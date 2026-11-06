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BCA gewinnt die BavariaDirekt als neuen Produktpartner

Neue Produktpartnerschaft erweitert das Angebot für unabhängige Versicherungsmakler – Fokus auf attraktive Versicherungslösungen und digitale Prozesse

(lifePR) (Oberursel/Berlin, )
Der Allfinanz-Maklerpool BCA AG und die BavariaDirekt Versicherung AG, ein Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer, gehen eine neue Produktpartnerschaft ein. Mit der Kooperation erweitert die BCA ihr Versicherungsangebot um einen digital ausgerichteten Versicherer, der attraktive Konditionen mit modernen Versicherungsprodukten verbindet. Die angeschlossenen Versicherungsmaklerinnen und -makler profitieren künftig von zusätzlichen Möglichkeiten, ihre Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht abzusichern.

Die BavariaDirekt zählt zu den etablierten digitalen Versicherern in Deutschland und ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer verbindet sie die Vorteile eines digital ausgerichteten Versicherers mit der Stabilität und Erfahrung einer der großen öffentlichen Versicherungsgruppen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Lösungen in der Kfz-, Haftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.

Attraktive Produkte und digitale Prozesse für den Maklervertrieb

Mit der neuen Partnerschaft verfolgen beide Unternehmen das Ziel, unabhängige Vermittler durch wettbewerbsfähige Versicherungslösungen und effiziente Prozesse im Tagesgeschäft zu unterstützen. Die Zusammenarbeit verbindet die umfangreiche Vertriebs- und Serviceinfrastruktur der BCA mit der digitalen Ausrichtung und dem Produktangebot der BavariaDirekt.

„Mit der BavariaDirekt erweitern wir unser Versicherungsangebot um einen digital ausgerichteten Partner mit attraktiven Lösungen. Für unsere Vermittler bedeutet die Kooperation mehr Auswahl und effiziente Prozesse im Tagesgeschäft. Entscheidend ist für uns, dass neue Produktpartnerschaften die unabhängige und bedarfsgerechte Beratung konkret unterstützen“, erklärt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG.

Auch die BavariaDirekt sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt beim Ausbau ihrer Präsenz im unabhängigen Vermittlermarkt.

„Die Kooperation mit der BCA ist ideal, denn wir teilen das gemeinsame Ziel, die Digitalisierung im Versicherungsvertrieb voranzutreiben. Als BavariaDirekt bringen wir unsere Erfahrung mit digitalen Versicherungsprodukten und kundenorientierten Online-Services ein“, sagt Dr. Christian Krams, Vorstandsvorsitzender der BavariaDirekt Versicherung AG.

Gemeinsam den digitalen Maklervertrieb stärken

Die BCA unterstützt unabhängige Vermittler mit ihrer Maklerplattform DIVA und umfassenden Serviceleistungen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen den Vermittlern den Zugang zu Versicherungslösungen erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Maklerpool und Versicherer effizient gestalten.

Über die BavariaDirekt:

Die BavariaDirekt ist der Direktversicherer des Konzerns Versicherungskammer. Sie bietet mit ihren innovativen Deckungskonzepten für Privatkunden umfassenden Versicherungsschutz in den Sparten Kraftfahrt-, Gebäude-, Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Reise-, Krankenzusatz- und Beistandsleistungsversicherungen. Dabei setzt das junge und schnelle Unternehmen auf eine KI-First-Strategie und baut seit Jahren systematisch KI-Komponenten in die gesamte Wertschöpfungskette ein.

www.bavariadirekt.de

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BCA AG

Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt zu den großen Allfinanz-Maklerpools in Deutschland. Seit 1985 steht das Unternehmen für die konsequente Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 9.000 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 88,8 Mio. Euro.

Als Servicemanufaktur unterstützt die BCA mit ihrem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb. Zur BCA-Gruppe gehört zudem die BfV Bank für Vermögen AG, die das Angebot unter anderem um Vermögensverwaltungskonzepte und ein Haftungsdach ergänzt. Moderne Vertriebsunterstützung bietet die BCA unter anderem mit der Vermittlerplattform DIVA, der Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“, dem DIVA Portfolio Builder und dem Investment-Shop.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die unternehmerische Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern und sie in allen Phasen ihres Geschäftsmodells partnerschaftlich zu begleiten.

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