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Neues Online Reisemagazin für Französisch Polynesien verfügbar

Informationsportal bietet Inspiration, Planungshilfen und fundierte Hintergrundberichte für Südsee Reisende

(lifePR) (Geldern, )
Die Best of Travel Group (BoTG) hat ein neues Online‑Reisemagazin an den Start gebracht, das sich vollständig Tahiti und ihrer Inselwelt im Südpazifik widmet. Das Portal richtet sich an Individualreisende, Südsee‑Urlauber und Kulturinteressierte. Im Fokus stehen praktische Reisetipps, redaktionelle Hintergrundberichte und konkrete Planungshilfen, die Lesern als Entscheidungshilfe für die eigene Reise dienen.

Umfassende Informationen für eine der faszinierendsten Regionen der Welt
Das neue Magazin beleuchtet die Vielfalt Französisch‑Polynesiens – von den bekannten Inseln Tahiti, Bora Bora und Moorea bis hin zu weniger besuchten Atollen wie Tikehau, Fakarava oder Huahine. Jede Insel wird mit ihren Besonderheiten vorgestellt: Natur, Kultur, Aktivitäten, Unterkünfte und kulinarische Highlights.
Dazu gehören unter anderem übersichtliche Reise‑ und Budgetplaner, Tipps zur besten Reisezeit sowie Informationen zu Transport und Routenplanung.

Modernes Online‑Format mit multimedialen Elementen
Das Magazin ist vollständig digital aufgebaut und für alle Endgeräte optimiert. Hochwertige Fotostrecken, interaktive Karten und eingebettete Videos sorgen für ein lebendiges Leseerlebnis. Durch die mobile Optimierung eignet sich das Magazin sowohl für die Recherche am Desktop als auch für die Nutzung direkt vor Ort in der Südsee.

Das Portal ist ab sofort kostenfrei erreichbar unter: www.botg.de/reisemagazine/franzoesisch-polynesien

Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro. Das gedruckte Reisemagazin Ozeanien (inkl. Französisch-Polynesien) ist in den 19 Büros der BoTG erhältlich oder kann telefonisch unter +49 28 31 / 133 210 bestellt werden.

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Die Best of Travel Group (BoTG) ist ein Zusammenschluss spezialisierter Reiseveranstalter im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren bietet die Gruppe maßgeschneiderte Reisen in ausgewählte Destinationen weltweit an, darunter Ozeanien, Afrika, Nord- & Lateinamerika, der Indische Ozean und das südliche und östliche Afrika. Mit dem neuen Online Reisemagazin erweitert die BoTG ihr digitales Informationsangebot und stärkt ihre Position als kompetenter Ansprechpartner für hochwertige Individualreisen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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