BCA insider-Magazin: ThinkTankVorsorgeVertrieb

Warum jetzt? Der Markt zwingt zur Neuausrichtung
Der Vertrieb privater Altersvorsorge steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Sinkende Neugeschäftszahlen, der Rückzug einzelner Anbieter aus dem Neugeschäft sowie steigende regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf Kostenstrukturen und Produktqualität. Gleichzeitig verschieben sich die Kundenprioritäten: weg von klassischen Garantien hin zu Rendite, Transparenz und Flexibilität. Hinzu kommt: Das Altersvorsorgedepot kommt zum 1. Januar 2027 und mit ihm ein grundlegend veränderter Wettbewerb. Ein staatlicher Anbieter tritt erstmals direkt in den Markt ein.
Das Altersvorsorgereformgesetz schafft drei neue Produktkategorien:
- Altersvorsorgedepot (ohne Beitragsgarantie) – renditeorientiert, investierbar in ETFs und Fonds
- Garantieprodukt mit 80 Prozent Kapitalschutz
- Garantieprodukt mit 100 Prozent Kapitalschutz
Für Kunden ergeben sich konkrete Vorteile, die Beratungsgespräche jetzt wieder eröffnen:
Höhere staatliche Förderung
Bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr gegenüber bisher 175 Euro bei Riester. Zusätzlich bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind jährlich. Das macht das System für Familien besonders attraktiv.
Neue Zielgruppe: Selbstständige
Erstmals sind alle Selbstständigen und Freiberufler – auch ohne gesetzliche Rentenversicherungspflicht – vollständig förderberechtigt. Eine völlig neue, beratungsintensive Zielgruppe entsteht.
Renditechance durch Kapitalmarkt
Ohne verpflichtende Beitragsgarantie sind 100 Prozent Aktienquoten möglich. ETFs auf MSCI World oder FTSE All-World bieten historisch reale Renditen von sechs bis acht Prozent p. a., und dies bei vollem Steuerstundungseffekt in der Ansparphase.
Mehr Flexibilität bei der Auszahlung
Neben lebenslangen Renten sind auch Zeitrenten und eine einmalige Teilauszahlung von bis zu 30 Prozent des Guthabens möglich. Die starre Riester-Logik gehört der Vergangenheit an.
Riester-Bestandskunden brauchen Beratung
Bestehende Riester-Verträge laufen weiter. Aber: Jeder Kunde muss aktiv entscheiden, ob ein Wechsel sinnvoll ist. Das schafft für alle Vermittler mit Riester-Bestand ein unmittelbares und konkretes Beratungsmandat.
Für Kunden ergeben sich konkrete Vorteile, die Beratungsgespräche jetzt wieder eröffnen: Die Trennung von Versicherung und Investment ist historisch gewachsen, aber nicht mehr zeitgemäß. Wer Altersvorsorge zukunftsfähig gestalten will, muss sie neu denken. Genau hier setzt die Initiative ThinkTankVorsorgeVertrieb an.
Was ist der ThinkTankVorsorgeVertrieb?
Mit dem ThinkTankVorsorgeVertrieb hat die BCA AG eine marktoffene Initiative ins Leben gerufen, die Vermittler, Maklerdienstleister, Produktgeber aus Versicherung und Investment sowie Servicepartner gemeinsam an einen Tisch bringt, und das interessenübergreifend, ohne Produktshow, als echter Co-Creation-Prozess. Das Ziel: gemeinsam Lösungsansätze für die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Vertriebs privater Altersvorsorge in Deutschland zu entwickeln. Nicht im stillen Kämmerlein. Sondern im offenen Dialog.
Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: BCA-Insider-01-2026 - bca