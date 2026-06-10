Neuseeland Online Reisemagazin verfügbar
Inspiration, Planungshilfen und fundierte Hintergrundberichte für Reisen nach Neuseeland
Ein Land voller Vielfalt – kompakt und verständlich präsentiert
Neuseeland zählt zu den abwechslungsreichsten Reisezielen der Welt. Das Magazin stellt die Highlights beider Inseln vor – von den geothermischen Landschaften der Nordinsel bis zu den dramatischen Fjorden und Bergwelten der Südinsel. Die Inhalte bieten einen strukturierten Überblick über die beste Reisezeit für die diversen Regionen des Landes sowie eine Übersicht zu verschiedenen Reisearten. Fotostrecken, eingebettete Videos und interaktive Elemente ermöglichen einen eindrucksvollen Einblick in Landschaften, Kultur und Aktivitäten.
Alle Inhalte sind für mobile Endgeräte optimiert und damit auch unterwegs leicht nutzbar – ideal für Reisende, die bereits vor Ort zusätzliche Informationen abrufen möchten.
Ein Portal für alle, die Neuseeland entdecken möchten
Mit dem neuen Online‑Reisemagazin schafft die Best of Travel Group eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich über Neuseeland informieren möchten – ob als Abenteurer, Naturliebhaber, Kulturinteressierte oder Genießer. Das Portal verbindet Inspiration mit fundiertem Wissen und macht die Vielfalt Aotearoas, dem „Land der langen weißen Wolke“ für ein breites Publikum zugänglich.
Das Online‑Reisemagazin ist ab kostenfrei erreichbar unter:
https://www.botg.de/reisemagazine/neuseeland
Das komplette Reiseprogramm zu Neuseeland der BoTG findet man hier:
https://www.botg.de/reiseziele/neuseelandhttps://www.botg.de/reiseziele/neuseeland
Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro. Das gedruckte Reisemagazin Ozeanien (inkl. Neuseeland) ist in den 19 Büros der BoTG erhältlich oder kann telefonisch unter +49 28 31 / 13 32 10 bestellt werden.
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