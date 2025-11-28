Kontakt
Fitnesshotline GmbH überreicht Spende an Hospiz Vogtland „Villa Falgard“

Mit dem Beitrag setzt das Unternehmen erneut ein Zeichen für soziale Verantwortung und regionales Engagement

Die Fitnesshotline GmbH setzt ihr soziales Engagement in der Region fort und hat auch in diesem Jahr das Hospiz Vogtland „Villa Falgard“ der Diakonie Auerbach e. V. unterstützt. Die diesjährige Spende beträgt 1.800 Euro und fällt damit höher aus als im Vorjahr, was die besondere Wertschätzung für die Arbeit des Hospizteams unterstreicht.

Im letzten Jahr erfolgte die Übergabe direkt in der „Villa Falgard“ und das Hospiz gewährte einen Einblick in die tägliche Arbeit und die würdevolle Betreuung der Gäste. Dieses Jahr nahm Hospizleiter Christian Wilke die Spende am 24. November 2025 persönlich in der Fitnesshotline entgegen. Während seines Besuchs lernte er verschiedene Arbeitsbereiche des Unternehmens kennen und nutzte die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und die Bedeutung verlässlicher regionaler Unterstützung. 

„Die Begegnungen mit dem Hospiz führen uns immer wieder vor Augen, wie wichtig und wertvoll die Arbeit dort ist“, sagt Angelika Arzt, Geschäftsführerin der Fitnesshotline GmbH. „Es freut uns, mit unserer Spende erneut einen Beitrag leisten zu können, der diese wichtige Aufgabe unterstützt.“

Das Hospiz Vogtland bietet unheilbar erkrankten Menschen und ihren Angehörigen einen geschützten Ort, an dem sie in herausfordernden Zeiten begleitet und entlastet werden. Die Gespräche mit Herrn Wilke machten erneut deutlich, wie viel menschlicher, emotionaler und organisatorischer Einsatz täglich hinter dieser Arbeit steht. Spenden sind für das Hospiz ein unverzichtbarer Bestandteil, um die besondere Atmosphäre und die individuelle Betreuung langfristig zu erhalten.

Mit der erneuten Spende verdeutlicht die Fitnesshotline GmbH ihre Verbundenheit mit der Region und ihr Anliegen, soziale Einrichtungen zu unterstützen, die für viele Menschen eine unverzichtbare Stütze sind.

Fitnesshotline GmbH - Best Body Nutrition / Mammut Nutrition

Die Fitnesshotline GmbH mit Sitz in Auerbach im Vogtland begann 1990 als reines Vertriebsbüro. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Unternehmen vom Vertrieb fremder Marken zu einem Anbieter hochwertiger Sporternährung und funktioneller Supplements. Mit Best Body Nutrition entstand die erste eigene Marke, die heute in vielen Ländern bekannt ist. Es folgten weitere Marken wie Mammut Nutrition, Fit4Day und VegiFEEL. Unser Sortiment umfasst mittlerweile eine breite Auswahl an Sportnahrung, Nahrungsergänzungen und Zubehör. Unsere Produkte sind sowohl im Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel als auch in unserem eigenen Onlineshop erhältlich.

Unser Anspruch ist es, jahrzehntelange Erfahrung und fundierte Expertise in die Entwicklung eigener Produkte einfließen zu lassen und hochwertige Supplements für unterschiedliche Bedürfnisse anzubieten. Dabei setzen wir auf innovative Rezepturen, ausgewählte Rohstoffe und geprüfte Qualität. Ob für Training, Regeneration oder einen aktiveren, gesundheitsbewussten Lebensstil – unsere Produkte unterstützen Menschen dabei, ihren individuellen Alltag zu verbessern.

Neben klassischer Sportnahrung bieten wir ein breites Sortiment an funktionellen Nahrungsergänzungen und Zubehör für Trainierende, aktive Menschen und Fitnessstudios. Auch künftig wird die Fitnesshotline GmbH mit Produkten aus der eigenen Entwicklungsabteilung am Puls der Zeit bleiben und hochwertige, bedarfsgerechte Lösungen anbieten.

