Best Body Nutrition erweitert Vital Drink ZEROP um zwei neue Sommersorten

Der beliebte zuckerfreie Getränkesirup Vital Drink ZEROP® von Best Body Nutrition bekommt sommerlichen Zuwachs: Mit Mojito und Orange Spritz bringt die Marke zwei neue Sorten im praktischen 48 ml Squeeze Format auf den Markt. Die neuen Geschmacksrichtungen greifen den Trend zu alkoholfreien Sommerdrinks auf und machen den Bestseller der Marke noch vielseitiger.



Der Vital Drink ZEROP® zählt seit vielen Jahren zu den meistverkauften Produkten von Best Body Nutrition. Besonders die 1 Liter Flasche gehört zu den Bestsellern der Marke und ist vielen Kundinnen und Kunden unter anderem durch Amazon bekannt. Neben der klassischen 1 Liter Flasche ist der Vital Drink ZEROP® auch als 0,5 Liter Flasche sowie als kleine 48 ml Squeeze Flasche erhältlich und sorgt mit seiner großen Sortenvielfalt für geschmackliche Abwechslung.



Mit den neuen Squeezies in den Sorten Mojito und Orange Spritz reagiert Best Body Nutrition auf die wachsende Nachfrage nach praktischen Getränkekonzentraten. Das handliche Format passt in jede Tasche und eignet sich auch für das Büro, auf Reisen oder zum Ausprobieren verschiedener Sorten. So ist der Vital Drink ZEROP® auch unterwegs schnell griffbereit und bietet mit den neuen Sorten besonders im Sommer eine fruchtige Alternative zu klassischen Softdrinks und Cocktails.



Mojito erinnert geschmacklich an den beliebten Sommerdrink mit frischer Limettennote und Minze, während Orange Spritz von einem fruchtigen Aperitif inspiriert ist. Beide Sorten sind zuckerfrei, kalorienarm, alkoholfrei und enthalten Vitamine sowie echten Fruchtsaft. Damit verbinden sie sommerlichen Geschmack mit den typischen ZEROP®-Eigenschaften und stärken das Produkt als vielseitigen Begleiter für Alltag, Freizeit und besondere Sommermomente.



Die neuen Vital Drink ZEROP® Squeezies Mojito und Orange Spritz sind ab sofort erhältlich, unter anderem im Best Body Nutrition Onlineshop und bei Amazon.

(lifePR) (