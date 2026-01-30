Kontakt
BCA insider-Magazin: Digitale Zeiten, neue Erwartungen: Managen und Optimieren leicht gemacht!

Mit der passenden Software bekommt der Berater die optimale Unterstützung im täglichen Business. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Doch wie sehen diese Software bzw. deren Module aus? In welches Gesamtkonzept sind sie eingebettet?

Die Welt am Puls der Zeit. Getreu dem Motto „Schneller, effizienter und besser“. So nutzen wir heute bspw. tagtäglich das World Wide Web, sitzen stundenlang am Laptop und/oder schreiben Nachrichten mit unseren Smartphones. Die digitale Welt hat uns eingenommen. Und wir bedienen uns ihrer Instrumente und Features, um mit dem Fortschritt Schritt zu halten. Das Tempo ist atemberaubend. In der Folge ist auch der Kunde längst digital geworden oder zumindest digital-affin. Erwartet werden Schnelligkeit, Transparenz und Verfügbarkeit. Mit der passenden Software bekommt der Berater die optimale Unterstützung im täglichen Business. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Doch wie sehen diese Software bzw. deren Module aus? In welches Gesamtkonzept sind sie eingebettet?

Strategie mit Substanz: Orientierung im Investment-Dschungel

Orientierung im Dschungel zu geben, vertrauenswürdig zu bleiben und die Maklerschaft bzw. den Kunden stets im Blick zu haben, das spiegelt sich im Investment-Universum der BCA/BfV wider. Dabei stützen drei Grundpfeiler unsere Strategie, Ihnen der perfekte Sparringspartner in der teilweise doch komplexen, etwas nüchtern daherkommenden Investmentwelt zu sein: 
  • digitale Transformation
  • umfassende Investment-Expertise
  • persönlicher Service
Dieser Dreiklang ist handlungsleitend in unseren Bemühungen, letztlich allen Beteiligten das Leben im Alltag so einfach wie möglich zu machen. Damit man sich auf die wesentlichen Dinge, die eigentliche Beratungsleistung, fokussieren kann und die „customer journey“ ein Abenteuer bleibt, das zum Wiederholen einlädt. Mit profundem Know-how und unseren Spezialisten aus den einzelnen Fachbereichen unterstützen wir Finanz- und Versicherungsberater, Vermögensverwalter, Fondsmanager und Private Banker quer durch Deutschland, und das bereits seit vielen Jahren. Dabei stehen die Investmentleistungen in der gesamten BCA-Unternehmensgruppe zur Verfügung.

Investment-Research: Wissen schafft Vorsprung

Der Einsatz nutzenstiftender Investment-Tools einerseits oder Empfehlungen an die Hand zu geben andererseits, setzt natürlich eine entsprechende Expertise voraus. Die Kapitalmärkte ruhen nicht. Somit ist es mehr als ratsam, das Ohr fortlaufend am Geschehen der Zeit zu haben. Die heutigen Nachrichten gehören mitunter bereits morgen der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist es wichtig, sich das große Bild der Investmentmöglichkeiten immer wieder vor Augen zu führen, um in der Lage zu sein, einzelne Ereignisse richtig zu verorten. Alles geschieht in der gebotenen Tiefe und Ausführlichkeit in unserem Investment-Research. Das Leistungsangebot des Researchs im Überblick:
  • Investment Radar
  • Fonds im Fokus
  • TopFonds Liste
  • Depotchecks
  • Kapitalmarkt- und Investmentimpuls-Webinare
PRIVATE INVESTING: Strategien mit Zukunft

Fundierte Kenntnisse über die Lage an den Märkten münden zwangsläufig in einer Produktpalette. Mit PRIVATE INVESTING hat die Bank für Vermögen eine mittlerweile etablierte professionelle und strategisch zukunftsweisende Fonds-Vermögensverwaltung im Sortiment. Hierbei handelt es sich um eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung, die dynamisch auf Änderungen reagiert und Adjustierungen im Depot vornimmt. Im Ergebnis eine stabile Portfoliokonstruktion, die für die Zukunft gewappnet ist. Je nach Geschmack und individuellen Präferenzen können Sie auf unterschiedliche Strategien mit verschiedenen Risikoklassen entsprechend den persönlichen Anlagezielen zurückgreifen. Das Spektrum reicht von einem ETF-Depot bis hin zu ganz individuellen Konzepten, bei denen sich Kunden für die Strategie ihres Finanzberaters entscheiden können. Wir setzen auf völlige Klarheit und Überschaubarkeit, sodass man jederzeit im Bilde ist, wie es um die eigene Vermögensverwaltung steht. Tools wie professionelle tagesaktuelle Factsheets, automatisierte Quartalsberichte und eine umfassende Vermögensübersicht gehören hierbei zum Standard. Natürlich geht heutzutage nichts mehr ohne ein funktionierendes fortlaufendes Risikomanagement. Eine intelligente Risikomanagementstrategie ermöglicht eine chancenreichere Allokation durch gezielte Berücksichtigung von Verlustrisiken – optional liefern wir Optimierungsvorschläge und setzen ein individuelles Risikomanagement für die Strategie auf.

Letztlich spielt es keine nennenswerte Rolle, wie viel Sie anlegen möchten, ob zum langfristigen Kapitalaufbau oder als Einmalzahlung.

Die BfV PRIVATE INVESTING-Strategien auf einen Blick:
  • BfV Protect
  • BfV Allrounder
  • BfV Futuretrends
DIVA – die Serviceplattform für Berater

Strategien sind eine Sache. Doch sie bedürfen einer weit gefächerten, allumfassenden Serviceplattform, um letztlich langfristig überzeugen zu können und den erhofften Mehrwert für die Kunden zu bieten. Unser Herzstück heißt DIVA. Eine gut funktionierende Plattform, die dem Berater alles aus einer Hand gibt: vom übersichtlichen CRM zur Kundenverwaltung über die App-Präsenz beim Kunden bis hin zum E-Commerce-Center für die Beratung.

Mit der Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“ alles im Blick

Zeit ist Geld und gebündelte Informationen an einem Ort sind ein entscheidender Vorteil. Ob Fragen zu Anlagen, Versicherungen oder auch um etwaige Schadensfälle zu melden: Die App „Ihr FinanzCockpit“ stellt den direkten Draht zu uns her. Stets griffbereit, transparent und absolut nachvollziehbar. Sie richtet sich an Endkunden und versetzt sie in die Lage, Verträge und Depots tagesaktuell zu managen.

DIVA Vermögensübersicht: Analyse auf neuem Niveau

Der Wert des Reportings hat für Kunden eine hohe Bedeutung. Wir gehen mit der Zeit und setzen neue Standards. Die neue Vermögensübersicht ermöglicht eine detaillierte Depotanalyse für profunde Anlageentscheidungen. Analyseanwendungen wie eine Wertentwicklungssimulation über einen Zeitraum von 15 Jahren, ein Peergroup-Quintils-Ranking oder eine detaillierte Einzelperformanceanalyse jeder Depotposition unterstützen Vertriebspartner bei der gezielten Steuerung der Anlageentscheidungen. Darüber hinaus ist die Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA mit weiteren Funktionen wie unserem Investment-Vergleichstool oder unser Beratungsstrecke vernetzt.

Investment-Shop: digital und effizient

Mit unserem Online-Investment-Shop haben wir das Portfoliospektrum konsequent um Anlagen mit Fokus auf vermögenswirksame Leistungen (VL), frei definierbaren Einzelfonds sowie ausgewählten Musterportfolios erweitert. Besondere Features: Der Abschluss für Neu- und Bestandskunden geschieht in Windeseile. Für Effizienz sorgt außerdem die „digitale Bestandsübertragung“. Darüber hinaus ist der gesamte Prozessablauf komplett papierlos ausgelegt und garantiert seinen Anwendern zudem 100-prozentige Rechtssicherheit.

DIVA Portfolio Builder: Beratung auf institutionellem Niveau

Mit dem DIVA Portfolio Builder, einer Kooperation zwischen der BCA und Allianz Global Investors, bringen wir die Finanzberatung auf das nächste Level. Dieses innovative Tool ermöglicht, Kunden einerseits mit individuellen Anlageempfehlungen zu überzeugen und andererseits auf institutionellem Niveau zu beraten. Tagesaktuell und inklusive umfangreicher Dokumentation.

Fazit: Mehrwert durch digitale Exzellenz

In der Summe bieten wir als BCA mit angeschlossenem Haftungsdach eine Beratersoftware, die am Puls der Zeit ist, fortwährend mit Features erweitert wird und ihresgleichen sucht. Dabei geht es nicht darum, jeden Trend aufzugreifen, sondern gezielt die Tools und Prozesse nutzbar zu machen, die den Arbeitsalltag erleichtern, Kundenbindung stärken und das Business langfristig voranbringen. Profundes Investment Know-how, die Bereitstellung notwendiger Tools und last, but not least der persönliche Draht zu unserem Haus sind die Kriterien, die uns seit mittlerweile vier Jahrzehnten im Markt auszeichnen.

BCA AG

Mit über 10.000 Partnern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden Euro ist die BCA AG der größte Dienstleister für unabhängige Finanzvermittler und damit Marktführer unter den Maklerpools in Deutschland. Kernstück des Unternehmens ist der BCA Broker Pool, Europas größte elektronische Abwicklungsplattform für Fonds, Versicherungen und andere Finanzprodukte mit weit über 2.000 Produkten von mehr als 100 Gesellschaften.

Darüber hinaus ist die BCA AG Kompetenzführer bei Portfoliooptimierungs- und Risikomanagement-Software für den Privatkundenbereich. Modernste Programme versetzen BCA Partner in die Lage, in einem Anlageprozess auf institutionellem Niveau effiziente Kundenportfolios zu entwickeln und zu optimieren. Ein fundiertes qualitatives und quantitatives Investment Research sorgt dafür, dass nur die besten Fonds in die Portfolios der Kunden aufgenommen werden.

Eine innovative Produktpalette mit eigenen Deckungskonzepten im Sachversicherungsbereich eröffnet dem BCA Partner die Möglichkeit, seinen Kunden umfassenden preisgünstigen Versicherungsschutz zu attraktiven Courtagen zu bieten. Im Segment Krankenversicherung erschließt der BCA KV-Pool dem Makler Zugang zu den führenden privaten Krankenversicherungen mit elektronischen Tarifberechnungen und topaktuellen Informationen.

Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

