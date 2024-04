.

Liebe Journalisten aus Mecklenburg-Vorpommern,



wir freuen uns, Sie zum besonderen Aktion Orthofit Schulbesuch von Entertainer Christian Bahrmann an der Grundschule Wolgast am 19. April um 9.50 Uhr einzuladen. Der KiKA-Moderator ist bekannt für seine mitreißenden und unterhaltsamen Events, in denen er Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Neben seiner Leidenschaft für Kinderfernsehen setzt sich Bahrmann auch für die Förderung von Bewegung und Gesundheit bei Kindern ein. Die Aktion Orthofit findet seit 2010 statt und wurde vom Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) entwickelt.



Unter dem Motto „Zeigt her Eure Füße" werden Christian Bahrmann und der Orthopäde Matthias Träger, den Schülerinnen und Schülern einen abwechslungsreichen und lehrreichen Vormittag bieten. Gemeinsam möchten sie den Kindern wichtige Aspekte zum Thema Bewegung und Orthopädie vermitteln und zeigen, wie Spaß an der Bewegung und an sportlichen Aktivitäten zu einem gesunden Körpergefühl beitragen können.



Im Anschluss an das Programm stehen sowohl Dr. Matthias Träger, Christian Bahrmann und BVOU-Geschäftsführer Dr. Jörg Ansorg für Interviews zur Verfügung.



Der Termin findet statt am Freitag, 19. April 24 um 9.50 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Wolgast, (Baustraße 16, 17438 Wolgast). Wir würden uns sehr freuen, Sie bei diesem besonderen Event begrüßen zu dürfen und auf natürlich Ihre Berichterstattung.



Mit freundlichen Grüßen



Janosch Kuno



Kommunikation und Pressearbeit







Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU e.V.)

(lifePR) (