BCA gewinnt die BavariaDirekt als neuen Produktpartner

Die BavariaDirekt zählt zu den etablierten digitalen Versicherern in Deutschland und ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer verbindet sie die Vorteile eines digital ausgerichteten Versicherers mit der Stabilität und Erfahrung einer der großen öffentlichen Versicherungsgruppen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Lösungen in der Kfz-, Haftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.Mit der neuen Partnerschaft verfolgen beide Unternehmen das Ziel, unabhängige Vermittler durch wettbewerbsfähige Versicherungslösungen und effiziente Prozesse im Tagesgeschäft zu unterstützen. Die Zusammenarbeit verbindet die umfangreiche Vertriebs- und Serviceinfrastruktur der BCA mit der digitalen Ausrichtung und dem Produktangebot der BavariaDirekt.„Mit der BavariaDirekt erweitern wir unser Versicherungsangebot um einen digital ausgerichteten Partner mit attraktiven Lösungen. Für unsere Vermittler bedeutet die Kooperation mehr Auswahl und effiziente Prozesse im Tagesgeschäft. Entscheidend ist für uns, dass neue Produktpartnerschaften die unabhängige und bedarfsgerechte Beratung konkret unterstützen“, erklärt, Vorstand der BCA AG.Auch die BavariaDirekt sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt beim Ausbau ihrer Präsenz im unabhängigen Vermittlermarkt.„Die Kooperation mit der BCA ist ideal, denn wir teilen das gemeinsame Ziel, die Digitalisierung im Versicherungsvertrieb voranzutreiben. Als BavariaDirekt bringen wir unsere Erfahrung mit digitalen Versicherungsprodukten und kundenorientierten Online-Services ein“, sagt, Vorstandsvorsitzender der BavariaDirekt Versicherung AG.Die BCA unterstützt unabhängige Vermittler mit ihrer Maklerplattform DIVA und umfassenden Serviceleistungen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen den Vermittlern den Zugang zu Versicherungslösungen erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Maklerpool und Versicherer effizient gestalten.