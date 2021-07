belvona Wuppertal: Zufriedene Mieter im Wohnquartier Höhe nach aufwendigen Standortmodernisierungen

Vor einem Jahr hat sich im Wuppertaler Wohnquartier Höhe viel getan: Nachdem das Wohnungsunternehmen belvona den Standort von seinem Vorvermieter übernahm, wurde die gesamte Wohnanlage einmal umgekrempelt. Nach diesem Prinzip geht das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf bei allen seinen Objekten vor: Regelmäßig übernimmt es alte Wohnbestände, wobei die meisten von ihnen Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in NRW sind. Dort schafft belvona mit umfangreichen Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen wieder einen lebenswerten Wohnraum für seine Mieterinnen und Mieter.



Auch die ehemals vernachlässigte Immobilie in Wuppertal erstrahlt nun in neuem Glanz und begeistert die ansässigen Mieterinnen und Mieter nachhaltig. Immer wieder erreichen belvona positive Rückmeldungen zu dem neuen Wohnstandard, der kontinuierlichen Pflege der Anlagen sowie dem umfassenden, persönlichen Mieterservice.



Vor Ort präsent: belvona und Partner Prodomus haben den Standort Wuppertal mit aufwendigen Renovierungen wieder hergerichtet



Um das Wuppertaler Wohnquartier Höhe auf Vordermann zu bringen, waren umfassende Renovierungen und Modernisierungsarbeiten nötig. Damit starteten belvona und Tochterunternehmen Prodomus bereits am ersten Tag der Standortübernahme. Vor Ort verschafften sich die Mitarbeiter ein Bild der Lage und nahmen persönlich alle Schäden und Mängel auf. Die anschließenden Baumaßnahmen erfolgten in den kommenden Wochen, in denen die Bewohner das rege Treiben täglich beobachten konnten.



In den Wohnungen selbst wurden zahlreiche Reparaturen durchgeführt und alte Elektrik sowie Sanitär- und Heizungsanlagen ausgetauscht. Einige Wohneinheiten mussten komplett saniert werden und erhielten neue Böden, Fenster und Türen. Im Rahmen dieser Arbeiten hat Prodomus, Spezialist für Gebäudemodernisierung und Facility Management Leistungen, auch zahlreiche Balkone erneuert, Fassaden gestrichen und die Außenanlagen neu bepflanzt.



„Das ist quasi meine erste eigene Wohnung und ich könnte mir eigentlich nichts Besseres vorstellen.“, erzählt ein begeisterter junger Mieter in einem der belvona Interview-Videos. Dass das Wohnungsunternehmen so viel Präsenz zeigt, freut und überrascht die meisten Bewohner – gerade weil der Vorbesitzer eher durch mangelnde Investitionen und fehlenden Service auffiel. belvona jedoch kümmert sich gemeinsam mit Prodomus nicht nur um die Aufwertung des Standortes, sondern auch um die kontinuierliche Pflege und Instandhaltung.



Wohnungsunternehmen belvona setzt auf Erreichbarkeit und persönliche Ansprechpartner – die Bewohner reagieren durchweg positiv



Doch nicht nur moderne Wohnungen sind essenziell für das Wohlbefinden der Bewohner. Mit seinem Konzept der festen Property Manager für jede Anlage liefert das Wohnungsunternehmen einen erfolgreichen Gegenentwurf zur sonst eher anonymen Wohnkultur. „Wir möchten das Wohngefühl der Vergangenheit wiederaufleben lassen – ohne, dass unsere Mieterinnen und Mieter dabei auf modernste Wohnstandards verzichten müssen. Das bedeutet für uns als Unternehmen vor allem eine gute Erreichbarkeit, schnelles Handeln und ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen.“, erklärt belvona. So kann das Wohnungsunternehmen nicht nur alle Kommunikations- und Handlungswege so kurz wie möglich halten, sondern auch ein enges Verhältnis zu seinen Mieterinnen und Mietern aufbauen.



Auch in Wuppertal kommt das Prinzip der Property Manager gut an. So haben die Bewohner immer einen festen Ansprechpartner, an den sie sich jederzeit wenden können – sei es telefonisch, per E-Mail oder sogar vor Ort. „Es sind halt immer die gleichen Leute und das ist schön. Die kennen einen dann und es macht natürlich immer alles einfacher. Man muss sich nicht mehrfach erklären und es ist nun mal alles ein bisschen persönlicher.“, sagt eine weitere Mieterin aus Wuppertal. Auch Wünsche, Anregungen und Kritik sind gerne gesehen, um die Qualität der Wohnanlagen sowie das gemeinsame Zusammenleben im Quartier noch weiter zu verbessern.



Eine moderne und gepflegte Anlage, ein persönlicher Service sowie die Möglichkeit, den eigenen Wohnraum aktiv mitzugestalten, begeistern aktuell nicht nur die Mieterinnen und Mieter im Wuppertaler Wohnquartier Höhe – belvona sorgt auch an zahlreichen weiteren Standorten in NRW mit starken Investitionen und viel Engagement für zufriedene Bewohner.

