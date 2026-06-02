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Best Body Nutrition erweitert Vital Drink ZEROP um zwei neue Sommersorten

Die neuen Sorten Mojito und Orange Spritz bringen sommerlichen Cocktail-Geschmack ins handliche Squeeze-Format

(lifePR) (Auerbach, )
Der beliebte zuckerfreie Getränkesirup Vital Drink ZEROP® von Best Body Nutrition bekommt sommerlichen Zuwachs: Mit Mojito und Orange Spritz bringt die Marke zwei neue Sorten im praktischen 48 ml Squeeze Format auf den Markt. Die neuen Geschmacksrichtungen greifen den Trend zu alkoholfreien Sommerdrinks auf und machen den Bestseller der Marke noch vielseitiger.

Der Vital Drink ZEROP® zählt seit vielen Jahren zu den meistverkauften Produkten von Best Body Nutrition. Besonders die 1 Liter Flasche gehört zu den Bestsellern der Marke und ist vielen Kundinnen und Kunden unter anderem durch Amazon bekannt. Neben der klassischen 1 Liter Flasche ist der Vital Drink ZEROP® auch als 0,5 Liter Flasche sowie als kleine 48 ml Squeeze Flasche erhältlich und sorgt mit seiner großen Sortenvielfalt für geschmackliche Abwechslung.

Mit den neuen Squeezies in den Sorten Mojito und Orange Spritz reagiert Best Body Nutrition auf die wachsende Nachfrage nach praktischen Getränkekonzentraten. Das handliche Format passt in jede Tasche und eignet sich auch für das Büro, auf Reisen oder zum Ausprobieren verschiedener Sorten. So ist der Vital Drink ZEROP® auch unterwegs schnell griffbereit und bietet mit den neuen Sorten besonders im Sommer eine fruchtige Alternative zu klassischen Softdrinks und Cocktails.

Mojito erinnert geschmacklich an den beliebten Sommerdrink mit frischer Limettennote und Minze, während Orange Spritz von einem fruchtigen Aperitif inspiriert ist. Beide Sorten sind zuckerfrei, kalorienarm, alkoholfrei und enthalten Vitamine sowie echten Fruchtsaft. Damit verbinden sie sommerlichen Geschmack mit den typischen ZEROP®-Eigenschaften und stärken das Produkt als vielseitigen Begleiter für Alltag, Freizeit und besondere Sommermomente.

Die neuen Vital Drink ZEROP® Squeezies Mojito und Orange Spritz sind ab sofort erhältlich, unter anderem im Best Body Nutrition Onlineshop und bei Amazon.

Fitnesshotline GmbH - Best Body Nutrition / Mammut Nutrition

Die Fitnesshotline GmbH mit Sitz in Auerbach im Vogtland begann 1990 als reines Vertriebsbüro. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Unternehmen vom Vertrieb fremder Marken zu einem Anbieter hochwertiger Sporternährung und funktioneller Supplements. Mit Best Body Nutrition entstand die erste eigene Marke, die heute in vielen Ländern bekannt ist. Es folgten weitere Marken wie Mammut Nutrition, Fit4Day und VegiFEEL. Unser Sortiment umfasst mittlerweile eine breite Auswahl an Sportnahrung, Nahrungsergänzungen und Zubehör. Unsere Produkte sind sowohl im Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel als auch in unserem eigenen Onlineshop erhältlich.

Unser Anspruch ist es, jahrzehntelange Erfahrung und fundierte Expertise in die Entwicklung eigener Produkte einfließen zu lassen und hochwertige Supplements für unterschiedliche Bedürfnisse anzubieten. Dabei setzen wir auf innovative Rezepturen, ausgewählte Rohstoffe und geprüfte Qualität. Ob für Training, Regeneration oder einen aktiveren, gesundheitsbewussten Lebensstil – unsere Produkte unterstützen Menschen dabei, ihren individuellen Alltag zu verbessern.

Neben klassischer Sportnahrung bieten wir ein breites Sortiment an funktionellen Nahrungsergänzungen und Zubehör für Trainierende, aktive Menschen und Fitnessstudios. Auch künftig wird die Fitnesshotline GmbH mit Produkten aus der eigenen Entwicklungsabteilung am Puls der Zeit bleiben und hochwertige, bedarfsgerechte Lösungen anbieten.

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