazin konkrete Unterstützung für die Reiseplanung. Dazu gehören: Informationen zu Reisezeit und Klima in den verschiedenen Regionen, Hinweise zu Transport und Routenplanung, Tipps zu Unterkünften, Einreise‑ und Visainformationen, Vorschläge für Reiserouten je nach Aufenthaltsdauer und Interessen sowie einen Wildlife-Kalender, damit man seine Reisepläne nach möglichen Tierbeobachtungen ausrichten kann.

Damit richtet sich das Reisemagazin sowohl an Erstbesucher als auch an erfahrene Australien-Reisende, die Queensland intensiver entdecken möchten.

Das Portal ist ab sofort kostenfrei erreichbar unter: https://www.botg.de/reisemagazine/queensland

Das komplette Reiseprogramm zu Australien der BoTG findet man hier: https://www.botg.de/reiseziele/australien

Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro.
Das online Reisemagazin Ozeanien (inkl. Queensland) kann online durchblättert oder als PDF auf jedem Computer abgespeichert werden.

Direkt-Link zum Ozeanien-Magazin: https://www.botg.de/fileadmin/user_upload/onlinekataloge/OzeanienMagazin/HTML/

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Best of Travel Group GbR

Die Best of Travel Group (BoTG) ist ein Zusammenschluss spezialisierter Reiseveranstalter im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren bietet die Gruppe maßgeschneiderte Reisen in ausgewählte Destinationen weltweit an, darunter Ozeanien, Afrika, Nord- & Lateinamerika, der Indische Ozean und das südliche und östliche Afrika. Mit dem neuen Online Reisemagazin erweitert die BoTG ihr digitales Informationsangebot und stärkt ihre Position als kompetenter Ansprechpartner für hochwertige Individualreisen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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