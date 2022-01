belvona fokussiert sich auf seine Mieter und Nachhaltigkeit – und erzielt mit seinem Konzept große Erfolge

belvona wächst und wächst – das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen übernimmt regelmäßig neue Standorte in Deutschland, um sie für seine Mieterinnen und Mieter zu modernisieren. Doch auch eine Weiterentwicklung des Unternehmenskonzepts ist in den letzten Monaten sichtbar geworden: Standen anfangs primär die Bewohner und ihre Zufriedenheit im Vordergrund, gewinnt für belvona nun auch das Thema Nachhaltigkeit ergänzend dazu immer mehr an Bedeutung.



Moderne Quartiere und ein persönlicher Ansprechpartner sorgen bei den Mieterinnen und Mietern für Zufriedenheit



Das Vorgehen des Wohnungsunternehmens ist dabei so einfach wie effektiv: Es erwirbt Immobilien – vorrangig Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in NRW – von ihren Vorvermietern und wertet diese anschließend baulich auf, um den dortigen Bewohnern einen zeitgemäßen, ansprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Dabei entscheiden wir uns häufig für Objekte, die zuvor nicht ausreichend bewirtschaftet wurden und viel Potenzial für die Zukunft bieten – sie erfordern zwar hohe Investitionen, sind es aber auf lange Sicht wert.“, so belvona.



Von Anfang an ist das Wohnungsunternehmen in den Quartieren vor Ort aktiv und beginnt mit den Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten, die je nach Zustand der Immobilie auch etwas umfangreicher ausfallen können. Hier ist jedoch noch lange nicht Schluss: „Nur langfristige Investitionen ermöglichen es uns, den belvona Wohnstandard nicht nur zu etablieren, sondern auch dauerhaft zu erhalten. Deshalb kümmern wir uns zuverlässig um die Pflege und Instandhaltungen unserer Wohnanlagen.“, erklärt das Wohnungsunternehmen.



Abgerundet wird das Gesamtpaket durch den Mieterservice, der mit einer guten Erreichbarkeit und schneller Rückmeldung überzeugt. Insbesondere der Einsatz von Property Managern an den einzelnen Standorten trägt dazu bei, dass Probleme zügig angegangen werden können und sich die Bewohner dank des persönlichen Ansprechpartners gehört und wertgeschätzt fühlen.



Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche: belvona rückt das Thema in den Vordergrund



In Sachen Nachhaltigkeit scheut das Wohnungsunternehmen aktuell ebenfalls keinerlei Kosten und Mühen: Schon die Standortoptimierungen an sich sind nachhaltig, da hier bereits bestehender Wohnraum aufgewertet und weitergenutzt wird. Dabei kommen vor allem ressourcenschonende Bauweisen und nachhaltige Materialien zum Einsatz, ebenso wie umweltfreundliche Geräte mit dem Gütesiegel des Blauen Engels. „Als Wohnungsunternehmen haben wir nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische Verantwortung, der wir mit unserer täglichen Arbeit auch gerecht werden möchten.“, sagt belvona.



Intern hat sich beim Wohnungsunternehmen auch einiges in puncto Umweltbewusstsein getan: Die hauseigene Autoflotte bekommt stetig Zuwachs durch E-Modelle, der vollständige Wechsel zu Grünstrom ist bereits in Planung und auch bei der Auswahl von Geschäftspartnern fließen wichtige Nachhaltigkeitskriterien mit ein.



Damit beweist belvona, dass ein erfolgreiches Unternehmenskonzept eben nicht nur auf hohen Umsätzen basieren muss, sondern auch die Mieterinnen und Mieter sowie das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Arbeit stellen kann.