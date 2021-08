belvona: Ganzheitlicher Service in den Wohnanlagen sorgt für rundum zufriedene Mieter

Modernes Wohnen zum bezahlbaren Preis – was für viele Mieterinnen und Mieter in Deutschland wie ein Traum klingt, ist beim Wohnungsunternehmen belvona Realität. Schon vor der Pandemie war bei vielen Menschen der Wunsch nach einem schönen, modernen und dabei kostengünstigen Zuhause stark ausgeprägt - innerhalb des letzten Jahres hat sich dieses Bedürfnis allerdings noch einmal deutlich verstärkt. Denn wer viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, sollte sich dort richtig wohlfühlen können – und zwar zu erschwinglichen Mietpreisen. Genau hier setzt belvona an und zeigt: Wer günstig wohnen möchte, muss nicht unbedingt auf einen ansprechenden Wohnstandard verzichten.Regelmäßig akquiriert das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf neue Immobilien von ihren Vorbesitzern und erweitert dadurch kontinuierlich seine Wohnbestände. Dabei handelt es sich vornehmlich um Mehrfamilienhäuser und ganze Wohnanlagen in NRW oder angrenzenden Regionen. „Wir übernehmen hauptsächlich alte Bestände, die in der Vergangenheit nicht ordentlich bewirtschaftet wurden. Das erlaubt es uns als Wohnungsunternehmen, ökologisch wie ökonomisch nachhaltig zu handeln.“, erklärt belvona.Durch umfassende Sanierungen, Modernisierungen und Renovierungen der einzelnen Standorte bringt das Wohnungsunternehmen gemeinsam mit Tochterfirma Prodomus die Immobilien auf den neusten Stand. Auch wenn teilweise viel Arbeit nötig ist, um einen attraktiven Wohnstandard herzustellen – die Investitionen lohnen sich allemal. „Je mehr wir am Anfang in die Objekte investieren und je besser ihr Zustand nach der Modernisierung ist, desto weniger Probleme fallen erfahrungsgemäß in den Folgejahren an. Davon profitieren nicht nur wir als Vermieter, sondern vor allem auch die Mieterinnen und Mietern.“, so belvona.Ab dem ersten Tag der Standortübernahme zeigen Mitarbeiter von belvona und Tochter Prodomus in den Wohnanlagen Präsenz. Das überrascht einige Mieterinnen und Mieter, die einen solchen Einsatz oftmals nicht gewohnt sind. „Ein Vermieterwechsel sollte keine Skepsis hervorrufen. Er ist für uns vielmehr eine Chance, zu beweisen, dass wir es besser machen als der vorherige Immobilienbesitzer.“, sagt belvona. Nachdem sich Mitarbeiter des Unternehmens einen ersten Eindruck von der Lage gemacht und die Bewohner persönlich kennengelernt haben, werden alle bestehenden Mängel und Schäden aufgenommen und erste Reinigungsarbeiten sowie Reparaturen in die Wege geleitet.Als Spezialist für Gebäudemodernisierung und Facility Management kümmert sich Prodomus zuverlässig um die Renovierung und Modernisierung der Objekte. Die Mitarbeiter streichen Wände, Fassaden und Balkone, erneuern Bodenbeläge und tauschen veraltete Elektrik und Sanitäranlagen aus. Ebenfalls ersetzen sie alte Fenster, Türen und Heizungsanlagen durch moderne Modelle, um ein ressourcenschonendes Wohnen in den Gebäuden zu ermöglichen.Auch im Bereich der Außenanlagen tut sich viel: Die Grünflächen werden neu und üppig bepflanzt, zudem werden neue Spielplätze errichtet oder bestehende modernisiert. „Ein ansprechender Wohnstandard ist nicht nur auf die eigenen vier Wände begrenzt – auch drum herum muss alles stimmen. Wir sorgen für rundum moderne und gepflegte Quartiere, in denen sich die Bewohner zu 100% zu Hause fühlen.“, so belvona. Damit diese Lebensqualität auch auf Dauer erhalten bleibt, ist Prodomus für das gesamte Facility Management zuständig – vom Hausmeisterservice über die Gartenpflege bis hin zum Winterdienst.Mit der Modernisierung und Instandhaltung der Wohnanlagen ist es noch lange nicht getan. Wer sich zufriedene Mieterinnen und Mieter wünscht, muss auch in seinen Service investieren. Das weiß auch belvona und hat an jedem der Standorte einen festen Property Manager ernannt. Dieser ermöglicht nicht nur eine schnelle und reibungslose Kommunikation mit den Bewohnern, sondern vermittelt ihnen auch das Gefühl, gehört zu werden. Bei Schäden und Problemen ist ein Property Manager genauso für die Mieterinnen und Mieter da wie bei Fragen und Anregungen. Das Besondere: Er ist nicht nur telefonisch und per Mail erreichbar, sondern auch im Quartier selbst vor Ort. So schafft es belvona, auch als großes Wohnungsunternehmen ein enges Mieter-Vermieter-Verhältnis zu pflegen.