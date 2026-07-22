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BCA insider-Magazin: ThinkTankVorsorgeVertrieb

Altersvorsorge neu denken: gemeinsam, marktoffen, zukunftsfähig

(lifePR) (Oberursel, )
Der Vertrieb privater Altersvorsorge steht an einem Scheidepunkt. Die Wegführung kann nicht aus einem einzelnen Marktsegment kommen. Sie braucht Dialog, Offenheit und neue Denkansätze. Wie die BCA mit Versicherern, Investmentgesellschaften und Vertriebsexperten eine Bewegung für die Zukunft der privaten Altersvorsorge in Deutschland startet

Warum jetzt? Der Markt zwingt zur Neuausrichtung

Der Vertrieb privater Altersvorsorge steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Sinkende Neugeschäftszahlen, der Rückzug einzelner Anbieter aus dem Neugeschäft sowie steigende regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf Kostenstrukturen und Produktqualität. Gleichzeitig verschieben sich die Kundenprioritäten: weg von klassischen Garantien hin zu Rendite, Transparenz und Flexibilität. Hinzu kommt: Das Altersvorsorgedepot kommt zum 1. Januar 2027 und mit ihm ein grundlegend veränderter Wettbewerb. Ein staatlicher Anbieter tritt erstmals direkt in den Markt ein.

Das Altersvorsorgereformgesetz schafft drei neue Produktkategorien:
  • Altersvorsorgedepot (ohne Beitragsgarantie) – renditeorientiert, investierbar in ETFs und Fonds
  • Garantieprodukt mit 80 Prozent Kapitalschutz
  • Garantieprodukt mit 100 Prozent Kapitalschutz

Für Kunden ergeben sich konkrete Vorteile, die Beratungsgespräche jetzt wieder eröffnen:

Höhere staatliche Förderung

Bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr gegenüber bisher 175 Euro bei Riester. Zusätzlich bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind jährlich. Das macht das System für Familien besonders attraktiv.

Neue Zielgruppe: Selbstständige

Erstmals sind alle Selbstständigen und Freiberufler – auch ohne gesetzliche Rentenversicherungspflicht – vollständig förderberechtigt. Eine völlig neue, beratungsintensive Zielgruppe entsteht.

Renditechance durch Kapitalmarkt

Ohne verpflichtende Beitragsgarantie sind 100 Prozent Aktienquoten möglich. ETFs auf MSCI World oder FTSE All-World bieten historisch reale Renditen von sechs bis acht Prozent p. a., und dies bei vollem Steuerstundungseffekt in der Ansparphase.

Mehr Flexibilität bei der Auszahlung

Neben lebenslangen Renten sind auch Zeitrenten und eine einmalige Teilauszahlung von bis zu 30 Prozent des Guthabens möglich. Die starre Riester-Logik gehört der Vergangenheit an.

Riester-Bestandskunden brauchen Beratung

Bestehende Riester-Verträge laufen weiter. Aber: Jeder Kunde muss aktiv entscheiden, ob ein Wechsel sinnvoll ist. Das schafft für alle Vermittler mit Riester-Bestand ein unmittelbares und konkretes Beratungsmandat.

Für Kunden ergeben sich konkrete Vorteile, die Beratungsgespräche jetzt wieder eröffnen: Die Trennung von Versicherung und Investment ist historisch gewachsen, aber nicht mehr zeitgemäß. Wer Altersvorsorge zukunftsfähig gestalten will, muss sie neu denken. Genau hier setzt die Initiative ThinkTankVorsorgeVertrieb an.

Was ist der ThinkTankVorsorgeVertrieb?

Mit dem ThinkTankVorsorgeVertrieb hat die BCA AG eine marktoffene Initiative ins Leben gerufen, die Vermittler, Maklerdienstleister, Produktgeber aus Versicherung und Investment sowie Servicepartner gemeinsam an einen Tisch bringt, und das interessenübergreifend, ohne Produktshow, als echter Co-Creation-Prozess. Das Ziel: gemeinsam Lösungsansätze für die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Vertriebs privater Altersvorsorge in Deutschland zu entwickeln. Nicht im stillen Kämmerlein. Sondern im offenen Dialog.

Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: BCA-Insider-01-2026 - bca

BCA AG

Mit über 10.000 Partnern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden Euro ist die BCA AG der größte Dienstleister für unabhängige Finanzvermittler und damit Marktführer unter den Maklerpools in Deutschland. Kernstück des Unternehmens ist der BCA Broker Pool, Europas größte elektronische Abwicklungsplattform für Fonds, Versicherungen und andere Finanzprodukte mit weit über 2.000 Produkten von mehr als 100 Gesellschaften.

Darüber hinaus ist die BCA AG Kompetenzführer bei Portfoliooptimierungs- und Risikomanagement-Software für den Privatkundenbereich. Modernste Programme versetzen BCA Partner in die Lage, in einem Anlageprozess auf institutionellem Niveau effiziente Kundenportfolios zu entwickeln und zu optimieren. Ein fundiertes qualitatives und quantitatives Investment Research sorgt dafür, dass nur die besten Fonds in die Portfolios der Kunden aufgenommen werden.

Eine innovative Produktpalette mit eigenen Deckungskonzepten im Sachversicherungsbereich eröffnet dem BCA Partner die Möglichkeit, seinen Kunden umfassenden preisgünstigen Versicherungsschutz zu attraktiven Courtagen zu bieten. Im Segment Krankenversicherung erschließt der BCA KV-Pool dem Makler Zugang zu den führenden privaten Krankenversicherungen mit elektronischen Tarifberechnungen und topaktuellen Informationen.

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