BCA insider-Magazin: Digitale Zeiten, neue Erwartungen: Managen und Optimieren leicht gemacht!

digitale Transformation

umfassende Investment-Expertise

persönlicher Service

Investment Radar

Fonds im Fokus

TopFonds Liste

Depotchecks

Kapitalmarkt- und Investmentimpuls-Webinare

BfV Protect

BfV Allrounder

BfV Futuretrends

Die Welt am Puls der Zeit. Getreu dem Motto „Schneller, effizienter und besser“. So nutzen wir heute bspw. tagtäglich das World Wide Web, sitzen stundenlang am Laptop und/oder schreiben Nachrichten mit unseren Smartphones. Die digitale Welt hat uns eingenommen. Und wir bedienen uns ihrer Instrumente und Features, um mit dem Fortschritt Schritt zu halten. Das Tempo ist atemberaubend. In der Folge ist auch der Kunde längst digital geworden oder zumindest digital-affin. Erwartet werden Schnelligkeit, Transparenz und Verfügbarkeit. Mit der passenden Software bekommt der Berater die optimale Unterstützung im täglichen Business. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Doch wie sehen diese Software bzw. deren Module aus? In welches Gesamtkonzept sind sie eingebettet?Orientierung im Dschungel zu geben, vertrauenswürdig zu bleiben und die Maklerschaft bzw. den Kunden stets im Blick zu haben, das spiegelt sich im Investment-Universum der BCA/BfV wider. Dabei stützen drei Grundpfeiler unsere Strategie, Ihnen der perfekte Sparringspartner in der teilweise doch komplexen, etwas nüchtern daherkommenden Investmentwelt zu sein:Dieser Dreiklang ist handlungsleitend in unseren Bemühungen, letztlich allen Beteiligten das Leben im Alltag so einfach wie möglich zu machen. Damit man sich auf die wesentlichen Dinge, die eigentliche Beratungsleistung, fokussieren kann und die „customer journey“ ein Abenteuer bleibt, das zum Wiederholen einlädt. Mit profundem Know-how und unseren Spezialisten aus den einzelnen Fachbereichen unterstützen wir Finanz- und Versicherungsberater, Vermögensverwalter, Fondsmanager und Private Banker quer durch Deutschland, und das bereits seit vielen Jahren. Dabei stehen die Investmentleistungen in der gesamten BCA-Unternehmensgruppe zur Verfügung.Der Einsatz nutzenstiftender Investment-Tools einerseits oder Empfehlungen an die Hand zu geben andererseits, setzt natürlich eine entsprechende Expertise voraus. Die Kapitalmärkte ruhen nicht. Somit ist es mehr als ratsam, das Ohr fortlaufend am Geschehen der Zeit zu haben. Die heutigen Nachrichten gehören mitunter bereits morgen der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist es wichtig, sich das große Bild der Investmentmöglichkeiten immer wieder vor Augen zu führen, um in der Lage zu sein, einzelne Ereignisse richtig zu verorten. Alles geschieht in der gebotenen Tiefe und Ausführlichkeit in unserem Investment-Research. Das Leistungsangebot des Researchs im Überblick:Fundierte Kenntnisse über die Lage an den Märkten münden zwangsläufig in einer Produktpalette. Mit PRIVATE INVESTING hat die Bank für Vermögen eine mittlerweile etablierte professionelle und strategisch zukunftsweisende Fonds-Vermögensverwaltung im Sortiment. Hierbei handelt es sich um eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung, die dynamisch auf Änderungen reagiert und Adjustierungen im Depot vornimmt. Im Ergebnis eine stabile Portfoliokonstruktion, die für die Zukunft gewappnet ist. Je nach Geschmack und individuellen Präferenzen können Sie auf unterschiedliche Strategien mit verschiedenen Risikoklassen entsprechend den persönlichen Anlagezielen zurückgreifen. Das Spektrum reicht von einem ETF-Depot bis hin zu ganz individuellen Konzepten, bei denen sich Kunden für die Strategie ihres Finanzberaters entscheiden können. Wir setzen auf völlige Klarheit und Überschaubarkeit, sodass man jederzeit im Bilde ist, wie es um die eigene Vermögensverwaltung steht. Tools wie professionelle tagesaktuelle Factsheets, automatisierte Quartalsberichte und eine umfassende Vermögensübersicht gehören hierbei zum Standard. Natürlich geht heutzutage nichts mehr ohne ein funktionierendes fortlaufendes Risikomanagement. Eine intelligente Risikomanagementstrategie ermöglicht eine chancenreichere Allokation durch gezielte Berücksichtigung von Verlustrisiken – optional liefern wir Optimierungsvorschläge und setzen ein individuelles Risikomanagement für die Strategie auf.Letztlich spielt es keine nennenswerte Rolle, wie viel Sie anlegen möchten, ob zum langfristigen Kapitalaufbau oder als Einmalzahlung.Die BfV PRIVATE INVESTING-Strategien auf einen Blick:Strategien sind eine Sache. Doch sie bedürfen einer weit gefächerten, allumfassenden Serviceplattform, um letztlich langfristig überzeugen zu können und den erhofften Mehrwert für die Kunden zu bieten. Unser Herzstück heißt DIVA. Eine gut funktionierende Plattform, die dem Berater alles aus einer Hand gibt: vom übersichtlichen CRM zur Kundenverwaltung über die App-Präsenz beim Kunden bis hin zum E-Commerce-Center für die Beratung.Zeit ist Geld und gebündelte Informationen an einem Ort sind ein entscheidender Vorteil. Ob Fragen zu Anlagen, Versicherungen oder auch um etwaige Schadensfälle zu melden: Die App „Ihr FinanzCockpit“ stellt den direkten Draht zu uns her. Stets griffbereit, transparent und absolut nachvollziehbar. Sie richtet sich an Endkunden und versetzt sie in die Lage, Verträge und Depots tagesaktuell zu managen.Der Wert des Reportings hat für Kunden eine hohe Bedeutung. Wir gehen mit der Zeit und setzen neue Standards. Die neue Vermögensübersicht ermöglicht eine detaillierte Depotanalyse für profunde Anlageentscheidungen. Analyseanwendungen wie eine Wertentwicklungssimulation über einen Zeitraum von 15 Jahren, ein Peergroup-Quintils-Ranking oder eine detaillierte Einzelperformanceanalyse jeder Depotposition unterstützen Vertriebspartner bei der gezielten Steuerung der Anlageentscheidungen. Darüber hinaus ist die Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA mit weiteren Funktionen wie unserem Investment-Vergleichstool oder unser Beratungsstrecke vernetzt.Mit unserem Online-Investment-Shop haben wir das Portfoliospektrum konsequent um Anlagen mit Fokus auf vermögenswirksame Leistungen (VL), frei definierbaren Einzelfonds sowie ausgewählten Musterportfolios erweitert. Besondere Features: Der Abschluss für Neu- und Bestandskunden geschieht in Windeseile. Für Effizienz sorgt außerdem die „digitale Bestandsübertragung“. Darüber hinaus ist der gesamte Prozessablauf komplett papierlos ausgelegt und garantiert seinen Anwendern zudem 100-prozentige Rechtssicherheit.Mit dem, einer Kooperation zwischen der BCA und, bringen wir die Finanzberatung auf das nächste Level. Dieses innovative Tool ermöglicht, Kunden einerseits mit individuellen Anlageempfehlungen zu überzeugen und andererseits auf institutionellem Niveau zu beraten. Tagesaktuell und inklusive umfangreicher Dokumentation.In der Summe bieten wir als BCA mit angeschlossenem Haftungsdach eine Beratersoftware, die am Puls der Zeit ist, fortwährend mit Features erweitert wird und ihresgleichen sucht. Dabei geht es nicht darum, jeden Trend aufzugreifen, sondern gezielt die Tools und Prozesse nutzbar zu machen, die den Arbeitsalltag erleichtern, Kundenbindung stärken und das Business langfristig voranbringen. Profundes Investment Know-how, die Bereitstellung notwendiger Tools und last, but not least der persönliche Draht zu unserem Haus sind die Kriterien, die uns seit mittlerweile vier Jahrzehnten im Markt auszeichnen.