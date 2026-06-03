Neues Online Reisemagazin für Französisch Polynesien verfügbar
Informationsportal bietet Inspiration, Planungshilfen und fundierte Hintergrundberichte für Südsee Reisende
Umfassende Informationen für eine der faszinierendsten Regionen der Welt
Das neue Magazin beleuchtet die Vielfalt Französisch‑Polynesiens – von den bekannten Inseln Tahiti, Bora Bora und Moorea bis hin zu weniger besuchten Atollen wie Tikehau, Fakarava oder Huahine. Jede Insel wird mit ihren Besonderheiten vorgestellt: Natur, Kultur, Aktivitäten, Unterkünfte und kulinarische Highlights.
Dazu gehören unter anderem übersichtliche Reise‑ und Budgetplaner, Tipps zur besten Reisezeit sowie Informationen zu Transport und Routenplanung.
Modernes Online‑Format mit multimedialen Elementen
Das Magazin ist vollständig digital aufgebaut und für alle Endgeräte optimiert. Hochwertige Fotostrecken, interaktive Karten und eingebettete Videos sorgen für ein lebendiges Leseerlebnis. Durch die mobile Optimierung eignet sich das Magazin sowohl für die Recherche am Desktop als auch für die Nutzung direkt vor Ort in der Südsee.
Das Portal ist ab sofort kostenfrei erreichbar unter: www.botg.de/reisemagazine/franzoesisch-polynesien
Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro. Das gedruckte Reisemagazin Ozeanien (inkl. Französisch-Polynesien) ist in den 19 Büros der BoTG erhältlich oder kann telefonisch unter +49 28 31 / 133 210 bestellt werden.
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