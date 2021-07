belvona modernisiert Wohnanlage in Wuppertal: Mieter freuen sich über Renovierungen und persönlichen Service

Im Wuppertaler Wohnquartier Höhe dürfen sich die Mieterinnen und Mieter seit einigen Monaten über einen ganz neuen Wohnstandard freuen. Nachdem das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen belvona die Wohnanlage von ihrem Vorvermieter übernahm, fanden umfassende Renovierungen und Modernisierungen statt. Bei jeder neuen Standortakquise investiert belvona gezielt in die Aufwertung der Immobilien, um ihren Werterhalt sowie ihre Wertsteigerung langfristig zu garantieren und den dortigen Bewohnern eine hohe Lebensqualität zu bieten. Dass sich dieser Einsatz lohnt, zeigen die positiven Reaktionen der Mieterinnen und Mieter aus Wuppertal in verschiedenen Interview-Videos.Vom ersten Tag der Standortübernahme an war belvona im Wohnquartier Höhe in Wuppertal präsent. „Alleine das Aufgebot, das belvona aufgefahren hat, um hier die Anlage auf Vordermann zu bringen, ist genial.“, lobt ein Mieter das Engagement des Wohnungsunternehmens. Mitarbeiter kamen in das Quartier, um sich ein persönliches Bild der Lage zu machen und etwaige Schäden und Mängel aufzunehmen. Da der Vorbesitzer lange Zeit nicht in die Immobilie investiert hatte, standen für das Düsseldorfer Unternehmen und seinen Partner Prodomus im Bereich Gebäudemodernisierung aufwendige Arbeiten an. Wochenlang kümmerte sich belvona darum, in den Anlagen durch gezielte Renovierungs- und teilweise auch Sanierungsmaßnahmen wieder einen attraktiven Wohnstandard zu etablieren.Dafür wurden unter anderem Fenster, Türen und Bodenbeläge erneuert, der Hauseingang komplett neugestaltet und die Grünanlagen neu bepflanzt. Zudem konnten sich die Bewohner über lange überfällige Reparaturen freuen. „Intakte Wohnanlagen tragen erheblich zum Wohngefühl bei. Deshalb ist für uns als Wohnungsunternehmen klar, dass wir in unsere Objekte investieren müssen, um die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter auch langfristig sichern zu können.“, so belvona. Damit das zuverlässig funktioniert, kümmert sich Prodomus Facility Management im Anschluss an die Modernisierungen ebenfalls um die regelmäßige Reinigung und Pflege des Quartiers – und damit auch um den dauerhaften Erhalt des Wohnstandards.Zu einem positiven Wohngefühl tragen allerdings nicht nur moderne und gepflegte Anlagen bei – auch ein starker Service sowie ein gesundes Mieter-Vermieter-Verhältnis sind ausschlaggebend. Das weiß auch das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen und hat sich deshalb in diesem Bereich besonders stark aufgestellt. „Vorher hat man sich nicht so aufgefangen gefühlt, wenn man Probleme hatte. Das hat sich mittlerweile alles geändert.“, erklärt eine zufriedene Mieterin die Übernahme des Wohnquartiers Höhe in Wuppertal durch belvona. Das liegt auch daran, dass nun feste Property Manager für die einzelnen Standorte zuständig sind und somit als persönliche Ansprechpartner bereitstehen. Untypisch für ein Wohnungsunternehmen dieser Größe – doch statt auf Callcenter und anonyme Mitarbeiter setzt belvona bewusst auf ein Service-Konzept mit sehr individuellem Fokus.Besonders heben die Mieterinnen und Mieter in ihren Videointerviews die gute Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit des Unternehmens hervor. „Die Anwesenheit unserer Property Manager in den Anlagen erlaubt uns einfache Kommunikationswege – so muss kein Bewohner lange auf eine Reparatur warten. Weiterhin sind sie nicht nur bei Problemen, sondern auch bei Fragen und Anregungen sowohl telefonisch und per E-Mail als auch vor Ort erreichbar. Dadurch können wir gewährleisten, dass sich unsere Mieterinnen und Mieter jederzeit gut aufgehoben und betreut fühlen.“, so belvona.Ein Wohnungsunternehmen, das sich kümmert - persönliche Ansprechpartner und modernisierte Quartiere sorgen nicht nur in Wuppertal für glückliche Bewohner. Das einzigartige Wohnkonzept von belvona begeistert Mieterinnen und Mieter in ganz Deutschland und beweist, dass Investitionen in den eigenen Objektbestand letztendlich auch immer Investitionen in die Mieterzufriedenheit sind.