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Neuseeland Online Reisemagazin verfügbar

Inspiration, Planungshilfen und fundierte Hintergrundberichte für Reisen nach Neuseeland

(lifePR) (Geldern, )
Die Best of Travel Group (BoTG) hat ein neues Online‑Reisemagazin an den Start gebracht, das sich vollständig dem Reiseziel Neuseeland widmet. Das Portal richtet sich an Individualreisende, Outdoor-Fans und Kulturinteressierte - von spektakulären Naturwundern über die einzigartige Māori‑Kultur bis hin zu praktischen Tipps für die Reiseplanung. Das Magazin wurde entwickelt, um zu inspirieren und Leserinnen und Lesern eine verlässliche und nutzerorientierte Grundlage für ihre Reiseplanung zu bieten.

Ein Land voller Vielfalt – kompakt und verständlich präsentiert

Neuseeland zählt zu den abwechslungsreichsten Reisezielen der Welt. Das Magazin stellt die Highlights beider Inseln vor – von den geothermischen Landschaften der Nordinsel bis zu den dramatischen Fjorden und Bergwelten der Südinsel. Die Inhalte bieten einen strukturierten Überblick über die beste Reisezeit für die diversen Regionen des Landes sowie eine Übersicht zu verschiedenen Reisearten. Fotostrecken, eingebettete Videos und interaktive Elemente ermöglichen einen eindrucksvollen Einblick in Landschaften, Kultur und Aktivitäten.

Alle Inhalte sind für mobile Endgeräte optimiert und damit auch unterwegs leicht nutzbar – ideal für Reisende, die bereits vor Ort zusätzliche Informationen abrufen möchten.

Ein Portal für alle, die Neuseeland entdecken möchten

Mit dem neuen Online‑Reisemagazin schafft die Best of Travel Group eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich über Neuseeland informieren möchten – ob als Abenteurer, Naturliebhaber, Kulturinteressierte oder Genießer. Das Portal verbindet Inspiration mit fundiertem Wissen und macht die Vielfalt Aotearoas, dem „Land der langen weißen Wolke“ für ein breites Publikum zugänglich.

Das Online‑Reisemagazin ist ab kostenfrei erreichbar unter:
https://www.botg.de/reisemagazine/neuseeland

Das komplette Reiseprogramm zu Neuseeland der BoTG findet man hier:
https://www.botg.de/reiseziele/neuseelandhttps://www.botg.de/reiseziele/neuseeland

Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro. Das gedruckte Reisemagazin Ozeanien (inkl. Neuseeland) ist in den 19 Büros der BoTG erhältlich oder kann telefonisch unter +49 28 31 / 13 32 10 bestellt werden.

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Best of Travel Group GbR

Die Best of Travel Group (BoTG) ist ein Zusammenschluss spezialisierter Reiseveranstalter im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren bietet die Gruppe maßgeschneiderte Reisen in ausgewählte Destinationen weltweit an, darunter Ozeanien, Afrika, Nord- & Lateinamerika, der Indische Ozean und das südliche und östliche Afrika. Mit dem neuen Online Reisemagazin erweitert die BoTG ihr digitales Informationsangebot und stärkt ihre Position als kompetenter Ansprechpartner für hochwertige Individualreisen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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