BCA und VEMA vertiefen Partnerschaft im Investmentgeschäft

Mit der Strategie „VEMA managed ETF – Wachstum“ bauen BCA AG und VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG ihre Zusammenarbeit im Investmentgeschäft aus. Für VEMA-Partner entsteht damit ein weiterer Zugang zu professionell gesteuerten, kapitalmarktorientierten Investmentlösungen. Zugleich unterstreicht die BCA AG ihren Anspruch, mit Investmentexpertise, digitalen Prozessen und persönlichem Service im Beratungsalltag zu entlasten.



Der Maklerpool BCA und der Maklerverbund VEMA intensivieren ihre Kooperation im Investmentgeschäft, indem die VEMA künftig die Private-Investing-Strategie „VEMA managed ETF – Wachstum“ als fondsgebundene Vermögensverwaltungsstrategie verstärkt bereitstellt. PRIVATE INVESTING ist die fondsgebundene Vermögensverwaltung der BCA-Konzerngesellschaft BfV Bank für Vermögen AG, die professionelle Investmentstrategien mit effizientem Portfoliomanagement verbindet und Anlageberatern wie der VEMA zugleich die Möglichkeit bietet, diese Lösungen unter eigener Marke anzubieten.



ETF-basiert, global diversifiziert, aktiv gesteuert



Kern der VEMA-Strategie ist eine überwiegend ETF-basierte Vermögensverwaltung mit globaler Ausrichtung. Investiert wird vor allem in indexorientierte ETFs; ergänzend können in einzelnen Segmenten klassische Investmentfonds beigemischt werden, wenn dies aus Anlagesicht sinnvoll ist. Der bewusst höher gehaltene Aktienanteil zielt auf langfristige Renditechancen. Zugleich setzt die Strategie auf breite Diversifikation, Sachwerte als Baustein zum Inflationsschutz und eine laufende professionelle Steuerung.



Greifbar wird der Ansatz vor allem durch sein Investment-Gremium: Die Strategie wird von einem gemeinsamen Investment-Gremium begleitet, in das auch Dr. Johannes Neder, Vorstand der VEMA, und Marc Haegert, Leiter Asset-Management der BfV Bank für Vermögen AG, eingebunden sind. Beide verfügen über einen langjährigen und überzeugenden Leistungsausweis in der Begleitung und Steuerung von Anlagestrategien. Damit steht hinter dem Angebot kein statisches Musterportfolio, sondern ein aktiv geführter, nachvollziehbarer Anlageansatz mit internationaler Streuung und klarer Renditeorientierung.



Für Vermittler ist das relevant, weil kapitalmarktorientierte Lösungen nicht nur ausgewählt, sondern auch verständlich eingeordnet werden müssen. Genau hier unterstützt die BCA als Servicemanufaktur: mit Investmentexpertise, digitalen Prozessen und persönlicher Begleitung, damit aus komplexen Kapitalmarktthemen belastbare Beratungsansätze werden.



Mehr Effizienz für Vermittler, mehr Reaktionsfähigkeit im Markt



Der Mehrwert liegt nicht allein in der Anlagestrategie, sondern auch in der Struktur der Vermögensverwaltung. Mit PRIVATE INVESTING bietet die BfV Bank für Vermögen AG einen standardisierten, professionell gesteuerten Vermögensverwaltungsansatz, der sich effizient in den Beratungsalltag von Vermittlern integrieren lässt. Statt zahlreiche Einzellösungen fortlaufend selbst nachhalten zu müssen, greifen Vermittler auf eine klar definierte Strategie zurück, die laufend begleitet und bei Bedarf angepasst wird. Das erhöht die Reaktionsfähigkeit bei veränderten Marktbedingungen und schafft zugleich mehr Struktur in der Beratung.



Für Vermittler bedeutet das ein standardisiertes, professionell gesteuertes Angebot, das Effizienz schafft und die laufende Betreuung wie auch das Thema Servicegebühren auf eine verlässlichere Grundlage stellt. Gleichzeitig bedeutet eine Vermögensverwaltung Entlastung: Prozesse werden effizienter, die Beratung wird anschlussfähiger und kapitalmarktorientierte Lösungen lassen sich nachvollziehbar in Kundengespräche übersetzen.



Digital abschließbar und rechtssicher dokumentiert



Auch vertrieblich gewinnt der Ausbau der Partnerschaft an Bedeutung. Über den BCA Investment-Shop ist der Abschluss derzeit bei der FFB mit Click-Protokoll möglich. Weitere Depotbanken können über DIVA papierlos per API und digitaler Unterschrift angebunden werden. Damit verbindet die BCA digitale, rechtssichere Prozesse mit der persönlichen Unterstützung, die im beratungsintensiven Investmentgeschäft weiterhin entscheidend ist.



„Mit der vertieften Zusammenarbeit schaffen wir für VEMA-Partner einen erweiterten Zugang zu professionell gesteuerten Investmentlösungen. Gerade in einem Markt, in dem kapitalmarktorientierte Vorsorge an Bedeutung gewinnt, kommt es darauf an, Investmentexpertise, digitale Prozesse und persönlichen Service so zusammenzuführen, dass daraus konkrete Beratungschancen im Vermittleralltag entstehen“, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG.

(lifePR) (