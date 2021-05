belvona beweist, dass große Wohnungsunternehmen auch schnell und persönlich agieren können

Servicewüste Deutschland? Zumindest nicht bei belvona. Das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen hat ein umfangreiches Service-Konzept erarbeitet, das den Mieter wieder in den Vordergrund rückt. Im Fokus der Arbeit stehen neben aufwendigen Renovierungen und Modernisierungen der Wohnimmobilien auch ein persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis. So möchte belvona das Wohngefühl von damals wiederbeleben, auch, wenn dies als großes Wohnungsunternehmen nicht immer so einfach ist.



Dank Renovierungen und Modernisierungen erhält belvona nicht nur die Mieterzufriedenheit, sondern auch bezahlbaren Wohnraum



Einen großen Teil des Service-Konzepts von belvona macht die gezielte Standortoptimierung aus. Hier investiert belvona rund dreimal so viel wie die fünf größten börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Mit nachhaltigen Baumaßnahmen und Baumaterialien sowie umweltfreundlichen Geräten sorgt es dafür, dass die oftmals vernachlässigten Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in NRW in einem neuen Glanz erstrahlen.



Dafür sind ausführliche Renovierungen und Modernisierungen nötig und je nach Zustand der Wohnimmobilien auch Sanierungen. Mit Facility Management Partner Prodomus geht belvona ab Tag 1 der Standortübernahme direkt ans Werk: Schäden werden ausgebessert, alte Türen, Fenster und Bodenbeläge ausgetauscht, Heizanlagen, Sanitäranlagen und Elektrik erneuert, Spielplätze neu angelegt, Treppen, Kellerräume und Hausflure gestrichen. Um die 1.000 Schäden kann das Wohnungsunternehmen jeden Monat ausbessern, trotz der teilweise erschwerten Lieferbedingungen von Baumaterialien.



Auch die Außenanlagen werden auf Vordermann gebracht und anschließend laufend gepflegt. „Unsere Mieterinnen und Mieter sollen sich rundum wohlfühlen und einen hohen Wohnstandard genießen können – egal, ob in ihren eigenen vier Wänden oder vor der Haustür.“ so belvona. Durch die hohen Investitionen in die Wohnanlagen kann belvona allerdings nicht nur die Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter sichern, sondern auch auf lange Sicht bezahlbaren Wohnraum in den Städten erhalten.



Das Wohnungsunternehmen setzt auf ein persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis wie in den guten alten Zeiten



Die zweite wichtige Säule in belvonas Service-Konzept ist der Einsatz von festen Property Managern an den einzelnen Standorten. „Uns war von Anfang an klar, dass wir Anonymität und lange Wartezeiten vermeiden wollen. Dank unserer Property Manager sind unsere Kommunikationswege stark verkürzt und erlauben uns Gespräche auf Augenhöhe mit unseren Mieterinnen und Mietern.“ erklärt belvona. Die Bewohner der jeweiligen Anlagen wissen genau, wer für sie zuständig ist und haben alle wichtigen Kontaktdaten. Eine Besonderheit des Wohnungsunternehmens sind die Mietersprechstunden vor Ort, in denen die Bewohner mit Fragen oder Problemen zu dem zuständigen Property Manager kommen können.



Auch Vorschläge für Neuerungen sind gerne gehört und werden gegebenenfalls in die Tat umgesetzt. Ein neuer Spielplatz, eine Grillecke oder ein Fahrstuhl – Mieterinnen und Mieter können ihre Wünsche direkt dem zuständigen Property Manager mitteilen, der diese dann weiterleitet und nötige Maßnahmen in Bewegung setzt. Somit haben die belvona Bewohner auch die Möglichkeit, ihren eigenen Wohnraum aktiv mitzugestalten.



Dass das Unternehmen gut organisiert ist, ist ein Lob, das belvona von seinen Mieterinnen und Mietern öfter zu hören bekommt. „Man ruft an, kurze Zeit später bekommt man eine Antwort, wann jemand vorbeikommt – das klappt also tadellos.“ zeigt sich eine Bewohnerin begeistert. Nachdem sie in der Vergangenheit oft lange Zeit auf Antworten und Reaktionen warten mussten, sind die Mieterinnen und Mieter nun sehr zufrieden mit der guten Erreichbarkeit von belvona. „Unsere Bewohner sollen wissen, dass wir sie wertschätzen und ihre Probleme ernst nehmen. Unser mieterorientierter Service ist eine gute Art, ihnen das zu zeigen und ein positives Wohngefühl zu vermitteln.“ sagt belvona. Die zahlreichen zufriedenen Mieterinnen und Mieter in NRW sprechen da aktuell für sich.

