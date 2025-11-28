Fitnesshotline GmbH überreicht Spende an Hospiz Vogtland „Villa Falgard“

Die Fitnesshotline GmbH setzt ihr soziales Engagement in der Region fort und hat auch in diesem Jahr das Hospiz Vogtland „Villa Falgard“ der Diakonie Auerbach e. V. unterstützt. Die diesjährige Spende beträgt 1.800 Euro und fällt damit höher aus als im Vorjahr, was die besondere Wertschätzung für die Arbeit des Hospizteams unterstreicht.



Im letzten Jahr erfolgte die Übergabe direkt in der „Villa Falgard“ und das Hospiz gewährte einen Einblick in die tägliche Arbeit und die würdevolle Betreuung der Gäste. Dieses Jahr nahm Hospizleiter Christian Wilke die Spende am 24. November 2025 persönlich in der Fitnesshotline entgegen. Während seines Besuchs lernte er verschiedene Arbeitsbereiche des Unternehmens kennen und nutzte die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und die Bedeutung verlässlicher regionaler Unterstützung.



„Die Begegnungen mit dem Hospiz führen uns immer wieder vor Augen, wie wichtig und wertvoll die Arbeit dort ist“, sagt Angelika Arzt, Geschäftsführerin der Fitnesshotline GmbH. „Es freut uns, mit unserer Spende erneut einen Beitrag leisten zu können, der diese wichtige Aufgabe unterstützt.“



Das Hospiz Vogtland bietet unheilbar erkrankten Menschen und ihren Angehörigen einen geschützten Ort, an dem sie in herausfordernden Zeiten begleitet und entlastet werden. Die Gespräche mit Herrn Wilke machten erneut deutlich, wie viel menschlicher, emotionaler und organisatorischer Einsatz täglich hinter dieser Arbeit steht. Spenden sind für das Hospiz ein unverzichtbarer Bestandteil, um die besondere Atmosphäre und die individuelle Betreuung langfristig zu erhalten.



Mit der erneuten Spende verdeutlicht die Fitnesshotline GmbH ihre Verbundenheit mit der Region und ihr Anliegen, soziale Einrichtungen zu unterstützen, die für viele Menschen eine unverzichtbare Stütze sind.

(lifePR) (