Wenn im Hexenwasser der Frühling einzieht, beginnt ein kleines Wunder: Es klopft, es wackelt, es piepst. Mit den neuen Kükenwochen von 9. bis 31. Mai 2026 widmet sich das Hexenwasser in Söll ganz dem Ursprung neuen Lebens – dem Ei.Rund um die Mittelstation und die Simonalm wird drei Wochen lang gestaunt, entdeckt und ausprobiert. Im liebevoll gestalteten Eilight-Museum erfahren kleine und große Besucher hautnah, wie aus einem Ei ein Küken entsteht. Frisch geschlüpfte Küken, interaktive Erlebnisstationen und spielerische Einblicke in die Naturzusammenhänge machen das Wunder des Frühlings für alle Sinne erfahrbar.Die Kükenwochen sind das neue Frühlingspendant zu den beliebten Kürbiswochen im Herbst. Während dort die Vielfalt der Kürbisse im Mittelpunkt steht, dreht sich im Mai alles um das Ei als Symbol für Neubeginn und Leben. Kaum jemand denkt beim Frühstücksei daran, dass sich im Inneren eines Hühnereis innerhalb von nur 21 Tagen neues Leben entwickelt – genau dieses faszinierende Naturwunder wird im Hexenwasser auf behutsame und spielerische Weise sichtbar gemacht.Ein besonderes Highlight ist die neue „Eierpipeline“ zwischen Simonalm und Gründlalm. Auf der fantasievollen Eierbahn rollen kreativ gestaltete Holzeier ihrem Ziel entgegen – und entscheiden am Ende selbst, ob sie als Spiegelei, Rührei oder Kaiserschmarren enden. Die Bahn erzählt dabei auf spielerische Weise auch von Regionalität und den kurzen Wegen vom Ei bis auf den Teller.Direkt beim Ausstieg wartet außerdem eine kreative Mitmachstation auf die Besucher: Hier können Kinder ihre eigenen Holzeier bemalen und gestalten, damit sie ihr Ei später auf der Eierbahn wiedererkennen. Riesige Strohhühner auf den Wiesen sorgen zusätzlich für besondere Fotomotive und fröhliche Frühlingsstimmung.Mit interaktiven Erlebnisstationen, liebevoll gestalteten Programmen für die Kleinsten und sinnlichen Erlebnissen rund ums Ei werden die Kükenwochen im Hexenwasser zu einem besonderen Frühlingsausflug für die ganze Familie. Ganz nach dem Motto des Hexenwassers gilt auch hier: Natur wird nicht erklärt – sie wird erlebt.Die Kükenwochen finden von 9. bis 31. Mai 2026 im Hexenwasser Söll statt. Der Gondelbetrieb läuft täglich von 8:45 bis 17:30 Uhr.Weitere Informationen unter: