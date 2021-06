belvona: Regelmäßigen Standortübernahmen und -optimierungen - Bauministerin Ina Scharrenbach lobt das Wohnungsunternehmen

Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona erwirbt in NRW zahlreiche Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen. Mit jeder Standortübernahme geht dabei auch eine umfassende Standortoptimierung einher. Das begeistert nicht nur Mieterinnen und Mieter, auch Bauministerin Ina Scharrenbach äußerte sich in einem Gespräch mit der LZ vom 30.05.2021 positiv über das Wohnungsunternehmen.„Zahlreiche Kommunen berichteten von deutlich spürbaren Verbesserungen seit der Übernahme (…) durch belvona im Jahr 2020. Dies gelte sowohl hinsichtlich der Beseitigung von Mängeln als auch hinsichtlich der Kommunikation mit belvona. Die beteiligten Kommunen bewerteten das Verhalten von belvona grundsätzlich als positiv,“ sagte Ina Scharrenbach.Das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf akquiriert in regelmäßigen Abständen alte Wohnbestände von deren Vorbesitzern. Oft sind es renovierungs- und sanierungsbedürftige Wohnimmobilien, um die sich in der Vergangenheit wenig gekümmert wurde. Für andere Unternehmen mag die Aussicht auf solch hohe Investitionen abschreckend sein, belvona aber sieht genau das als Chance. „Indem wir bestehenden Wohnraum wieder aufwerten, können wir als Wohnungsunternehmen nachhaltig agieren. Mit unseren umfangreichen Standortoptimierungen sorgen wir nicht nur für ein verbessertes Stadtbild, sondern vor allem auch für den Erhalt bezahlbaren Wohnraums“, erklärt belvona.Um einen attraktiven Wohnstandard vor Ort umzusetzen, sind teilweise aufwendige Maßnahmen nötig. belvona und Facility Management Partner Prodomus sind schon am ersten Tag der Übernahme in den Wohnquartieren unterwegs, um die Mieterinnen und Mieter kennenzulernen, Schäden aufzunehmen und direkt mit ersten Reinigungen und Reparaturen zu beginnen. Im Monat schafft es das Unternehmen, an die 1.000 Schäden auszubessern. Dazu kommen Renovierungen und Modernisierungen, sowie bei Bedarf auch Sanierungen, damit sich die Bewohner in ihren eigenen vier Wänden wieder wohlfühlen können.belvona und Prodomus erneuern alte Elektrik, Heizungs- und Sanitäranlagen, installieren Fahrstühle und tauschen Fenster und Türen aus. Auch Fassaden, Kellerräume und Treppenhäuser werden gestrichen, Spielplätze werden modernisiert und Grünanlagen bepflanzt. Trotz Pandemie war es belvona möglich, wichtige Arbeiten zügig durchzuführen, sodass innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Quartiere in neuem Glanz erstrahlten. Um den so erreichten Wohnstandard dauerhaft halten zu können, kümmert sich das Wohnungsunternehmen ebenfalls um die laufende wie regelmäßige Pflege der Wohnanlagen.Neben den umfangreichen Standortoptimierungen ist es vor allem der mieterorientierte Service, der belvona ausmacht. Anstelle von langer Telefonwarteschleifen und anonymen, ständig wechselnden Mitarbeitern setzt das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen auf feste Property Manager an allen Standorten. Diese fungieren als Bindeglied zwischen Mietern und Vermietung und erlauben trotz der Größe des Unternehmens eine Kommunikation auf Augenhöhe. Sie sind sowohl telefonisch und per E-Mail erreichbar als auch vor Ort als Ansprechpartner für die Bewohner zur Stelle. Property Manager haben ein offenes Ohr für Fragen und Probleme, nehmen Schäden auf und gerne auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge für die Quartiere entgegen.Das enge Mieter-Vermieter-Verhältnis stößt bei den belvona Mieterinnen und Mietern auf viel positive Resonanz. „Unsere Mieter berichten uns regelmäßig, dass sie sich bei uns gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen. Das beweist uns, dass sich der tägliche Einsatz lohnt. Mieterzufriedenheit steht für uns als Unternehmen immer an oberster Stelle und unsere Standortoptimierungen wie auch die Property Manager tragen einen großen Teil dazu bei“, so belvona.Das sehen nicht nur die Mieterinnen und Mieter so, sondern auch die Kommunen und Bauministerin Ina Scharrenbach. Solange belvona weiterhin in diese Unternehmenspfeiler investiert, dürfte das Feedback auch in Zukunft so positiv ausfallen.