belvona: Zufriedene Mieter dank moderner Wohnanlagen und starkem Service

Die Mieterzufriedenheit steht an erster Stelle: Das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen belvona investiert aktuell viel Zeit, Geld und Arbeit in seine Objekte. belvona übernimmt im Zuge dessen immer mehr Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser, die anschließend umfassend aufgewertet werden, um Mieterinnen und Mietern dort auch auf lange Sicht einen hohen Wohnstandard zu bezahlbaren Mietpreisen zu erhalten. Doch nicht nur die modernen und gepflegten Anlagen stoßen auf positive Resonanz – auch das gut durchdachte und mieterorientierte Servicekonzept zeigt, wie wichtig belvona seine Bewohner sind.



Mit Renovierungen und Modernisierungen sorgt belvona derzeit für glückliche Mieter



Aktuell erhält das Wohnungsunternehmen von seinen Bewohnern in verschiedenen Interviewvideos großes Lob für seine gepflegten Anlagen. Doch diese erfordern viel Arbeit, vom allerersten Tag der Objektakquise an. Da belvona zahlreiche Immobilien übernimmt, die von ihren Vorbesitzern vernachlässigt wurden und sich in einem durchaus optimierungsbedürftigen Zustand befinden, sind umfangreiche Renovierungen und Modernisierungen, sowie zum Teil auch Sanierungen nötig. Alleine 1.000 Reparaturen werden jeden Monat in den unterschiedlichen Wohnanlagen abgeschlossen.



Auch optisch verändern sich die belvona Standorte. Facility Management Partner Prodomus streicht Fassaden, Keller und Treppenhäuser. Das Unternehmen erneuert auch Bodenbeläge und tauscht bei Bedarf alte Heizanlagen, Sanitäranlagen sowie die Elektrik aus. Einen hohen Stellenwert nehmen auch die umliegenden Grünanlagen ein: Sie werden üppig bepflanzt und regelmäßig gepflegt, damit alle Bewohner direkt vor der Haustür eine kleine Wohlfühloase genießen können. Ebenso wichtig sind dem Wohnungsunternehmen Spielmöglichkeiten für die jüngsten Mieter. belvona achtet dementsprechend darauf, dass den Anlagen zugehörige Spielplätze in einem guten Zustand sind und ergänzt sie nicht selten um neue Spielgeräte sowie größere Sandkästen und Spielflächen.



„Wir sind begeistert. belvona hat das hier so familienfreundlich hergerichtet, wir können mit den Kindern beruhigt auf den Spielplatz gehen. Etwas Besseres können wir uns hier nicht wünschen“, berichtet eine glückliche Mieterin und Mutter in einem von belvona veröffentlichten Interview-Video. Besonders im Rahmen der Pandemie, sind gepflegte Anlagen und intakte Spielplätze essentiell für Mieterinnen und Mieter, denn sie tragen maßgeblich dazu bei, dass sie sich in ihrem Zuhause zu 100% wohlfühlen können. Das gilt auch für alle, die als Neumieter in belvona Wohnanlagen kommen. Das Wohnungsunternehmen bietet einen einzigartigen Luxus-Wohnstandard schon ab 349 Euro Kaltmiete im Monat an.



Mit festen Property Managern ist das Unternehmen stets erreichbar und kann schnell reagieren



Neben den aufwendigen Renovierungen und Modernisierungen zeigen sich belvona Mieterinnen und Mieter vor allem vom Service des Unternehmens begeistert. Viele von ihnen heben in Interviews hervor, dass sie positiv überrascht sind und so viel Einsatz aus der Vergangenheit nicht gewohnt sind. „Wir möchten für unsere Bewohner immer erreichbar sein und immer ein offenes Ohr haben. Sie sollen wissen, dass wir ihre Probleme ernst nehmen und dementsprechend schnell handeln, um ihnen immer einen attraktiven Wohnraum bieten zu können“, erklärt belvona.



Ständige Erreichbarkeit und schnelles Handeln ermöglichen vor allen Dingen belvonas Property Manager, die den Standorten fest zugeteilt sind. Die Mieterinnen und Mieter verfügen über alle Kontaktdaten der Property Manager, zusätzlich hängen sie auch in den Gebäuden aus. Einzigartig sind wohl die Sprechstunden vor Ort, bei denen die Bewohner von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Ansprechpartner über Fragen, Probleme und Unklarheiten reden können. So möchte belvona trotz seiner Größe ein persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis etablieren und aktiv gegen die immer stärker werdende Anonymität der konkurrierenden Wohnungsunternehmen vorgehen.



Und das ist anscheinend effektiv. „So eine Art Wohnen habe ich bis jetzt noch nicht erlebt“, zeigt sich eine Mieterin im Interview-Video begeistert. Mit seinen umfangreichen Modernisierungen zum Erhalt des hohen Wohnstandards und dem mieterorientierten Servicekonzept werden dies wohl nicht die letzten positiven Rückmeldungen von Bewohnern sein, die das Wohnungsunternehmen erhält.

