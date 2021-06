belvona arbeitet mit umfassendem Service-Konzept auf 100% Mieterzufriedenheit hin

100% Mieterzufriedenheit ist ein hohes Ziel, das sich belvona gesetzt hat. Das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf akquiriert immer mehr Standorte in NRW, um sie anschließend zu modernisieren und den Bewohnern so auch auf lange Sicht einen lebenswerten und zugleich bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Erst vor wenigen Tagen wurden sowohl in Werl als auch in Dorsten neue Verschönerungen sowie Modernisierungen fertiggestellt – auch hier dürfen sich die Mieterinnen und Mieter nun über einen gehobenen Wohnstandard und einen persönlichen Mieterservice freuen. belvona investiert rund dreimal so viel Geld wie die fünf größten börsennotierten Wohnungsunternehmen in den Bereich der Standort- und Quartiersentwicklung. Das macht sich auch bemerkbar, denn so ist das Unternehmen in der Lage, regelmäßig alte Bestände von deren Vorbesitzern aufzukaufen und durch Sanierungen, Renovierungen und Modernisierung für die dortigen Bewohner wieder herzurichten. Da ein Teil der Wohnimmobilien in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, fallen die notwendigen Maßnahmen entsprechend umfangreich aus.Vom ersten Tag der Standortübernahme an arbeitet belvona daran, vor Ort einen lebenswerten Raum für seine Mieterinnen und Mieter zu schaffen und den Wohnstandard wieder anzuheben, sodass diese sich in ihrem Zuhause rundum wohl fühlen. Nach einem ersten Kennenlernen der Mieterinnen und Mieter sowie einer detaillierten Bestandaufnahme der Mängel und Schäden gehen belvona und Facility Management Partner Prodomus frisch ans Werk: Erste Reinigungsarbeiten beginnen unverzüglich, und belvona schafft es bei Bedarf, mehr als 1.000 Reparaturen im Monat erfolgreich durchzuführen. Weiterhin stehen zahlreiche Erneuerungen und Verschönerungen in den Anlagen an. Fassaden, Flure und Kellerräume werden gestrichen, Heizungsanlagen, Elektrik, sowie alte Türen und Fenster ausgetauscht. Auch die Außenanlagen werden bepflanzt und ansprechend gestaltet, damit sie familienfreundlich sind und den Bewohnern einen Platz zum Entspannen bieten.Alle anstehenden Modernisierungen setzt das Wohnungsunternehmen so nachhaltig wie möglich um: Ressourcenschonende Bauweisen, nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Geräte unterstützen belvona dabei, auch als Big Player ökologisch verantwortungsbewusst zu handeln. Damit der so entstandene neue Wohnstandard auch langfristig aufrecht erhalten bleibt, kümmern sich belvona und Prodomus um die regelmäßige Pflege und Instandhaltung der Wohnanlagen. Das begeistert nicht nur die Mieterinnen und Mieter selbst, auch die Kommunen und sogar Bauministerin Ina Scharrenbach äußerten sich kürzlich positiv über die Veränderungen der Quartiere unter belvona.Doch der Service von belvona endet nicht mit der Fertigstellung der Quartiere. „Wir legen besonderen Wert auf ein persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis der alten Schule. Das lässt sich – trotz der Größe des Unternehmens – dank unserer Property Manager erfolgreich umsetzen.“, so das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen. Die Property Manager sind für feste belvona Standorte zuständig und als Ansprechpartner nicht nur telefonisch und per Mail, sondern auch direkt vor Ort für die Bewohner erreichbar. Bei Fragen, Problemen, Schäden oder auch Wünschen haben sie ein offenes Ohr und können schnell und effizient zwischen Mietern und Vermietung vermitteln.Feste Ansprechpartner und persönliche Gespräche statt langer Warteschleifen und ständig wechselnder, anonymer Service-Mitarbeiter: belvona grenzt sich bewusst von anderen Wohnungsunternehmen am deutschen Immobilienmarkt ab. „Unsere Mieterinnen und Mieter berichten uns immer wieder, wie wohl sie sich bei uns fühlen. Die gute Erreichbarkeit und unsere schnellen Reaktionen zeigen ihnen, dass wir sie wertschätzen und uns ihre Zufriedenheit am Herzen liegt.“, sagt belvona. Nicht umsonst verspricht das Wohnungsunternehmen 100% Mieterzufriedenheit – darauf wird jeden einzelnen Tag hingearbeitet.Modernisierte Wohnanlagen und ein zuverlässiger Service bieten den Mieterinnen und Mietern einen attraktiven Wohnstandard. Wem das allerdings noch nicht genug ist, dürften die belvona Luxuswohnungen gefallen. Schon ab 349 Euro Kaltmiete im Monat erwarten Interessierte ein hoher Wohnkomfort und eine gehobene Ausstattung dank erstklassiger Böden, modern gestalteter Bäder und mehr.