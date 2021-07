belvona: Mit gezielten Investitionen und verlässlichem Service zu mehr Mieterzufriedenheit

Zufriedene Mieterinnen und Mieter sind für Immobilienbesitzer essenziell. Egal ob kleiner Privatvermieter oder großes Wohnungsunternehmen: Damit die Mieter glücklich bleiben, sind Investitionen in die Objekte und ein zuverlässiger Mieterservice unerlässlich. Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen belvona fokussiert sich genau auf diese beiden Schwerpunkte. Regelmäßig akquiriert es alte Wohnbestände in ganz Deutschland, vornehmlich Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in NRW, um dort durch gezielte Standortverbesserungen die Wohn- und Lebensqualität vor Ort zu steigern.Obwohl es während der Corona-Pandemie immer wieder zu Baustoffmangel und kleineren Verzögerungen der Baumaßnahmen kam, kommt das Düsseldorfer Unternehmen belvona gut voran. Jeder neu übernommene Standort wird zunächst umfassend auf Schäden und Mängel geprüft, bevor Reparaturen und Renovierungen eingeleitet werden. Dafür sind Mitarbeiter von belvona und des Facility Management Partners Prodomus vor Ort in den Wohnanlagen und kümmern sich um eine detaillierte Bestandaufnahme. „Die Begehungen der einzelnen Anlagen erlauben es uns auch, uns unseren neuen Mieterinnen und Mietern vorzustellen, ins Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen, dass wir für sie da sind.“, so belvona.Aufgrund der baulichen Zustände ist dies auch teilweise dringend notwendig – einige der Objekte wurden von ihren Vorbesitzern kaum oder auch gar nicht instandgehalten. Dementsprechend umfangreich fallen die anschließenden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten aus. In einigen Fällen stehen zudem Sanierungen einzelner Wohnungen oder ganzer Wohnanlagen an. Hierbei steht belvona das Tochterunternehmen Prodomus mit starkem Equipment und erfahrenen Mitarbeitern zur Seite. Gemeinsam streichen sie Fassaden, Treppenhäuser und Kellerräume, erneuern veraltete Elektrik, Sanitär- und Heizanlagen und kümmern sich um gepflegte Spielplätze sowie Grünflächen in den Quartieren. Damit dieser neu erreichte Wohnstandard auch dauerhaft erhalten bleibt, ist eine kontinuierliche Pflege der Anlagen notwendig.Bei der Modernisierung und Instandhaltung der Wohnimmobilien hört der Service des Wohnungsunternehmens allerdings nicht auf. Eines der wesentlichsten Alleinstellungsmerkmale von belvona am Immobilienmarkt ist der Einsatz fester Property Manager an allen Standorten. Sie sind als persönliche Ansprechpartner sowohl telefonisch und per E-Mail als auch vor Ort für die Bewohner da und agieren als Schnittstelle zwischen Vermieter und Mietern. Ihre Kontaktdaten hängen in den Gebäuden gut sichtbar aus und sind ebenfalls auf der Website des Unternehmens zu finden.„Dank unserer Property Manager ist es möglich, jederzeit schnell und effizient Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Unsere Mieterinnen und Mieter erreichen uns direkt und müssen nie lange auf Reparaturen warten. Bisher haben wir dafür ausnahmslos positives Feedback erhalten.“, erklärt belvona. Das liegt wohl auch daran, dass die Property Manager nicht nur Schäden aufnehmen, sondern auch bei Fragen erreichbar sind und ein offenes Ohr für Wünsche und Verbesserungsvorschläge haben. So fühlen sich die Bewohner nicht nur ernst genommen und verstanden, sondern auch rundum gut betreut.Damit beweist belvona, dass ein persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis auch bei großen Wohnungsunternehmen möglich ist – sofern der Wille da ist. belvona liefert einen starken Mix aus persönlichem Service für die Mieter, umfassenden Modernisierungsarbeiten an den Wohnanlagen und nachhaltigen Verbesserungen im Bestand – so haben die Bewohner allen Grund zur Zufriedenheit und dürfen sich über einen zeitgemäßen Wohnstandard freuen.